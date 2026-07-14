Camera de Comerț și Industrie Franceză în România: Investitorii francezi pregătesc investiții în AI, digitalizare și energie verde, dar cer stabilitate

Companiile din comunitatea de afaceri franco-română își mențin încrederea în perspectivele economiei românești și intenționează să continue investițiile pe termen lung, în ciuda contextului geopolitic și macroeconomic marcat de incertitudine.

Principalele dificultăți identificate nu țin de economia României, ci de funcționarea instituțiilor statului, investitorii indicând drept priorități stabilitatea legislativă și fiscală, creșterea capacității administrative și consolidarea unui parteneriat real între autorități și mediul de afaceri, relevă studiul de percepție „România peste 30 de ani – o viziune comună”, realizat în rândul membrilor Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Franceză în România (CCIFER).

Capitalul uman și poziționarea geostrategică sunt indicate drept principalele atuuri competitive, în timp ce blocajele care împiedică valorificarea acestora sunt considerate preponderent instituționale și politice. Investitorii apreciază că România dispune de resurse și oportunități importante, însă are nevoie de stabilitate, predictibilitate și o capacitate mai mare de implementare a politicilor publice.

Contextul geopolitic determină prudență, nu retragerea investițiilor

Actualul context este caracterizat de respondenți drept instabil, volatil și impredictibil, pe fondul suprapunerii crizelor geopolitice, economice, energetice și tehnologice. În același timp, optimismul este descris drept unul realist, dependent de capacitatea companiilor de adaptare la schimbările rapide din mediul de afaceri. Între caracteristicile asociate situației actuale se regăsesc incertitudinea, lipsa predictibilității, transformările structurale și presiunile generate de evoluțiile geopolitice, climatice și energetice.

La întrebarea privind reacția provocată de contextul geopolitic și macroeconomic, 79,5% dintre respondenți au indicat îngrijorarea, 33,3% scepticismul, 14,1% speranța și 3,5% optimismul. Autorii cercetării arată că această îngrijorare exprimă o evaluare lucidă a situației și nu o stare de panică, în timp ce respondenții francezi manifestă un nivel mai ridicat de speranță, asociat potențialului energetic și poziției regionale a României.

În aceste condiții, companiile își adaptează strategiile fără a renunța la planurile de dezvoltare. Astfel, 56,9% dintre respondenți afirmă că vor pune accent pe agilitatea organizațională și decizională, 48,8% pe eficientizarea costurilor și proceselor de producție, 39,3% pe inovare orientată spre aplicabilitate, iar 31,3% pe prudență în investiții și gestionarea riscurilor. Concluzia studiului este că organizațiile prioritizează reziliența și adaptarea în detrimentul unei expansiuni considerate riscante.

Capitalul uman și apartenența la UE și NATO, principalele atuuri ale României

Printre avantajele competitive identificate de investitori se numără accesul la fondurile europene, costurile competitive din anumite sectoare, potențialul energetic și agricol, apartenența la Uniunea Europeană și NATO, precum și poziționarea României ca hub regional pentru energie, industrie și logistică. Un loc central îl ocupă capitalul uman, descris prin adaptabilitate, calificare și competențe în domenii precum IT și inginerie. Respondenții apreciază însă că aceste avantaje sunt insuficient valorificate din cauza blocajelor instituționale.

Companiile consideră că provocarea principală nu este lipsa resurselor, ci capacitatea statului de a le transforma în rezultate.

Printre măsurile considerate necesare se numără asigurarea stabilității și predictibilității fiscale și legislative, investiții în infrastructură, educație și sănătate, reducerea birocrației, digitalizarea administrației, combaterea corupției și consolidarea capacității administrative. În același timp, instabilitatea politică, corupția, impredictibilitatea legislativă și a deciziilor publice, birocrația excesivă, lipsa unei strategii pe termen lung și necorelarea sistemului educațional cu economia sunt indicate drept principalele obstacole în calea dezvoltării României.

Inteligența artificială și digitalizarea vor concentra investițiile din următorii cinci ani

Planurile de investiții ale companiilor vizează în principal inteligența artificială și automatizarea, machine learning, digitalizarea și transformarea digitală, infrastructura IT, dezvoltarea capitalului uman și formarea profesională, energia verde și tranziția energetică, economia circulară, extinderea regională, accesarea de noi piețe, consolidarea activităților existente și retenția talentelor.

Cel mai puternic rezultat al cercetării este însă cel referitor la perspectivele investițiilor pe termen lung. Toți respondenții au declarat că își văd compania activă în România și în anii următori, procentul răspunsurilor afirmative fiind de 100%, în timp ce niciun participant nu a răspuns negativ.

La studiu au participat companii din domeniile serviciilor (40%), industriei (33,3%), finanțe-bănci-asigurări (26,6%) și IT & tehnologie (6,6%), cu acoperire națională și locală. Din punctul de vedere al dimensiunii, eșantionul include atât IMM-uri, cât și companii mari, 33,3% dintre respondenți reprezentând firme cu până la 50 de angajați, 26,7% companii cu 50-250 de angajați și 26,7% organizații cu peste 1.000 de angajați.

***