Camera de Comerț București deschide un birou de reprezentare și la Tokyo

Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) deschide un birou de reprezentare la Tokyo, care va fi condus de Bogdan Ioan Hossu, a anunțat organizația. Este încă un pas în strategia Camerei de Comerț de a se extinde în state importante, aflate în plină dezvoltare și cu o piață de consum foarte largă.

Biroul va asigura reprezentarea instituțională a CCIB în relația cu autoritățile centrale și locale din Japonia, organizații guvernamentale și internaționale, camere de comerț, instituții relevante pentru dezvoltarea relațiilor economice și parteneri din mediul de afaceri.

Totodată, acesta va contribui la intensificarea dialogului economic, identificarea de oportunități de colaborare și dezvoltarea unor inițiative comune menite să consolideze prezența companiilor românești și a municipiului București pe piața japoneză.

„Deschiderea Biroului de Reprezentare al CCIB la Tokyo reprezintă un pas important în consolidarea relațiilor economice dintre România și Japonia. Acest demers se înscrie în spiritul Parteneriatului Strategic dintre cele două state, instituit la 7 martie 2023 prin Declarația comună semnată la Tokyo de Președintele României și Prim-ministrul Japoniei, document care a ridicat cooperarea bilaterală la cel mai înalt nivel și a deschis noi perspective în domeniile economic, tehnologic, al inovării și investițiilor. Îi adresez felicitări domnului Bogdan Hossu pentru angajamentul și determinarea sa de a crea noi legături de colaborare între comunitățile de afaceri din România și Japonia. Aceste birouri de reprezentare au un rol strategic în apropierea mediilor economice, facilitarea contactelor directe și transformarea oportunităților în proiecte concrete. Suntem onorați să ne extindem activitatea în Japonia și privim cu încredere către dezvoltarea unor parteneriate durabile”, a declarat Iuliu Stocklosa, președinte CCIB, citat în comunicat.

Bogdan Hossu a evidențiat potențialul semnificativ al cooperării economice româno-japoneze și rolul noului birou în sprijinirea companiilor românești interesate de accesarea pieței nipone.

„Japonia este o piață subestimată de mediul de afaceri românesc. Există complementarități reale – în tehnologie, agricultură, energie, turism – dar lipsesc canalele directe de comunicare. Biroul CCIB din Japonia vine să umple exact acest gol, conectând companiile bucureștene cu un ecosistem economic de top mondial. Am călătorit în Japonia de peste 70 de ori. Am văzut cum funcționează afacerile acolo, cum se construiește încrederea, cum se negociază. Acum pot pune această experiență în slujba companiilor românești care vor să facă pasul spre piața japoneză”, a declarat acesta.

Prin extinderea rețelei sale internaționale, Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București își consolidează rolul de promotor al internaționalizării companiilor românești și de facilitator al cooperării economice bilaterale, reafirmându-și angajamentul de a conecta mediul de afaceri autohton la piețe externe cu potențial ridicat.

Birou în New Delphi, după semnarea Acordului de liber schimb UE – India

CCIB a deschis un Birou de Reprezentare la New Delhi, capitala Indiei, în contextul semnării Acordului de liber schimb între UE și India.

„În contextul semnării Acordului de Liber Schimb UE-India, România poate deveni un punct important de legătură între Uniunea Europeană și India, în special în domenii precum agricultura, industria farmaceutică, educația și alte domenii conexe. Deschiderea birourilor de reprezentare CCIB reflectă o schimbare de abordare în modul de structurare a cooperării economice internaționale. România și India au oportunitatea de a dezvolta împreună parteneriate durabile în mai multe sectoare, iar noi suntem pregătiți pentru aceste demersuri”, a explicat Dan Pantea, șeful Biroului de Reprezentare CCIB la New Delhi.

Misiune economică a Camerei de Comerț și Industrie a României, în America Centrală, în contextul Acordului Mercosur

Reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR) au discutat anul trecut în contextul acordului comercial Mercosur.

În cadrul misiunii economice în America Centrală, CCIR a semnat un Memorandum de Cooperare cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Panama.

Documentul, semnat de reprezentanții celor două camere, Mihai Daraban, președintele CCIR, și Juan A. Arias, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Panama, în prezența Ambasadorului României în Columbia, Manuel Pleșa, și a ministrului adjunct de externe al Republicii Panama, Carlos Ruiz Hernandez, prevede consolidarea relațiilor de afaceri și dezvoltarea componentei economice dintre cele două state, stabilind, totodată, liniile directoare pe care mediile de afaceri din România și Republica Panama le pot urma pentru facilitarea schimburilor comerciale bilaterale, arată un comunicat al CCIR.

Președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Panama, Juan A. Arias, a declarat la momentul respectiv că „după mai mulți ani în care companiile românești au avut o prezență nesemnificativă pe piețele din America Centrală și de Sud, misiunea economică organizată de CCIR reprezintă un nou început în ceea ce privește colaborarea la nivel economic dintre cele două state. România și Panama, state cu o industrie portuară puternică, pot deveni hub-uri comerciale relevante pentru Europa și America Latină”.

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