Călin Georgescu, în arest la domiciliu – decizia nu este definitivă și nici executorie. DIICOT atacă hotărârea Tribunalului

Judecătorul Vlad Andriescu de la Tribunalul Municipiului București (TMB) a înlocuit, marți, cu arest la domiciliu, arestul preventiv pe care-l executa Călin Georgescu în dosarul de înșelăciune cu prejudiciu de aproximativ 1,1 milioane euro.

Decizia nu este definitivă și nici executorie, iar procurorii DIICOT o vor ataca.

Minuta ședinței de judecată:

„Prin încheierea din data de 13.10.2026, pronunțată în dosarul nr. 41685/3/2026 al Tribunalului BUCUREŞTI, s-a admis cererea formulată de inculpatul G.C. de înlocuire a măsurii preventive, prin care s-a dispus înlocuirea arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu pe o durată de 30 de zile, cu începere de la data rămânerii definitive a încheierii. Totodată, s-a stabilit ca pe durata acestei măsuri, G.C. să se prezinte la orice chemare a organelor de urmărire penală sau a instanței, să nu comunice cu persoana vătămată, membrii familiei acesteia, martorii, experții sau ceilalți participanți la comiterea infracțiunii și să comunice periodic informații despre mijloacele de existență. Soluția poate fi atacată cu contestație în termen de 48 de ore de la comunicare”.

Vlad Andriescu este magistratul care a decis controlul judiciar după reținerea fostului candidat la președinție.

În 29 septembrie, magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au anulat hotărârea acestuia și au stabilit arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu şi a omului de afaceri Ionel Rusen.

CAB a explicat arestul preventiv prin suspiciunea rezonabilă că Georgescu ar fi comis infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, dar şi indicii privind pregătiri pentru a părăsi ţara.

Unul dintre cei trei judecători a avut însă o opinie separată şi a considerat că arestarea preventivă nu este justificată, argumentând că intenţia de a cumpăra o locuinţă în străinătate nu o dovedeşte şi pe cea de a fugi din ţară.

Faptele de care este acuzat Georgescu în acest dosar

În cursul lunii septembrie 2021, Georgescu, Rusen şi un cetăţean italian au constituit un grup infracţional organizat care a acţionat în mod coordonat sub autoritatea liderului – cetăţean român, în vârstă de 64 de ani – în special pe teritoriul României, dar şi al Marii Britanii „în scopul obţinerii de foloase patrimoniale injuste”.

Probatoriul administrat până în prezent a arătat că, începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate în Bucureşti şi judeţul Argeş, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului infracţional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obţine o finanţare de 6.000.000 de euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituţie bancară, sub condiţia depunerii unei garanţii. În aceste condiţii, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 de euro.

Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 de euro, cu condiţia depunerii unei garanţii suplimentare, aceştia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 de euro.

Persoana vătămată a înregistrat un prejudiciu total de peste 1,1 milioane de euro.

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