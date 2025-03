Călin Georgescu a contestat la CCR decizia BEC de respingere a candidaturii la prezidențiale

Călin Georgescu a constestat la Curtea Constituțională decizia de duminică seară a Biroului Electoral Central (BEC) prin care i-a fost respinsă candidatura la alegerile prezidențiale din luna mai, a anunțat luni George Simion, președintele AUR, într-o declarație de presă la Parlament.

„La CCR ajunge contestația formulată de Călin Georgescu. Dumnealui are acest drept. BEC nu are dreptul atunci când sunt îndeplinite toate chestiunile legate de acte, de formă, nu are dreptul să respingă un candidat. S-a comis un nou abuz. Nu avem mari speranțe că va face dreptate CCR. Dar domnul Călin Georgescu va epuiza toate căile legale. Noi mergem cu dumnealui până la capăt. Așteptăm ce decizie ia”, a spus Simion.

Simion a spus că planul A, de reluarea a turului 2 al alegerilor de anul trecut, și planul B, privind candidatura lui Georgescu în alegerile din mai, au fost epuizate, dar partidele suveraniste vor veni mai departe cu un alt anunț dacă este necesar.

Liderul AUR a fost întrebat de jurnaliști dacă ia în calcul un tandem președinte – premier în care să ia parte alături de Călin Georgescu, el răspunzând că „mi s-ar potrivi mai bine o funcție executivă, dar nu condiționez susținerea”.

Întâlnire a liderilor suveraniști – Simion a cerut sprijin internațional printr-un mesaj în engleză pe platforma X a lui Elon Musk

Liderii suveraniști au discutat luni despre pașii următori după decizia BEC, care se bazează pe hotărâri mai vechi ale CCR (candidatura a fost respinsă pe fond). BEC arată în motivarea deciziei de respingere că, „în ceea ce priveşte candidatura domnului Georgescu Călin, aceasta nu întruneşte condiţiile de legalitate întrucât candidatul, prin nerespectarea regulilor procedurii electorale, a încălcat însăşi obligaţia (expressis verbis prevăzută în Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 2 din 5 octombrie 2024) de a apăra democraţia”.

Într-o postare pe platforma socială X, după întâlnire, George Simion a afirmat într-un clip în limba engleză că a făcut un plan „pentru întoarcerea la democrație și pentru a ajunge pașnic la alegeri libere”. Totodată, liderul AUR a făcut un apel către „prietenii internaționali” pentru sprijin extern.

„Nu vă putem detalia planul, toate chestiunile pe care le-am discutat, este o chestiune tactică. Avem luate în considerare toate scenariile pentru a ieși din această situație”, a declarat Simion despre planul liderilor suveraniști, la Parlament.

***