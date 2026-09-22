Călin Georgescu, cercetat în libertate sub control judiciar. Nu are voie să părăsească țara

Fostul candidat la preşedinţie Călin Georgescu şi omul de afaceri Ionel Rusen, reţinuţi luni într-un dosar instrumentat de DIICOT, au fost puși sub control judiciar.

Ei nu au voie să părăsească țara.

Procurorii de caz au cerut instanței Tribunalului Bucureşti arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Georgescu şi Rusen au fost reţinuţi, luni, într-un dosar instrumentat de DIICOT în care fostul candidat la prezidențiale este acuzat de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi constituire a unui grup infracţional organizat.

Faptele, descrise de DIICOT

Începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Argeş, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului infracţional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obţine o finanţare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituţie bancară, sub condiţia depunerii unei garanţii. În aceste condiţii, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 euro.



Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 euro, cu condiţia depunerii unei garanţii suplimentare, aceştia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 euro.



Persoana vătămată a înregistrat un prejudiciu total de peste 1,1 milioane euro.

Într-o declaraţie de presă, omul de afaceri care ar fi fost înşelat, Răzvan Leu, a transmis că a avut „încredere deplină” în Călin Georgescu şi în „povestea sa”, adăugând că, „din păcate”, totul s-a dovedit a fi „o escrocherie, o păcăleală”.

El a povestit că l-a cunoscut pe Georgescu în 2021, „printr-o conjunctură întâmplătoare”.

„Nu am niciun interes politic în această cauză. Este o chestiune strict de justiţie şi de recuperare a unui prejudiciu”, mai spune Răzvan Leu, adăugând că a formulat plângerea penală în ianuarie 2024.

Liderul rețelei, Călin georgescu, le-a atribuit celorlalți doi membri roluri clare în cadrul mecanismului infracțional pus la cale, prezentându-i drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăți străine care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate ce intenționau să își dezvolte afacerile din România, sub condiția depunerii unor garanții bănești, mai spun procurorii.

Potrivit rolurilor asumate, făptuitorii au acționat prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate, membrii grupării de criminalitate organizată având ca obiectiv obținerea garanțiilor bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective.

Potrivit DIICOT, prejudiciul total suferit de persoana vătămată depășește 1,1 milioane de euro.

Cercetările sunt efectuate de DIICOT – Structura Centrală.

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