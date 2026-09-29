Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile – decizie definitivă

Curtea de Apel București marți arestarea preventivă, pentru 30 de zile, a fostului candidat la preşedinţie Călin Georgescu, acuzat de înşelăciune în valoare de 1,1 milioane de euro.

Decizia arestării preventive a fostului candidat la Preşedinţie Călin Georgescu şi a omului de afaceri Ionel Rusen a fost luată, marţi, în complet de divergenţă, după ce completul de doi judecători nu a ajuns la o concluzie comună.

Decizia magistraţilor este definitivă.

Politicianul a fost ridicat în cătușe de la vila sa din Mogoșoaia, pusă sub sechestru în acest caz, și dus la Arestul Centrul.

Marţea trecută, fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu şi Ionel Rusen au fost prezentaţi Tribunalului Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, sub acuzaţiile de constituire a unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată.

Magistraţii au respins propunerea procurorilor DIICOT, cei doi fiind plasaţi sub control judiciar, după ce, în ziua precedentă, fuseseră reţinuţi pentru 24 de ore, într-un dosar instrumentat de DIICOT, în care sunt cercetaţi pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată. Valoarea înşelăciunii se ridică la 1,1 milioane de euro.

Acuzațiile DIICOT

Fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu a fost ridicat din trafic în dimineaţa zilei de 21 septembrie, la locuinţa sa şi în alte patru imobile având loc percheziţii într-un dosar de constituire a unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată. Percheziţiile s-au desfăşurat în Bucureşti, Mogoşoaia, Ciolpani şi Buftea.

Pe parcursul percheziţiilor, la locuinţa lui Călin Georgescu au fost găsite şi ridicate sisteme de bruiaj, înscrisuri, documente de identitate (două paşapoarte şi o legitimaţie) ce urmează a fi expertizate, existând suspiciunea că sunt false, dispozitive de stocare a datelor, precum şi alte mijloace de probă.

DIICOT informa că în dosarul de înşelăciune sunt vizaţi doi cetăţeni români (cu vârstele de 64 şi 47 de ani) şi un cetăţean italian (în vârstă de 56 de ani). Unul dintre cei implicaţi este Călin Georgescu.

Potrivit anchetatorilor, în cursul lunii septembrie 2021, cei trei au constituit un grup infracţional organizat care a acţionat în mod coordonat sub autoritatea liderului – cetăţean român, în vârstă de 64 de ani – în special pe teritoriul României, dar şi al Marii Britanii „în scopul obţinerii de foloase patrimoniale injuste”.

„Liderul le-a atribuit celorlalţi doi membri rolurile clare în cadrul mecanismului infracţional pus la cale, prezentându-i drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăţi străine care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate ce intenţionau să îşi dezvolte afacerile din România, sub condiţia depunerii unor garanţii băneşti. Astfel, potrivit rolurilor asumate, făptuitorii au acţionat prin inducerea şi menţinerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanţări de la instituţii financiare bancare din străinătate, membrii grupării de criminalitate organizată având ca obiectiv obţinerea garanţiilor băneşti depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective”, preciza DIICOT.



Probatoriul administrat până în prezent a arătat că, începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate în Bucureşti şi judeţul Argeş, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului infracţional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obţine o finanţare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituţie bancară, sub condiţia depunerii unei garanţii. În aceste condiţii, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 euro.



Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 euro, cu condiţia depunerii unei garanţii suplimentare, aceştia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 euro.



Persoana vătămată a înregistrat un prejudiciu total de peste 1,1 milioane euro.



Călin Georgescu mai este cercetat în alte două dosare penale, în ambele fiind trimis în judecată.

Un dosar este cel în care a fost trimis în judecată, alături de fostul mercenar Horaţiu Potra şi de alţi 20 de inculpaţi, pentru destabilizarea României, Georgescu fiind acuzat de complicitate la tentativă de comitere a unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false, în formă continuată, iar Horaţiu Potra de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi nerespectarea regimului materiilor explozive. La termenul de luni, 28 septembrie, instanţa a amânat cauza pentru 12 octombrie.



Călin Georgescu a fost trimis în judecată într-un alt dosar în care este acuzat de propagandă legionară şi de promovare, în public, a unor persoane vinovate de genocid şi de crime de război.



În 3 aprilie, Georgescu a scăpat definitiv de controlul judiciar, la mai bine de un an de la instituirea acestei măsuri preventive, după ce Tribunalul Bucureşti i-a admis contestaţia şi a desfiinţat în parte hotărârea Judecătoriei Sectorului 1, care decisese să-i menţină măsura preventivă.

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