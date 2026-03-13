cursdeguvernare

Newsletter
Contact
vineri

13 martie, 2026

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Calendarul adoptării Bugetului pe 2026

Rss
De Vladimir Ionescu

13 martie, 2026

Dezbaterea în Parlament pe proiectul de buget pentru 2026 va a avea loc miercuri, 18 martie, iar votul în plenul reunit al camerelor este programat pentru joi, 19 martie, anunță Birourile Permanente ale Senatului și Camerei Deputaților.

Calendarul:

  • Potrivit programului adoptat de Birourile reunite ale celor două Camere, amendamentele la proiectul de buget pot fi depuse de vineri până luni, 16 martie 2026, la ora 13:00.

  • Luni, între orele 13:00 – 17:00 va avea loc centralizarea şi gruparea amendamentelor la comisii pe ordonatori principali de credite iar de la orele 18:00 – 22:00 va avea loc şedinţa Birourilor permanente reunite pentru stabilirea timpilor de dezbatere în Comisii.

  • Marţi, de la ora 09:00 – 10:30 vor avea loc dezbateri generale în cadrul Comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci şi de la ora 11:00 până miercuri, 18 martie 2026 ora 13:00 vor fi dezbateri în cadrul Comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci cu ordonatorii principali de credite şi elaborarea rapoartelor asupra Proiectului Legii bugetului de stat şi a Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026.

  • Miercuri, la ora 15:00, se vor depune rapoartele Comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul Legii bugetului de stat şi la Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026 iar la ora 15:30 va avea loc şedinţa Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru stabilirea timpilor de dezbatere în plen.

  • Miercuri, de la ora 16:00 până joi va avea loc şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru dezbaterea şi adoptarea Proiectului Legii bugetului de stat şi a Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026, cu dezbateri generale – dezbateri pe anexe. 
  • Votul final va avea loc joi. 

(Citește și: Analiști: Principalele riscuri pentru Bugetul 2026 sunt implementarea și contextul politic. Pilonii pe care se sprijină finanțele anul acesta)

****


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

Analiști: Principalele riscuri pentru Bugetul 2026 sunt implementarea și contextul politic. Pilonii pe care se sprijină finanțele anul acesta

Consiliul Fiscal, despre Buget: Corecția deficitului vine mai ales din reducerea cheltuielilor, dar pe termen lung consolidarea depinde și de creșterea veniturilor / Riscuri majore din cauza războiul din Orientul Mijlociu

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Ce înseamnă ”umbrela nucleară” în Europa – Opțiunile României: Cum este asigurată de SUA pentru statele NATO și ce poate oferi Franța

Chestiunea
Umbrela nucleară este o formă de garanție de securitate prin

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți