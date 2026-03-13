Calendarul adoptării Bugetului pe 2026

Dezbaterea în Parlament pe proiectul de buget pentru 2026 va a avea loc miercuri, 18 martie, iar votul în plenul reunit al camerelor este programat pentru joi, 19 martie, anunță Birourile Permanente ale Senatului și Camerei Deputaților.

Calendarul:

Potrivit programului adoptat de Birourile reunite ale celor două Camere, amendamentele la proiectul de buget pot fi depuse de vineri până luni, 16 martie 2026, la ora 13:00.

Luni, între orele 13:00 – 17:00 va avea loc centralizarea şi gruparea amendamentelor la comisii pe ordonatori principali de credite iar de la orele 18:00 – 22:00 va avea loc şedinţa Birourilor permanente reunite pentru stabilirea timpilor de dezbatere în Comisii.

Marţi, de la ora 09:00 – 10:30 vor avea loc dezbateri generale în cadrul Comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci şi de la ora 11:00 până miercuri, 18 martie 2026 ora 13:00 vor fi dezbateri în cadrul Comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci cu ordonatorii principali de credite şi elaborarea rapoartelor asupra Proiectului Legii bugetului de stat şi a Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026.

Miercuri, la ora 15:00, se vor depune rapoartele Comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci cu privire la Proiectul Legii bugetului de stat şi la Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026 iar la ora 15:30 va avea loc şedinţa Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru stabilirea timpilor de dezbatere în plen.

Miercuri, de la ora 16:00 până joi va avea loc şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru dezbaterea şi adoptarea Proiectului Legii bugetului de stat şi a Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026, cu dezbateri generale – dezbateri pe anexe.

Votul final va avea loc joi.

