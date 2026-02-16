Vârfurile de plată ale datoriei publice, în 2026: Aprilie, iunie și octombrie = 8,5 mld. euro

Guvernul României are vârfuri majore de scadențe la plata datoriei în lunile aprilie, iunie și octombrie ale acestui an, conform datelor de la Ministerul Finanțelor. La aceste vârfuri se adaugă plăți record în contul titlurilor de stat pentru populație.

Scadențele interne și externe către investitori, adică plățile de principal în contul datoriei publice a României excluzând plățile pentru deținerile de titluri de stat ale populației, se ridică în 2026 la aproape 20,9 miliarde de euro, din care s-au plătit deja aproximativ 3,3 miliarde de euro în ianuarie, reiese din datele Ministerului Finanțelor, ale BNR și unei analize Erste/BCR.

Este vorba despre plățile de principal aferente titlurile de stat emise prin intermediul pieței primare, administrată de BNR, dar și prin intermediul pieței externe.

La aceste sume se adaugă plățile de dobânzi, care în 2026 se ridică la aproximativ aproximativ 10-11 miliarde de euro, suma finală urmând să depindă de evoluția dobânzilor (care în prezent e favorabilă și va produce economii la buget) în acest an.

Totodată, adăugând titlurile de stat pentru populație care ajung la maturitate în acest an, scadențele totale din acest an ale Guvernului României se ridică la 26,9 miliarde de euro.

Doar emisiunile interne de titluri de stat emise prin piața primară administrată de BNR rămase de plătit în 2026 se ridică la aproximativ 13,2 miliarde de euro (67-68 mld. lei). Aici sunt incluse atât scadențele la titlurile de stat în lei, cât și cele în euro, iar acestea sunt plăți către bănci, respectiv către clienții băncilor care au cumpărat titluri de stat prin bănci, fonduri de pensii etc.

Plăți record către populație. Structura scadențelor în 2026

Scadențele pe titlurile de stat Fidelis și Tezaur sunt din nou substanțiale în 2026, după ce s-au plătit 24-25 miliarde de lei în 2025. Acestea se ridică la 30,6 miliarde de lei (6 miliarde euro), din care 6,9 miliarde de lei sunt scadențe pe Fidelis și 23,7 miliarde lei pe Tezaur.

Acestea sunt plăți care se fac în cursul unui an și se vor face exclusiv în contul serviciului datoriei publice. Sunt plăți de principal (excluzând dobânzile) atât către investitori externi, cât și interni.

La nivel valoric, vârfurile de scadență, respectiv plățile din lunile aprilie, iunie și octombrie se duc cumulat la peste 8,5 miliarde de euro.

Structura scadențelor în 2026:

13,2 mld. echivalent euro în titluri emise pe piața internă, în lei,

3,4 mld. euro în titluri emise pe piața internă, în euro,

4,3 mld. euro în eurobonduri emise pe piața internațională,

6 mld. euro în titluri de stat emise pentru populație,

Total: 26,9 miliarde de euro = 137-138 miliarde de lei.

Dacă cheltuielile cu dobânzile sunt plătite de la buget, sumele care sunt plătite într-un an în contul scadențelor lunare ale Ministerului de Finanțe sunt plătite din împrumuturi, sau, în cazuri excepționale, din buffer.

Notă: În 2025, Trezoreria a realizat operațiuni de gestionare a pasivelor de aproape 2 miliarde de euro, reducând cu aproape 10 miliarde de lei scadențele de pe parcursul lui 2026.

***