Cădere cu 0,2% a economiei zonei euro în T1/2026, s-au contractat și consumul și investițiile

Economia zonei euro s-a contractat în primul trimestru cu 0,2%, față de T4/2025, scădere determinată de performanțele negative ale Irlandei și Franței. Datele comunicate vineri de Eurostat complică sarcina Băncii Centrale Europene, care încearcă să calmeze presiunile inflaționiste în creștere fără a afecta în mod nejustificat activitatea economică.

PIB-ul zonei euro a scăzut cu 0,2% în primele trei luni ale anului 2026 față de T4/2024, valoare revizuită în scădere față de creșterea slabă de 0,1% estimată inițial de biroul european de statistică.

Este prima contracție trimestrială după T4/2022, o perioadă marcată de creșterea abruptă a prețurilor la energie după invadarea Ucrainei de către Rusia.

Deși majoritatea statelor din zona euro au înregistrat creșteri la începutul acestui an, impulsul a slăbit în a doua parte a intervalului, ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu. În prognoza rectificată care va fi publicată săptămâna viitoare, BCE ar putea anticipa continuarea contracției economice și în al doilea trimestru din 2026.

Investitorii se așteaptă ca BCE să majoreze rata dobânzii-cheie cu 0,25 puncte procentuale după ce inflația a accelerat în mai la 3,2%, peste obiectivul de 2% al băncii din cauza prețurilor energetice.

La începutul acestei săptămâni, OCDE și-a redus estimarea pentru zona euro la doar 0,8% în acest an și a avertizat că „datele recente indică deteriorarea sentimentului economic”. În schimb, pentru economia SUA se preconizează o expansiune de 2% pentru 2026.

Prețurile la energie au crescut rapid după primele atacuri americano-israeliene asupra Iranului la sfârșitul lunii februarie, prețul țițeiului Brent crescând cu peste 30%, iar la gazele naturale în Europa cu peste 50%.

Datele publicate joi arată o scădere a vânzărilor cu amănuntul în aprilie, din cauza scăderii puterii de cumpărare a consumatorilor.

Revizuirea datelor macro ale zonei euro s-a datorat în mare parte modificării datelor inițiale pentru economia Irlandei. La rectificare, PIB-ul Irlandei pentru T1/2025 s-a contractat cu 12,1%, mult sub scăderea de 2% de la prima estimare.

Trebuie menționat că datele macro în cazul Irlandei sunt deosebit de volatile și influențate de rezultatele unui număr mic de multinaționale cu sediul în această țară. Oficialii irlandezi au declarat că se așteaptă ca PIB-ul să revină pe plus în cele trei trimestre rămase din acest an.

Biroul francez de statistică a recalculat PIB-ul la -0,1%, de la o stagnare inițială. În același timp, economia germană a crescut cu 0,3%, iar în Spania cu 0,6%.

Primii indicatori economici arată că economia europeană se va confrunta cu dificultăți în al doilea trimestru, deoarece închiderea Strâmtorii Ormuz menține ridicate prețurile la energie. Activitatea din sectorul privat a încetinit în cel mai rapid ritm din ultimele 18 luni conform datelor indicelui managerilor de achiziții (PMI) publicate săptămâna aceasta, pe măsură ce cererea de bunuri și servicii din zona euro a scăzut.

Consumul gospodăriilor și cheltuielile guvernamentale au contribuit fiecare cu 0,1 puncte procentuale la creșterea economică atât în ​​zona euro, cât și în UE, ceea ce indică faptul că, în ciuda unui mediu economic dificil, consumatorii și sectorul public au continuat să ofere un sprijin modest.

Cu toate acestea, activitatea de investiții a încetinit, formarea brută de capital fix scăzând cu -0,1 puncte procentuale din creșterea PIB. Stocurile au afectat, de asemenea, PIB-ul zonei euro, în timp ce cea mai mare contribuție negativă a venit din comerț. Exporturile nete au redus creșterea cu -0,3 puncte procentuale în zona euro și cu -0,2 puncte procentuale în UE, subliniind impactul cererii externe mai slabe și al unui context comercial global nefavorabil.

Performanța statelor care utilizează moneda unică a fost extrem de inegală. Danemarca a condus creșterea cu o expansiune trimestrială de 1,9%, urmată de Estonia și Malta cu 1,1%. La celălalt capăt al spectrului, Irlanda a înregistrat o contracție accentuată de 12,1%, în timp ce Lituania, Suedia și Franța au înregistrat, de asemenea, scăderi.

***