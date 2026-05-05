Guvernul, obligat de Justiție să plătească creșterile salariale restante obținute de magistrați în Justiție. Bugetul riscă ieșirea din grafic

Curtea de Apel București a decis marți că Guvernul României și Ministerul de Finanțe sunt obligate să plătească integral salariile restante obținute de magistrați prin sentințe definitive ale instanțelor de judecată, admițând astfel cererea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) în procesul împotriva Executivului.

Este vorba despre acele sume stabilite prin hotărâri judecătorești definitive, pe care Guvernul a tot încercat să le amâne prin „ordonanțe trenuleț”.

Decizia nu este definitivă.

Instanța a considerat că drepturile salariale recunoscute prin hotărâri definitive sunt „bunuri” protejate de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, iar statul nu poate amâna la nesfârșit plata lor fără a încălca dreptul de proprietate al judecătorilor și procurorilor.

Sancțiuni record pentru întârziere

Sentința stabilește un termen maxim de doar 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru a vira fondurile reclamate de magistrați, adică drepturile salariale restante scadente în 2026, inclusiv prin rectificare bugetară dacă este necesar.

De asemenea, CAB a impus sancțiuni dure:

Penalități de 1% pe zi de întârziere din suma totală datorată.

Amendă de 20% din salariul minim brut pe economie (pe zi de întârziere) pentru Guvern și Ministerul Finanțelor, bani care devin venit la bugetul de stat.

Minuta sentinței, prezentată de Agerpres:

Tip solutie: Admite cererea

Solutia pe scurt: Respinge ca neîntemeiate excepţiile invocate de către pârâţi. Admite cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost modificată, formulată de către reclamanta ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE în contradictoriu cu pârâţii GUVERNUL ROMÂNIEI şi MINISTERUL FINANŢELOR. Obligă pârâţii la emiterea actelor administrative şi efectuarea tuturor demersurilor bugetare necesare pentru includerea/alocarea integrală a sumelor solicitate necesare achitării drepturilor salariale restante ale judecătorilor şi ale celorlalte categorii profesionale îndreptățite, prevăzute în titluri executorii, scadente în anul 2026, inclusiv prin rectificare bugetară, dacă este cazul, precum şi la punerea la dispozi?ia reclamantei a tuturor fondurilor necesare pentru plata drepturilor salariale restante respective, sub sancţiunea unei penalităţi în cuantum de 1% pentru fiecare zi de întârziere. Stabileşte un termen de executare de 10 zile de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 24 alin. (4) din Legea nr. 554/2004. Aplică pârâţilor Guvernul României şi Ministerul Finanţelor o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, care se face venit la bugetul de stat, până la îndeplinirea obligaţiilor stabilite prin prezenta. Admite cererea accesorie formulată de către intervenientul SINDICATUL NAŢIONAL AL GREFEI JUDICIARE DICASTERIAL. Respinge ca neîntemeiată cererea intervenientului de obligare a pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii, cererea de recurs urmând a se depune la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a X-a de Contencios Administrativ şi Fiscal şi pentru Achiziţii Publice, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei astăzi, 05.05.2026.

Presiune pe buget, ieșirea din graficul reducerii deficitului

Hotărârea este una extrem de importantă pentru sistemul judiciar și pune o presiune uriașă pe Guvern și pe execuția bugetară din acest an.

Suma exactă nu este specificată pentru tranșa scadentă în 2026, dar restanțele totale istorice către magistrați se ridică la aproximativ 10-16 miliarde de lei (circa 2 miliarde de euro), din care o parte a fost deja achitată în tranșe anterioare. Ea cuprinde restanțe salariale acumulate în ultimii ani, diferențe din calculul indicelui de referință sectorial (VRS) și alte sporuri câștigate în instanță.

Guvernul miza pe o eșalonare care ar fi scos din buget doar aproximativ 1,5 miliarde de lei în acest an, dar hotărârea CAB forțează plata unei tranșe mult mai mari sau chiar a întregii sume, în funcție de interpretarea finală a titlurilor executorii.

