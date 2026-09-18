BYD pregătește o rețea de trei fabrici auto și una de baterii în Europa

BYD, cel mai mare producător mondial de vehicule electrice, va avea nevoie, pe termen lung, de trei fabrici de asamblare a vehiculelor și de o fabrică de baterii, în Europa, a declarat la Torino consilierul special pentru Europa al companiei.

Alfredo Altavilla, un fost director executiv al Fiat Chrysler care s-a alăturat echipei BYD în calitate de consilier, în 2024, a prezentat planul de producție cu ocazia inaugurării unui centru de vânzări Denza în orașul italian.

„Pe termen lung, vom avea nevoie de trei fabrici de asamblare și o fabrică de baterii”, a declarat Altavilla, conform Reuters. „Evident, acest lucru nu se va întâmpla peste noapte.”

Decizia privind a doua fabrică este așteptată în acest an

BYD se află în prezent în faza de producție de probă la prima sa fabrică europeană de autoturisme din Szeged, Ungaria, care a început operațiunile pilot pe 29 ianuarie cu aproximativ 960 de angajați. Se preconizează că asamblarea vehiculelor va începe în al patrulea trimestru al anului 2026.

Fabrica este proiectată pentru o capacitate maximă de 200.000 de vehicule pe an, dar producția se va situa cu mult sub acest nivel timp de cel puțin doi ani.

Altavilla a declarat că BYD preconizează să ia o decizie până la sfârșitul anului cu privire la o a doua unitate de producție. Compania preferă să achiziționeze și să renoveze o unitate existentă, în loc să construiască una de la zero, Spania și Franța numărându-se printre locațiile preferate.

Italia nu s-a aflat pe lista scurtă, agenția de știri italiană ANSA relatând că Altavilla a descris-o drept un „Plan B”.

Vicepreședinta executivă Stella Li a declarat în luna mai că BYD se afla în discuții cu Stellantis și alți producători auto privind achiziționarea unor fabrici subutilizate.

Vânzările în străinătate depășesc țintele

Expansiunea vine pe fondul unei creșteri a cererii din străinătate, pe măsură ce vânzările interne ale BYD se reduc.

Compania și-a majorat ținta de vânzări în străinătate pentru 2026 la o valoare cuprinsă între 1,9 milioane și 2,0 milioane de vehicule, în creștere față de 1,5 milioane stabilită în martie, conform unei note a Deutsche Bank ce citează o ședință de informare a investitorilor, din 7 septembrie, scrie Electric Vehicles.

În primele opt luni ale anului 2026, vânzările în străinătate au atins 1.162.260 de unități, în creștere cu 85,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, veniturile din străinătate depășind pentru prima dată veniturile de pe piața internă în prima jumătate a anului.

În Europa, mai precis, BYD a înmatriculat 174.144 de vehicule în UE, AELS și Marea Britanie în prima jumătate a anului, depășind pentru prima dată cifra de 170.351 a companiei Tesla și ridicându-și cota de piață în UE de la 1,0% la 2,4%, conform datelor ACEA citate de companie.

Presiuni de reglementare și obstacole pe piața internă

Proiectul de lege al UE privind „Acceleratorul industrial” ar stabili un prag de aproximativ 70% conținut local pentru subvenții și achiziții publice, consolidând argumentele economice în favoarea producției de vehicule și baterii pe continent.

În prezent, BYD se confruntă cu o taxă vamală combinată de 27% aplicată vehiculelor electrice fabricate în China și exportate în Europa.

Între timp, vânzările BYD în China au scăzut cu 32,7% până în luna august, afectate de un război al prețurilor la nivelul întregii industrii. Președintele Wang Chuanfu a avertizat în martie că concurența a atins „un nivel extrem”. Proiectul unei fabrici de 1 miliard de dolari în Turcia rămâne în așteptare, Li confirmând în iunie că construcția nu a început niciodată.

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