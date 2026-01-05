BYD, cele mai vândute electrice din lume

Grupul chinez BYD Co a devenit la sfârșitul anului 2025 producătorul mondial de vehicule electrice (EV) cu cele mai mari vânzări, după ce Tesla a înregistrat al doilea declin anual al vânzărilor.

Livrările Tesla au avut de suferit de pe urma unei încetiniri neașteptate a tranziției către vehiculele electrice, a creșterii concurenței și a deciziilor luate de președintele Donald Trump, de la revenirea sa la Casa Albă, conform Reuters.

La acestea se adaugă relația strânsă dintre directorul general al Tesla, Elon Musk, și Trump în timpul campaniei și după inaugurarea sa, care a pătat imaginea mărcii și a provocat proteste, acte de vandalism și apeluri la boicot.

Vânzările în SUA au fost afectate, totodată, de expirarea creditului fiscal de 7.500 de dolari, la 30 septembrie.

În același timp, principalul său rival chinez și-a menținut ascensiunea meteorică, chiar dacă profitabilitatea pe plan intern a avut de suferit din cauza comportamentului prudent al consumatorilor. Din acest motiv, compania caută în mod activ să se extindă la nivel internațional.

Tesla, declin de 9%, față de 2024

Tesla a anunțat că a livrat 1,64 milioane de vehicule anul trecut, un declin de 9% față de 2024.

În SUA, vehiculele electrice au reprezentat 6,2% din vânzările cu amănuntul de vehicule în ultimul trimestru, în scădere cu 3,6 puncte procentuale față de anul precedent, în timp ce prețurile medii au crescut cu aproape 6.000 de dolari, ajungând la 53.300 de dolari, potrivit datelor J.D. Power.

Tesla a declarat că a livrat 418.227 de vehicule în trimestrul octombrie-decembrie, în scădere cu 15,6% față de 495.570 în anul precedent. Analiștii se așteptau la 434.487 de vehicule, sau o scădere de 12,3%, conform Visible Alpha.

Concurența tot mai mare din partea producătorilor auto chinezi și europeni, precum BYD, Volkswagen (VOWG.DE), deschide o nouă filă și BMW (BMWG.DE), deschide o nouă filă, a afectat dinamica vânzărilor Tesla.

Înregistrările Tesla au scăzut în mare parte din Europa, în decembrie, dar au crescut în Norvegia, unde vânzările record au contrastat cu scăderea cotei de piață în restul regiunii în 2025.

Pe tot parcursul anului, Tesla a livrat 1,64 milioane de vehicule, comparativ cu 1,79 milioane în 2024.

Analiștii chestionați de Visible Alpha se așteptau la livrări de aproximativ 1,65 milioane de vehicule.

Vineri, la Bursa de la New York, acțiunile Tesla au scăzut cu aproape 3%, la 436,85 dolari. Anul trecut, titlurile au crescut cu aproximativ 11%.

Și vânzările la divizia de camionete electrice Cybertruck se confruntă cu dificultăți, în ultimele luni Tesla oferind discounturi de mii de dolari pentru reducerea stocurilor de vehicule.

Creșteri spectaculoase ale vânzărilor BYD

BYD a declarat că vânzările în afara Chinei au urcat la un nivel record de 1 milion de vehicule în 2025, în creștere cu aproximativ 150% față de 2024.

Compania își propune să vândă până la 1,6 milioane de vehicule în afara Chinei în 2026, deși nu a dezvăluit un obiectiv general de vânzări.

