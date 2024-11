BVB trece pe roșu după anunțul privind victoria lui Călin Georgescu în primul tur al alegerilor prezidențiale

Bursa de Valori București a reacționat la victoria-surpriză a candidatului independent Călin Georgescu în turul întâi al alegerilor prezidențiale.

Deprecieri au înregistrat toți indicii bursieri, iar 18 din cele 20 de companii din compunerea indicelui principal BET au încheiat în scădere. Indicele principal, BET a încheiat ziua de tranzacționare în scădere cu 0,9%, după ce la deschidere avea un declin de 1,6%.

Scăderi importante au înregistrat acțiunile Transport Trade Services (-4,6%), One United Properties (-4%), MedLife (-3,75%), Electrica (-3,45%), BRD SocGen (-3,1%). Lichiditatea bursieră a ajuns la 89,5 milioane de lei, peste media ultimelor săptămâni.

Scăderile pe bursă au început încă de dimineață

La o oră de la deschiderea ședinței de ttranzacționare, indicele BET, al celor mai lichide titluri de la BVB, avea un recul de 1,53%, în vreme ce indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utilităţi, se deprecia cu 1,45%.

Scăderile se pot pune pe seama reacției emoționale a investitorilor după anunțarea rezultatelor parțiale din primul tur al alegerilor prezidențiale, toți indicatorii fiind pe roșu. Singura companie majoră de la BVB ce rămâne în teritoriu neutru este Transgaz.

Bursa a reacționat imediat după anunțarea plasării lui Călin Georgescu pe primul loc în primul tur al alegerilor prezidențiale.

Cresc și dobânzile

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat luni la 5,81% pe an, de la 5,75% pe an în şedinţa precedentă, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).



Indicele la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a urcat la 5,87% pe an, de la 5,79%, iar ROBOR la 12 luni a crescut la valoarea de 5,92%, de la 5,83%.



În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,99% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul II 2024, în creştere faţă de cel din trimestrul anterior, de 5,86%.

