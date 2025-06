România, promovată de cel mai mare furnizor de indici bursieri ca ”piață de frontieră avansată. Moment de referință în drumul către statutul de piață emergentă MSCI

MSCI, unul din marii furnizori globali de indici tranzacționați la bursă, a anunțat clasificarea pieței de capital din România ca Piață de Frontieră Avansată, o promovare de la statutul de piață de frontieră și un moment de referință în drumul către promovarea în categoria piețelor emergente. România este deja piață emergentă sub clasificarea altui mare furnizor de indici, FTSE Russell.

Piața de capital din România va face parte, astfel, dintr-un grup de 5 piețe de capital încadrate de MSCI ca Piețe de Frontieră Avansată, alături de Slovenia, Estonia, Lituania și Letonia. Este de așteptat ca acțiunile companiilor românești să aibă cea mai mare pondere în noii indici MSCI Advanced Frontier Markets.

Promovarea reprezintă un moment de referință în direcția obținerii statutului de Piață Emergentă pentru România si din partea MSCI, au transmis reprezentanții Bursei de Valori București (BVB). Decizia este o „recunoastere a nivelului ridicat de accesibilitate al pieței noastre pentru investitorii internaționali, infrastructura financiară și integrarea economică internațională a României”, potrivit BVB.

„Această recunoaștere semnifică un nou pas înainte în direcția obținerii statutului de piață emergentă și din partea MSCI, care reprezintă unul dintre principalele obiective ale Bursei de Valori București și care ar aduce intrări substanțiale de capital în companiile românești listate și implicit în economia națională”, mai transmit reprezentanții BVB.

Indicii MSCI și FTSE Russell în care sunt incluse acțiunile companiilor românești permit investitorilor internaționali și administratorilor de active să ia expunere pe bursa românească direct prin achiziția indicelui, care este compus dintr-un număr precis de companii (inclusiv din țări similare României), cu ponderi fixe în indici. În cazul României, acțiunile cu cea mai mare pondere în indicii internaționali sunt acțiunile Banca Transilvania.

Subcategoria Piețelor de Frontieră Avansate a fost introdusă anul acesta de către MSCI. Prin aceasta se reîncadrează într-o categorie superioară piețele de capital „de frontieră”, inferioare ca dezvoltare comparativ cu cele emergente sau dezvoltate, dar care au un grad ridicat de accesibilitate pentru investitorii internaționali

Conform informațiilor menționate de către MSCI în documentul privind introducerea noii subcategorii, aceste piețe sunt similare la nivel de accesibilitate chiar și cu piețele dezvoltate, dar sunt, în prezent, clasificate ca piețe de frontieră din cauza lichidității slabe sau dimensiunii sub pragurile relevante pentru a fi încadrate într-o categorie superioară.

Conform anunțului MSCI, de după revizuirea anuală a accesibilității piețelor de capital (Global Market Accessibility Review), piața de capital din România a obținut scoruri maxime (++) la aproape toate criteriile de accesibilitate analizate de MSCI ca fiind relevante pentru încadrarea în noua subcategorie, mai exact la cele ce privesc deschiderea către investitorii internaționali, ușurința de mișcare a fluxurilor de capital și eficiența cadrului operațional al pieței de capital.

Acțiunile aflate în indicii MSCI și FTSE Russell

În acest moment, în indicii MSCI, România este prezentă cu 35 de companii listate: Alro (ALR), Banca Transilvania (TLV), BRD Groupe Societe Generale (BRD), Conpet (COTE), Compa (CMP), Digi Communications (DIGI), DN Agrar Group (DN), Hidroelectrica (H2O), IAR SA Brașov (IARV), Impact Developer and Contractor (IMP) Nuclearelectrica (SNN), OMV Petrom (SNP), Romgaz (SNG), Electrica (EL), MedLife (M), One United Properties (ONE), Teraplast (TRP), Transelectrica (TEL), Transgaz (TGN), TTS Transport Trade Services (TTS), Arobs Transilvania Software (AROBS), Bittnet Systems (BNET), Bursa de Valori București (BVB), Prebet Aiud (PREB), Prospectiuni (PRSN), Purcari Wineries (WINE), Safetech Innovations (SAFE), Simtel Team (SMTL), Sphera Franchise Group (SFG), 2B Intelligent Soft (BENTO), Premier Energy (PE), Electromagnetica (ELMA), Iproeb Bistrița (IPRU), Sinteza (STZ) și Turbomecanica (TBM).

Pe de altă parte, România este încadrată în prezent ca Piață Emergentă de către furnizorul global de indici FTSE Russell, fiind reprezentată aici de 14 companii listate la bursă, dintre care 9 companii în indicii FTSE Global All Cap – Banca Transilvania (TLV), Electrica (EL), Hidroelectrica (H2O), MedLife (M), Nuclearelectrica (SNN), OMV Petrom (SNP), One United Properties (ONE), Teraplast (TRP) și TTS Transport Trade Services (TTS) și 5 companii incluse în indicii FTSE Global Micro Cap – Aquila Part Prod Com (AQ), Arobs Transilvania Software (AROBS), Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Purcari Wineries (WINE) și Sphera Franchise Group (SFG).

Bursa de Valori București a împlinit pe 23 iunie 30 de ani de existență. Prima ședință de tranzacționare la bursa locală s-a efectuat abia în data de 20 noiembrie 1995

De notat că Bursa locală a împlinit pe 23 iunie 30 de ani de existență, respectiv de la inaugurarea oficială, când inaugurarea s-a făcut din motivații politice (la distanță de câteva zile urma să aibă loc deschiderea Bursei de la Chișinău – cu CEC-ul moldovenesc listat la bursă –, iar la inaugurare a participat și Ion Iliescu, care a tăiat panglica) din moment ce nu exista încă nicio societate listată la București.

Astfel, cu toate că inaugurarea s-a făcut pe 23 iunie 1995, prima ședinţă de tranzacționare la bursa locală s-a efectuat abia în data de 20 noiembrie 1995, zi în care s-au tranzacționat 905 acţiuni emise de 6 societăţi listate, prima tranzacţie fiind înregistrată cu titlurile Artrom, companie care s-a retras acum 5 ani din ringul bursier. Până la redeschiderea din 1995, bursa a fost închisă timp de 50 de ani în perioada regimului comunist.

***