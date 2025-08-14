Bursa – la noi maxime, dar rezultatele duc cu gândul la o potențială corecție (sănătoasă) pe termen scurt

O bună parte din companiile mari listate la Bursa de Valori București (BVB) au raportat joi dimineață rezultatele financiare semestriale, cu indicele BET, referința pieței, la un nou maxim istoric la închiderea de miercuri: 21.176,99 puncte.

Aceasta a fost prima închidere peste nivelul de 21.000 de puncte, care a venit după un raliu fulger de 30% din minimele lunii mai. La publicarea rezultatelor semestriale, în ședința de joi, investitorii au răspuns prin marcări de profit (vezi grafic mai jos), ceea ce duce cu gândul la o potențială corecție (sănătoasă) pe termen scurt, după raliul din ultimele 3 luni.

De notat că o bună parte din companiile din BET listate la BVB activează în domeniul energetic, mare parte urmând să beneficieze de pe urma liberalizării pieței de energie. În plus, o bună parte din companiile mari au activitate reglementată, iar un alt element definitoriu este că bursa locală dă dividende încă relativ mari, cu toate că se manifestă o dinamică generală de temperare a profitabilității.

Prezentăm în cele ce urmează rezultatele financiare semestriale ale companiilor:

Hidroelectrica (H2O), principalul producător de energie regenerabilă din țara noastră, a raportat venituri (4,31 mld. lei, -16% an/an) şi profit (1,58 mld. lei, -41% an/an) în scădere în primul semestru al anului, pe fondul scăderii cu 27% a producției nete de energie electrică în S1 2025 față de S1 2024. Hidroelectrica a raportat un profit din exploatare de 1,75 miliarde lei, cu 42% sub cel din primele șase luni ale anului trecut. Marja netă a profitabilității Hidroelectrica a fost de fost 37%, în primul semestru, o consecință a diminuării avantajului competitiv tradițional rezultat din costul scăzut al producției hidro proprii. ”Creșterea dependenței de piața angro de energie și reconfigurarea structurii veniturilor, cu o pondere în creștere a segmentului de furnizare au influențat nivelul marjelor”, a subliniat compania în raportul transmis BVB.

OMV Petrom (SNP), unde statul are o deținere de 20%, a înregistrat în primul semestru din 2025 un profit net de 2,088 miliarde lei, în scădere cu 21% față de cel de 2,628 miliarde lei din perioada similară a anului trecut. Valoarea veniturilor din vânzări consolidate, de 17,02 mld. lei, a scăzut ușor, cu 1%, comparativ cu S1 2024. Compania a amânat pentru T3 decizia privind acordarea unui dividend special.

Banca Transilvania (TLV), cel mai mare grup financiar din România, din regiune și concomitent principalul actor de la bursa locală, va raporta rezultatele financiare pe data de 26 august. Banca plătește din S2 2025 taxă pe cifră de afaceri majorată de la 2% la 4%.

Nuclearelectrica (SNN), compania care exploatează cele două reactoare nucleare de la Cernavodă, a a obținut un profit net de 866,6 milioane lei în primul semestru al anului 2025, în creștere cu 2,8% față de aceeași perioadă a anului trecut. Veniturile din exploatare au urcat cu 29,7%, la 2,74 miliarde lei, susținute în principal de majorarea cu 30,5% a veniturilor din vânzarea energiei electrice, ca urmare a creșterii prețului mediu ponderat de vânzare cu 23,1%, în condițiile unor volume similare livrate. În primele șase luni din 2025, producția netă de energie a CNE Cernavodă a fost de 4,71 TWh, în ușoară scădere (-1%) față de aceeași perioadă a anului trecut, fiind realizată peste planul aprobat (+3,3%). Pe piața concurențială, SNN a vândut 89,8% din energie prin contracte bilaterale și 9,8% pe piața spot, prețul mediu de vânzare fiind de 519,57 lei/MWh.

BRD, banca cu poziția patru în topul instituțiilor de credit din țara noastră după active, a raportat un profit net de 764 de milioane de lei în primul semestru din 2025, cu 10% mai mare comparativ cu cel obținut în primul semestru din anul precedent, în condițiile unui venit net bancar în creștere cu 10,1% la 2,16 miliarde de lei, de la 1,97 miliarde de lei în S1 2024.

Cel mai mare producător de gaze naturale, Romgaz (SNG), deținut de stat, a obținut venituri de 4,51 miliarde lei, în primele șase lui ale anului curent, cu 7% peste cele din prima jumătate a anului trecut, în vreme ce profitul net s-a diminuat cu 8,6%, până la 1,68 miliarde lei, în condițiile creșterii mai puternice a cheltuielilor, la 2,5 miliarde de lei. Printre factorii ce au favorizat creșterea veniturilor totale se numără majorarea cu 9,4% a veniturilor din vânzarea gazelor naturale, până la 3,72 miliarde lei, generată de creșterea cu 12,3% a cantității de gaze livrate față de primul semestru din 2024, în timp ce producția de gaze a stagnat. În primul semestru al anului 2025, Romgaz a livrat la preț reglementat 77,3% din cantitatea totală de gaze livrate, față de 65,2% în primul semestru din 2024.

Fondul Proprietatea (FP) are stabilită data de 29 august pentru publicarea rezultatelor semestriale.

Transgaz (TGN), compania de stat (58,5% deținere Ministerul Energiei) care exploatează sistemul național de gazoducte, va publica rezultatele financiare semestriale pe data de 18 august.

One United Properties (ONE), dezvoltator imobiliar, își va publica rezultatele pe 28 august.

Furnizorul și distribuitorul de energie Electrica, unde statul deține aproape jumătate din acțiuni, își va publica rezultatele tot în ziua de 28 august.

Aquila Part Prod Com (AQ), companie de logistică și transport, a înregistrat în primul semestru din 2025 venituri de peste 1,5 miliarde de lei, în creștere cu 18% față de aceeași perioadă a anului trecut. Evoluția a fost susținută în principal de creșterea organică din segmentul de distribuție și companiile achiziționate în 2024 și 2025, care au generat aproximativ 6% din veniturile totale. Profitul net înregistrat în primul semestru din 2025 este de 29 milioane de lei, în scădere cu 17% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, ca urmare a creșterii costurilor cu salariile și a diferențelor de curs valutar din ultimele luni.

Conpet (COTE), firma deținută majoritar de Ministerul Energiei și cu o deținere importantă a fraților Pavăl care operează sistemul de transport de țiței prin conducte, a realizat în primul semestru un profit net de 22,56 milioane lei, în scădere cu 12,2% față de rezultatul raportat în perioada similară a anului trecut. Cifra de afaceri a urcat cu 1,7%, la 271,34 milioane lei, comparativ cu 266,93 milioane lei din prima partea a anului 2024. În semestrul I 2025 au fost transportate 3,26 milioane tone de produse, cu 288.000 tone mai puțin (-8,1%) față de aceeași perioadă a anului 2024.

Aerostar Bacău (ARS), unde statul are o cotă de participație de 71,5% prin Iarom, a obținut un profit net de 46,1 milioane de lei, în scădere cu 2,6% față de S1 2024, la o cifră de afaceri în creștere cu 7,4% de 314,6 milioane de lei. Cheltuielile au crescut cu doar 2%, la 281,5 milioane de lei.

Transport Trade Services (TTS), care operează transporturi de mărfuri pe Dunăre, își va publica raportul cu rezultatele semestriale pe 29 august.

Antibiotice Iași (ATB), companie producătoare de farmaceutice controlată majoritar de stat prin Ministerul Sănătății, a obținut un profit net de 59 de milioane de lei în primele șase luni din 2025, în scădere cu 20% față de aceeași perioadă din 2024. Veniturile totale din vânzări au fost de 333,7 milioane de lei, în scădere cu 5%, în timp ce veniturile totale s-au ridicat la 380,2 milioane de lei, comparabile cu aceeași perioadă a anului anterior. „Se observă un impact asupra alocărilor de la bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, ponderea valorică a produselor din contractele cost-volum a crescut de la 12% la 14%, limitând fondurile disponibile pentru produsele generice. Un alt factor care a influențat negativ piața de generice este întârzierea de până la 90 de zile a plăților efectuate de Casa de Asigurări de Sănătate pentru medicamentele eliberate în regim compensat și gratuit, afectând toate segmentele de distribuție”, notează compania în raport. Veniturile din vânzări pe piața internă au fost de 195,7 milioane de lei, minus 3%, Pe piața din România, Antibiotice s-a menținut pe locul patru.

Purcari Wineries (WINE) va publica rezultatele pe data de 27 august.

Sphera Franchise Group (SFG), operatorul lanțurilor locale de fast-food KFC, Pizza Hut și Taco Bell, își publică rezultatele pe 29 august.

Oil Terminal (OIL), firma de stat ce operează terminalul petrolier din Portul Constanța, a raportat un declin de 65% a profitului net în prima jumătate a anului, până la 12,8 milioane lei, în vreme ce veniturile din prestarea de servicii s-au ridicat la 184 milioane lei, în scădere cu 20% comparativ cu cele raportate în primele șase luni ale anului trecut. Declinul a fost cauzat de reducerea cantității de produse derulate prin terminalul petrolier, comparativ cu jumătatea anului trecut. Cantitatea de ţiței s-a diminuat cu 26%, la 1,85 milioane tone, în vreme ce cantitatea de motorină a scăzut cu 18%, până la 1,63 milioane tone. Cantitatea de produse chimice s-a redus cu 48%, la 245 de tone, în vreme ce cantitatea totală de produse rulate s-a ridicat 3,95 milioane tone, cu 23% mai mică decât cea din primele șase luni ale anului trecut.

BVB, operatorul bursei locale, a raportat un profit net de 1,48 milioane lei, pentru primul semestru al anului, cu 83% sub rezultatul obținut în prima jumătate a anului trecut, în condițiile în care veniturile s-au redus cu 13% la 17,86 milioane de lei și cheltuielile au crescut cu 1%, la 14,36 milioane de lei – rezultând un profit operațional de 3,5 milioane de lei. Pe de altă parte, BVB a înregistrat o pierdere din deprecierea participației deținute în filiala CCP.RO (firma de operaționalizare a Contrapărții Centrale) în trimestrul al doilea 2025 de 3,4 milioane lei și de 6,6 milioane lei în primul semestru, în condițiile evaluării interimare a participației, influențată de noi termene, decalate, în calendarul CCP.RO pentru generarea de venituri operaționale și de solicitarea CCP.RO privind suplimentarea lichidităților printr-o nouă majorare a capitalului social al filialei, cu 27,9 milioane de lei. O decizie a acționarilor cu privire la majorarea de capital se va lua în septembrie, după ce în septembrie anul trecut s-a realizat o altă majorare de capital, de 5 milioane de euro.

Rompetrol Rafinare (RRC) publică rezultate tot joi, 14 august, dar după închiderea ședinței de tranzacționare.

Operatorul portuar Socep Constanța (SOCP) va publica rezultatele semestriale pe 28 august.

Șantierul Naval Orșova (SNO) a realizat în S1 2025 o cifră de afaceri de 47,88 milioane de lei, în creștere cu 12,6% față de S1 2024, respectiv un profit net de 2,47 milioane de lei, mai puțin de jumătate din profitul net din perioada similară a anului trecut, de 5,01 milioane de lei.

Alumil Rom Industry (ALU), companie producătoare de profile de tâmplărie din aluminiu, a încheiat primul semestru din 2025 cu o cifră de afaceri de 56 milioane de lei, în scădere cu 0,7% față de aceeași perioadă din 2024, și un profit net de 2,34 milioane de lei, potrivit datelor companiei.

Grupul de materiale de construcții TeraPlast a raportat o cifră de afaceri în creștere cu 29% în S1 2025 față de S1 2024, a 552 milioane de lei. Grupul a trecut pe profit net de 3,4 milioane de lei, de la pierderi de 6,62 milioane lei în primele șase luni ale anului trecut. Vânzările în afara României au înregistrat aproape o dublare, de la 100 la 195 de milioane de lei, ajungând la 35% din cifra de afaceri în primele șase luni din acest an, comparativ cu 24% din cifra de afaceri în perioada similară a anului 2024.

Transelectrica (TEL), compania de stat ce operează rețeaua de transport energie electrică și prin extensie, prin OPCOM, piețele pe care se tranzacționează electricitatea, a obținut un profit net de 256 milioane lei, pentru prima jumătate a anului, cu 3% sub rezultatul din primele șase luni ale anului trecut, în vreme ce veniturile operaționale s-au ridicat la 1,15 miliarde lei, în scădere cu 4%.

Digi Communications (DIGI), firma care deține operatorul de telefonie și internet RCS&RDS și televiziunile Digi, cu operațiuni majore și în Spania, a raportat venituri și alte câștiguri de 1,11 miliarde de euro în primul semestru al acestui an, în creștere de 21% față de primul semestru din 2024. Profitul net a coborât cu 81%, la 10,3 milioane euro, de la 54,3 milioane euro. Reducerea profitabilității pe ansamblul semestrului a venit în contextul unei pierderi nete în trimestrul doi din 2025.

