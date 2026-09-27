BVB a pierdut peste 2 mld. lei la capitalizare, săptămâna aceasta

BVB a pierdut, în această săptămână, peste 2,37 miliarde de lei la capitalizare (-0,35%), în timp ce valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a scăzut cu 286,95 milioane de lei (-39,09%), conform datelor publicate de BVB, relatează Agerpres.
Capitalizarea bursieră a ajuns la 678,61 miliarde de lei, în perioada 21-25 septembrie 2026, în scădere față de săptămâna 14 – 18 septembrie 2026, când aceasta s-a situat la 680,98 miliarde de lei. Tranzacțiile cu acțiuni au generat, în această săptămână, un rulaj de 447,10 milioane de lei, mai mic decât în săptămâna anterioară, când s-au consemnat tranzacții de 734,05 milioane de lei.
- Indicele principal BET a închis săptămâna la 31.720,62 de puncte.
- Cea mai bună zi de tranzacționare la BVB a fost joi, 24 septembrie, când s-au consemnat schimburi de 120,21 milioane de lei, iar cea mai slabă zi a fost miercuri, 23 septembrie, cu tranzacții de 57,53 milioane de lei.
- Acțiunile Băncii Transilvania au fost cele mai lichide titluri pe segmentul principal al BVB în perioada analizată, cu tranzacții de 100,97 milioane de lei și o depreciere a cotațiilor de 2,99%, urmate de acțiunile S.N.G.N. Romgaz, cu 55,09 milioane de lei și o scădere de 3,75%, respectiv cele ale Societății Energetice Electrica – cu 54,32 milioane de lei și o depreciere de 6,13%.
- Cele mai importante creșteri ale cotațiilor au fost înregistrate de acțiunile Prebet SA Aiud (+22,13%), SIF Hoteluri (+10,18%) și Conted (+9,09%).
- Cele mai semnificative scăderi au fost consemnate de acțiunile Cris-Tim Family Holding (-25,18%), Aquila Part Prod Com (-20,30%) și Armătura (-12,88%).
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