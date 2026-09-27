BVB a pierdut peste 2 mld. lei la capitalizare, săptămâna aceasta

BVB a pierdut, în această săptămână, peste 2,37 miliarde de lei la capitalizare (-0,35%), în timp ce valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a scăzut cu 286,95 milioane de lei (-39,09%), conform datelor publicate de BVB, relatează Agerpres.

Capitalizarea bursieră a ajuns la 678,61 miliarde de lei, în perioada 21-25 septembrie 2026, în scădere față de săptămâna 14 – 18 septembrie 2026, când aceasta s-a situat la 680,98 miliarde de lei. Tranzacțiile cu acțiuni au generat, în această săptămână, un rulaj de 447,10 milioane de lei, mai mic decât în săptămâna anterioară, când s-au consemnat tranzacții de 734,05 milioane de lei.

Indicele principal BET a închis săptămâna la 31.720,62 de puncte.

Cea mai bună zi de tranzacționare la BVB a fost joi, 24 septembrie, când s-au consemnat schimburi de 120,21 milioane de lei, iar cea mai slabă zi a fost miercuri, 23 septembrie, cu tranzacții de 57,53 milioane de lei.

Acțiunile Băncii Transilvania au fost cele mai lichide titluri pe segmentul principal al BVB în perioada analizată, cu tranzacții de 100,97 milioane de lei și o depreciere a cotațiilor de 2,99%, urmate de acțiunile S.N.G.N. Romgaz, cu 55,09 milioane de lei și o scădere de 3,75%, respectiv cele ale Societății Energetice Electrica – cu 54,32 milioane de lei și o depreciere de 6,13%.

Cele mai importante creșteri ale cotațiilor au fost înregistrate de acțiunile Prebet SA Aiud (+22,13%), SIF Hoteluri (+10,18%) și Conted (+9,09%).

Cele mai semnificative scăderi au fost consemnate de acțiunile Cris-Tim Family Holding (-25,18%), Aquila Part Prod Com (-20,30%) și Armătura (-12,88%).

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