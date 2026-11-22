Aproape 18,5 miliarde de lei este pierderea la capitalizare (-2,58%) a BVB, în această săptămână, în timp ce valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a scăzut cu aproape 88 de milioane de lei (-31,65%), relatează Agerpres.

Principalele mișcări consemnate la BVB

Capitalizarea bursieră a ajuns la 692,81 miliarde de lei, în perioada 16 – 20 noiembrie 2026, în scădere față de săptămâna 9 – 13 noiembrie 2026, când aceasta s-a situat la 711,22 miliarde de lei.

Tranzacțiile cu acțiuni au generat, în această săptămână, un rulaj de 189,82 milioane de lei, mai mic decât în săptămâna anterioară, când s-au consemnat tranzacții de 277,72 milioane de lei.

Cea mai bună zi de tranzacționare la BVB a fost luni, 16 noiembrie, când s-au consemnat schimburi de 45 milioane de lei, iar cea mai slabă zi a fost joi, 19 noiembrie, cu tranzacții de 30,56 milioane de lei.

Indicele principal BET a încheiat săptămâna la 34.101,01 puncte.

Acțiunile Băncii Transilvania au fost cele mai lichide titluri pe segmentul principal al BVB, cu tranzacții de 42,19 milioane de lei și o scădere a cotațiilor de 0,27%, urmate de acțiunile OMV Petrom, cu 18,49 milioane de lei și o depreciere de 0,38%, respectiv cele ale Romgaz, cu 16,64 milioane de lei și o scădere de 1,36%.

Cele mai importante creșteri ale cotațiilor au fost înregistrate de acțiunile Armătura (+31,13%), Rompetrol Rafinare (+17,76%) și Mecanica Ceahlău (+14,71%).

La polul opus, cele mai importante scăderi au fost consemnate de acțiunile Condmag (-16,46%), SMTL Group (-12,40%) și Artego (-8,88%).

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