BVB a pierdut în această săptămână peste 8,44 mld. lei la capitalizare

Bursa de Valori București (BVB) a pierdut, în această săptămână, peste 8,44 miliarde de lei la capitalizare (-1,16%), în timp ce valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a scăzut cu peste 98,37 milioane de lei (-17,9%), conform Agerpres.
Capitalizarea bursieră a ajuns la 717,83 miliarde de lei, în perioada 24 – 28 august 2026, în scădere față de săptămâna 17 – 21 august 2026, când aceasta s-a situat la 726,27 miliarde de lei. Tranzacțiile cu acțiuni au generat, în această săptămână, un rulaj de 450,86 milioane de lei, mai mic decât în săptămâna anterioară, când s-au consemnat tranzacții de 549,23 milioane de lei.
Evoluțiile:
- Indicele principal BET a închis săptămâna la 35.007,44 puncte.
- Cea mai bună zi de tranzacționare la BVB a fost joi, 27 august, când s-au consemnat schimburi de 138,64 milioane de lei, iar cea mai slabă zi a fost miercuri, 26 august, cu tranzacții de 61,49 milioane de lei.
- Acțiunile Băncii Transilvania au fost cele mai lichide titluri pe segmentul principal al BVB, cu tranzacții de 149,93 milioane de lei și o scădere a cotațiilor de 2,41%, urmate de acțiunile S.N.G.N. Romgaz, cu 44,09 milioane de lei și o depreciere de 5,73%, respectiv cele ale OMV Petrom, cu 37,30 milioane de lei și o scădere de 4,74%.
- Cele mai importante creșteri ale cotațiilor au fost înregistrate de acțiunile Rompetrol Rafinare (+47,24%), AETA (+33,63%) și Turbomecanica (+18,05%).
- La polul opus, cele mai importante scăderi au fost consemnate de acțiunile Transelectrica (-13,45%), Sinteza (-12,12%) și Simtel Team (-11,04%).
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