BVB a pierdut în această săptămână peste 8,44 mld. lei la capitalizare

Bursa de Valori București (BVB) a pierdut, în această săptămână, peste 8,44 miliarde de lei la capitalizare (-1,16%), în timp ce valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a scăzut cu peste 98,37 milioane de lei (-17,9%), conform Agerpres.

Capitalizarea bursieră a ajuns la 717,83 miliarde de lei, în perioada 24 – 28 august 2026, în scădere față de săptămâna 17 – 21 august 2026, când aceasta s-a situat la 726,27 miliarde de lei. Tranzacțiile cu acțiuni au generat, în această săptămână, un rulaj de 450,86 milioane de lei, mai mic decât în săptămâna anterioară, când s-au consemnat tranzacții de 549,23 milioane de lei.

Evoluțiile:

Indicele principal BET a închis săptămâna la 35.007,44 puncte.

Cea mai bună zi de tranzacționare la BVB a fost joi, 27 august, când s-au consemnat schimburi de 138,64 milioane de lei, iar cea mai slabă zi a fost miercuri, 26 august, cu tranzacții de 61,49 milioane de lei.

Acțiunile Băncii Transilvania au fost cele mai lichide titluri pe segmentul principal al BVB, cu tranzacții de 149,93 milioane de lei și o scădere a cotațiilor de 2,41%, urmate de acțiunile S.N.G.N. Romgaz, cu 44,09 milioane de lei și o depreciere de 5,73%, respectiv cele ale OMV Petrom, cu 37,30 milioane de lei și o scădere de 4,74%.

Cele mai importante creșteri ale cotațiilor au fost înregistrate de acțiunile Rompetrol Rafinare (+47,24%), AETA (+33,63%) și Turbomecanica (+18,05%).

La polul opus, cele mai importante scăderi au fost consemnate de acțiunile Transelectrica (-13,45%), Sinteza (-12,12%) și Simtel Team (-11,04%).

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