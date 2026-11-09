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BVB / Piața de creștere pentru IMM-uri și startup-uri devine operațională pe 20 noiembrie: 23 de companii, 14 emisiuni de obligațiuni – Cele trei piețe distincte

obligațiuni corporative românia
Rss
De Vladimir Ionescu

9 noiembrie, 2026

Bursa de Valori București a anunțat luni că, începând din 20 noiembrie 2026, va deveni operațională noua structură a Sistemului Multilateral de Tranzacționare (SMT), organizată în trei piețe distincte: Piața de Creștere pentru IMM (PC), Piața de Bază (PB) și SMT Internațional (SMTI).

Amintim că piața de creștere a BVB e un pas important către operaționalizarea unui segment destinat companiilor mici și mijlocii și startup-urilor care caută finanțare pentru dezvoltare. Proiectul a fost anunțat în ultimele luni de reprezentanții BVB și ASF și urmărește să ofere companiilor aflate în creștere o cale suplimentară de acces la capital, într-un moment în care finanțarea bancară poate fi dificilă mai ales pentru firmele cu puține active care pot fi aduse drept garanții.

Oficialii bursei arătau recent că noua piață este gândită în special pentru companiile care au nevoie de capital pentru extindere, dar pentru care un împrumut bancar nu este întotdeauna cea mai potrivită soluție.

”Noua arhitectură a Sistemului Multilateral de Tranzacționare este implementată în baza noului Cod BVB–SMT, aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară în luna august și va intra în vigoare la data de 20 noiembrie 2026. Noul Cod reprezintă una dintre cele mai importante modernizări ale Sistemului Multilateral de Tranzacționare din ultimii ani și aliniază piața administrată de BVB la modelele europene dedicate finanțării companiilor mici și mijlocii, printr-un cadru mai clar, mai riguros și orientat către dezvoltare”, arată BVB într-un comunicat.

Notă: Noua piață ar urma să permită companiilor să se familiarizeze gradual cu mecanismele bursiere și să își îmbunătățească standardele de guvernanță și raportare, inclusiv în perspectiva unui eventual transfer ulterior către Piața Reglementată a BVB. Pentru investitori, extinderea ofertei bursiere către IMM-uri și startup-uri poate însemna acces la companii aflate în etape mai timpurii de dezvoltare și cu un potențial mai ridicat de creștere, dar și cu un profil de risc superior celui asociat, în general, companiilor mature listate pe piața principală.

Structura noilor piețe SMT la data operaționalizării:

Piața de Creștere (PC)23 de companii cu acțiuni și 14 emisiuni de obligațiuni. Dintre cele 14 emisiuni de obligațiuni, cinci aparțin unor companii ale căror acțiuni sunt, de asemenea, încadrate în PC
Piața de Bază (PB)217 instrumente de tip acțiuni (27 Premium și 190 Standard), 12 emisiuni de obligațiuni și un fond
SMT International (SMTI)16 instrumente financiare (15 acțiuni și o obligațiune)

Un cadru distinct pentru companiile în dezvoltare

BVB arată în comunicat că Piața de Creștere pentru IMM este construită potrivit conceptului european SME Growth Market, prevăzut de Directiva MiFID II. Aceasta oferă un cadru dedicat companiilor eligibile și emisiunilor de acțiuni și obligațiuni, cu cerințe adaptate și reguli privind transparența, raportarea și relația cu investitorii.

PC și PB sunt piețe distincte și complementare în cadrul SMT, în timp ce SMTI își păstrează un profil propriu. Noua organizare urmărește o identificare mai clară a instrumentelor financiare și a condițiilor aplicabile fiecărui segment în parte.

Publicarea listelor și continuitatea tranzacționării

Încadrarea inițială în PC privește instrumentele emitenților eligibili care au semnat și transmis BVB contractul de tranzacționare în PC până la 30 octombrie 2026. Instrumentele emitenților eligibili care nu au semnat contractul până la această dată vor fi tranzacționate în PB, conform deciziei de încadrare.

Listele complete ale instrumentelor financiare care vor fi încadrate în noile segmente începând cu 20 noiembrie 2026 sunt anexate prezentului comunicat.

Lista completă a instrumentelor financiare încadrate în fiecare piață

INSTRUMENTE FINANCIARE ÎNCADRATE ÎN PIAȚA DE CREȘTERE PENTRU IMM – ACȚIUNI

Nr. crt.EmitentSimbol
1FORT S.A.4RT
2AGROLAND AGRIBUSINESS S.A.AAB
3AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A.AG
4VISUAL FAN S.A.ALW
5ASCENDIA S.A.ASC
6ARCTIC STREAM S.A.AST
72B INTELLIGENT SOFT S.A.BENTO
8CONNECTIONS CONSULT S.A.CC
9SOFTBINATOR TECHNOLOGIESCODE
10IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT S.A.HUNT
11IPROEB S.A. BISTRITAIPRU
12JT GRUP OIL S.A.JTG
132PERFORMANT NETWORK S.A.2P
14MAMBRICOLAJ S.A.MAM
15AGROSERV MARIUTA S.A.MILK
16NOROFERT S.A.NRF
17LIFE IS HARD S.A.LIH
18FORAJ SONDE S.A. VIDELEFOJE
19GRAFFITI PLUS S.A.GRF
20IT GENETICS S.A.ITG
21STAR INVEST IMOBILIARE S.A.REIT
22CHROMOSOME DYNAMICS S.A.CHRD
23MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.A.MIB

INSTRUMENTE FINANCIARE ÎNCADRATE  ÎN PIAȚA DE CREȘTERE PENTRU IMM – OBLIGAȚIUNI

Nr. crt.EmitentSimbol / emisiune
1ALPHA BUILDERS GROUP S.A.ABG29E
2MK KREDIT IFN S.A.MKR27E
3TEILOR HOLDING S.A.TEI29
4TEILOR HOLDING S.A.TEI29E
5OMRO IFN S.A.OMRO26
6OMRO IFN S.A.OMRO29E
7OMRO IFN S.A.OMRO32
8STANLEYBET CAPITAL S.A.SBET29
9DERPAN S.A.DPAN30E
10AGROLAND BUSINESS SYSTEMS S.A.AGR28
11ASCENDIA S.A.ASC27
12LIFE IS HARD S.A.LIH28
13AGROSERV MARIUTA S.A.MILK28E
14NOROFERT S.A. S.A.NRF29

INSTRUMENTE FINANCIARE ÎNCADRATE ÎN PIAȚA DE BAZĂ – ACȚIUNI

Nr. crt.EmitentSimbolCategorie PB
1ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.ABNPremium
2ADISS S.A.ADISSPremium
3INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A. CALANAMALPremium
4APPRAISAL & VALUATION S.A.APPPremium
5IMOTRUST S.A. ARADARCVPremium
6VIFRANA S.A.BIOWPremium
7BRAICONF S.A. BUCURESTIBRCRPremium
8GOCAB SOFTWARE S.A.CABPremium
9ELVILA S.A. BUCURESTIELVPremium
10ELECTROPRECIZIA S.A. SACELEELZYPremium
11GRUP EM S.A.EMPremium
12FIREBYTE GAMES S.A.FRBPremium
13GLISSANDO GARDEN CENTER S.A.GGCPremium
14GRUP SERBAN HOLDING S.A.GSHPremium
15IMMO GURU S.A.IMMOPremium
16MECANICA ROTES S.A.TARGOVISTEMETYPremium
17GRAND HOTEL BUCHAREST S.A.RCHIPremium
18SIPEX COMPANY S.A.SPXPremium
19STK PROPERTIES S.A.STKPPremium
20ARGUS S.A. CONSTANTAUARGPremium
21PRODVINALCO S.A.VACPremium
22BONAS IMPORT EXPORT S.A.BONAPremium
23BUCUR OBOR S.A. BUCURESTIBUCUPremium
24DR. FISCHER DENTAL S.A.DENTPremium
25DN AGRAR GROUP S.A.DNPremium
26HOLDE AGRI INVEST S.A. – CLASA AHAIPremium
27AIR CLAIM S.A.CLAIMPremium
28ADMET S.A. GALATIADMYStandard
29AGROMEC S.A. CIOROGARLAAGCMStandard
30ALBAPAM S.A.ALBStandard
31ALCOM S.A. TIMISOARAALCQStandard
32ALDANI MASTER CAPITAL S.A.ALDANIStandard
33ALIMENTARA S.A. SLATINAALRVStandard
34STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A. BUCURESTIANIMStandard
35ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A. NEPTUNANTAStandard
36SIFI CLUJ RETAIL S.A. BUCURESTIARCUStandard
37ARTECA S.A. JILAVAARJIStandard
38CAROMET S.A. CARANSEBESARMTStandard
39ARO-PALACE S.A. BRASOVAROStandard
40RAFINARIA ASTRA ROMANA S.A.ASPStandard
41ATELIERELE CFR GRIVITA S.A. BUCURESTIATRDStandard
42ATM – CONSTRUCT S.A. PLOIESTIAUXIStandard
43AVIOANE S.A. CRAIOVAAVIOStandard
44AVICOLA S.A. SLOBOZIAAVSLStandard
45BAD S.A. SUCEAVABADEStandard
46TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A. BUZIASBALNStandard
47ALUM S.A. TULCEABBGAStandard
48BTT S.A. BUCURESTIBIBUStandard
49BALEA ESTIVAL 2002 S.A. NEPTUNBLEAStandard
50BANAT ESTIVAL 2002 S.A. OLIMPBNATStandard
51ROMNAV S.A. BRAILABRNAStandard
52BUCOVINA S.A. SCHEIABUCSStandard
53SIFI CJ LOGISTIC S.A.CACUStandard
54CASA ALBA – INDEPENDENTA S.A.SIBIUCAINStandard
55COMCEREAL S.A. BOTOSANICBOTStandard
56CEREALCOM S.A. ALEXANDRIACCOMStandard
57CEPROCIM S.A. BUCURESTICEPOStandard
58CONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA S.A.CRAIOVACFEDStandard
59CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. IASICHIAStandard
60CICERO S.A.  DR. T. SEVERINCICEStandard
61CI-CO S.A.CICOStandard
62HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A.  NEPTUNCLUBStandard
63COMMIXT S.A. BUFTEACMBUStandard
64COMCEREAL S.A.  BUCURESTICMILStandard
65COMVEX S.A. CONSTANTACMVXStandard
66BRICOMAT S.A.  SIBIUCOBLStandard
67RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A. BUCURESTICOBUStandard
68COMCEREAL S.A.  SLOBOZIACOCBStandard
69COCOR S.A. BUCURESTICOCRStandard
70CONECT BUSINESS PARK S.A. BUCURESTICOECStandard
71COMPLEX COMET S.A.  BUCURESTICOETStandard
72COMALEX S.A.  ALEXANDRIACOKGStandard
73CONCIVIA S.A.  BRAILACOKJStandard
74CONEX PRAHOVA S.A.  BUCURESTICOLKStandard
75COMAT S.A.  GIURGIUCOMYStandard
76CONCAS S.A.  BUZAUCONKStandard
77CONSTRUCTII FEROVIARE CFB S.A. BUCURESTICOROStandard
78COMREP S.A.  PLOIESTICOTNStandard
79COMTURIST S.A.  BUCURESTICOUTStandard
80CONFECTII VASLUI S.A.  VASLUICOVBStandard
81CEPROHART S.A.  BRAILACPHAStandard
82CONSTRUCTII COMPLEXE S.A.  BUZAUCPLBStandard
83CARMECO S.A.  CONSTANTACRMCStandard
84CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPOLKA INWESTYCYJNA S.A.CRPCStandard
85DIASFIN S.A.  BUCURESTIDIASStandard
86DORNA TURISM S.A.DOISStandard
87DUPLEX S.A.  FAGARASDUPXStandard
88ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA S.A.EEAIStandard
89EL-CO S.A.  TARGU SECUIESCELCTStandard
90ELECTROCONSTRUCTIA ELCO S.A.  SUCEAVAELELStandard
91ELEROM S.A.ELERStandard
92ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.  SIBIUELJAStandard
93ELECTRECORD S.A.  BUCURESTIELRDStandard
94EMAILUL S.A. MEDIASEMAIStandard
95ELECTROMETAL S.A. TIMISOARAEMTLStandard
96EMA PIATRA NEAMT S.A.EPNStandard
97FABRICA DE SCULE RASNOV S.A.FACYStandard
98FAM S.A. GALATIFAMZStandard
99FEPER S.A.FEPStandard
100FIMARO S.A. CLUJFIMAStandard
101FAIMAR S.A.  BAIA MAREFMARStandard
102FORMA S.A.  BOTOSANIFOMAStandard
103FORAJ SONDE S.A.  CRAIOVAFOSBStandard
104GALFINBAND S.A.  GALATIGALFStandard
105GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.GDPStandard
106A.T.C. – AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A. GHIMBAVGHIMStandard
107GRIUL S.A.  BUCURESTIGRIUStandard
108GEROM S.A. BUZAUGROBStandard
109HELIOS S.A.  ASTILEUHEALStandard
110HERCULES S.A.  BRAILAHLEBStandard
111IAMU S.A.  BLAJIAMUStandard
11224 IANUARIE S.A. PLOIESTIIANYStandard
113IASITEX S.A.  IASIIASXStandard
114INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE ICAA S.A. BUCURESTIICEVStandard
115ICMA S.A. BUCURESTIICMAStandard
116INCERTRANS S.A.  BUCURESTIINCTStandard
117INDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A.INMAStandard
118INOX S.A.  MAGURELEINOXStandard
119INDEPENDENTA S.A. SIBIUINTAStandard
120IOR S.A. BUCURESTIIORBStandard
121IPROCHIM S.A.  BUCURESTIIPHIStandard
122IPROLAM S.A. BUCURESTIIPROStandard
123IUS S.A. BRASOVIUBRStandard
124LCS IMOBILIAR S.A.CLUJ NAPOCALCSIStandard
125LITORAL S.A. MAMAIALITOStandard
126COMALIM S.A. ARADMALIStandard
127LUCEAFARUL S.A. BACAUMEBYStandard
128METALURGICA BUCURESTI S.A.MECAStandard
129MECON S.A. BRASOVMECPStandard
130METAL LEMN S.A. CRAIOVAMELEStandard
131METALICA S.A. ORADEAMEORStandard
132MECANICA CODLEA S.A.MEOYStandard
133METALUL MESA S.A. SALONTAMESAStandard
134METTEXIN S.A. MANGALIAMETTStandard
135MINEXFOR S.A. DEVAMINXStandard
136MOBEST S.A. BUCURESTIMOBEStandard
137MOBEX S.A. TG. MURESMOBGStandard
138MOBILA S.A. RADAUTIMOBTStandard
139MOLDOVA S.A. VASLUIMODYStandard
140MORARIT PANIFICATIE S.A. ROMANMORAStandard
141NAVEXIM S.A. GALATINAXYStandard
142SCALA DEVELOPMENT S.A. CLUJ-NAPOCANCHIStandard
143NEPTUN OLIMP S.A. NEPTUNNEOLStandard
144NORD S.A. BUCURESTINORDStandard
145SIFI CJ STORAGE S.A.NTEXStandard
146ABO MIX S.A.NUIAStandard
147COMALIMENT RESITA S.A.OMALStandard
148COMAT CARAS SEVERIN S.A. RESITAOMSEStandard
149PALACE S.A. SINAIAPACYStandard
150PRIMA CONSTRUCT S.A. TIMISOARAPCTMStandard
151PERLA COVASNEI S.A.PELAStandard
152POTIS CAPITAL S.A. CLUJ-NAPOCAPOTIStandard
153PROFFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.PPLIStandard
154PRODLACTA S.A. BRASOVPRAEStandard
155PRACTIC S.A. BUCURESTIPRBUStandard
156PRODHART S.A. IASIPRDIStandard
157PRIMCOM S.A. BUCURESTIPRIBStandard
158PROIECT COVASNA S.A. SFANTU GHEORGHEPRINStandard
159PERSEUS FINTECH S.A.PVBSStandard
160GRANITUL S.A. BUCURESTIRANTStandard
161REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. CLUJ NAPOCAREFEStandard
162RELEE S.A. MEDIASRELEStandard
163REMAT MARAMURES S.A. BAIA MAREREMMStandard
164REVA S.A. SIMERIAREVAStandard
165ROMANOFIR S.A. TALMACIUROOFStandard
166ROMAERO S.A. BUCURESTIRORXStandard
167ROMRADIATOARE S.A.RRDStandard
168SATURN S.A. ALBA IULIASATUStandard
169SCUT S.A. BACAUSCBCStandard
170UNIREA SHOPPING CENTER S.A. BUCURESTISCDMStandard
171SERVICE NEPTUN 2002 S.A. NEPTUNSECEStandard
172SEMROM OLTENIA S.A.SEOLStandard
173GERMINA AGRIBUSINESS S.A. BUCURESTISEOMStandard
174SERICO S.A. BUCURESTISERCStandard
175SEVERNAV S.A. DR. TR. SEVERINSEVEStandard
176ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A.SIDGStandard
177SINTER REF S.A. AZUGASIEPStandard
178SIF IMOBILIARE PLCSIFIStandard
179SIGSTRAT S.A. SIGHETU MARMATIEISIGSStandard
180SINTOFARM S.A. BUCURESTISINTStandard
181SIRAJ AD IMPEX S.A. IASISIRJStandard
182SUPORT LOGISTIC BUCURESTI S.A.SLBBStandard
183SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A.SNCStandard
184SOMETRA S.A. COPSA MICASOMRStandard
185SOMPLAST S.A. NASAUDSOPLStandard
186SOMETA S.A. TASNADSOTAStandard
187SPIT BUCOVINA S.A. SUCEAVASPTUStandard
188SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. MANGALIASTNMStandard
189STOFE S.A. BUHUSISTOFStandard
190STICLOVAL S.A. VALENII DE MUNTESTOZStandard
191TALC DOLOMITA S.A. HUNEDOARATALDStandard
192TERRA ESTIVAL 2002 S.A. NEPTUNTERAStandard
193TARNAVA S.A. SIGHISOARATIGHStandard
194TRANSTEC S.A. TECUCITRCSStandard
195TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A. BUCURESTITRGIStandard
196TRANSGEX S.A. ORADEATRNGStandard
197TRANSCOM S.A. SIBIUTRSBStandard
198TRANSILANA S.A. GHIMBAVTRSKStandard
199TRANSCOM S.A. BUCURESTITRVMStandard
200TUSNAD S.A. BAILE TUSNADTSNDStandard
201TURISM COVASNA S.A. COVASNATUAAStandard
202CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A. NEPTUNUCETStandard
203UNIREA S.A. CLUJ NAPOCAUNIRStandard
204UPRUC CTR S.A. FAGARASUPRRStandard
205URBANA S.A. BISTRITAURBAStandard
206URC S.A. VASCAUURCBStandard
207UTILAJ GREU S.A. MURFATLARUTGRStandard
208UZUC S.A.UZCStandard
209UZINEXPORT S.A. BUCURESTIUZINStandard
210VINALCOOL ARGES S.A. PITESTIVIAGStandard
211VITIMAS S.A. TECUCIVITKStandard
212IAMBA ARAD S.A. ARADFEROStandard
213MACOFIL S.A. TG. JIUMACOStandard
214MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. BAIA MAREMAMAStandard
215MOARA CIBIN S.A. SIBIUMOIBStandard
216PROSPECTIUNI S.A. BUCURESTIPRSNStandard
217UNISEM S.A. BUCURESTIUNISEMStandard

INSTRUMENTE FINANCIARE ÎNCADRATE ÎN PIAȚA DE BAZĂ – OBLIGAȚIUNI

Nr. crt.EmitentSimbol
1CRAMA LA SALINA S.A.ISSA26E
2IMPETUM INVESTMENTS S.A.IMPI26E
3IMPETUM INVESTMENTS S.A.IMPI27E
4LIBRA BANK S.A.LIBRA30E
5NUSCO IMOBILIARA S.A.NUSCO28
6SKI SURIANU S.A.SKI29
7TEILOR HOLDING S.A.TEI26
8TEILOR HOLDING S.A.TEI26E
9MW GREEN POWER EXPORT S.A.MWGP27
10TRICOMSERV S.A.TRI29
11ARTPRINT S.A.ATPR28
12ELEFANT ONLINE S.A.ELF26

INSTRUMENTE FINANCIARE INCADRATE ÎN PIAȚA DE BAZĂ – UNITĂȚI DE FOND

Nr. crt.EmitentSimbol
1FONDUL OAMENILOR DE AFACERI BUCURESTIXFOA

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