BVB / Piața de creștere pentru IMM-uri și startup-uri devine operațională pe 20 noiembrie: 23 de companii, 14 emisiuni de obligațiuni – Cele trei piețe distincte

Bursa de Valori București a anunțat luni că, începând din 20 noiembrie 2026, va deveni operațională noua structură a Sistemului Multilateral de Tranzacționare (SMT), organizată în trei piețe distincte: Piața de Creștere pentru IMM (PC), Piața de Bază (PB) și SMT Internațional (SMTI).
Amintim că piața de creștere a BVB e un pas important către operaționalizarea unui segment destinat companiilor mici și mijlocii și startup-urilor care caută finanțare pentru dezvoltare. Proiectul a fost anunțat în ultimele luni de reprezentanții BVB și ASF și urmărește să ofere companiilor aflate în creștere o cale suplimentară de acces la capital, într-un moment în care finanțarea bancară poate fi dificilă mai ales pentru firmele cu puține active care pot fi aduse drept garanții.
Oficialii bursei arătau recent că noua piață este gândită în special pentru companiile care au nevoie de capital pentru extindere, dar pentru care un împrumut bancar nu este întotdeauna cea mai potrivită soluție.
”Noua arhitectură a Sistemului Multilateral de Tranzacționare este implementată în baza noului Cod BVB–SMT, aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară în luna august și va intra în vigoare la data de 20 noiembrie 2026. Noul Cod reprezintă una dintre cele mai importante modernizări ale Sistemului Multilateral de Tranzacționare din ultimii ani și aliniază piața administrată de BVB la modelele europene dedicate finanțării companiilor mici și mijlocii, printr-un cadru mai clar, mai riguros și orientat către dezvoltare”, arată BVB într-un comunicat.
Notă: Noua piață ar urma să permită companiilor să se familiarizeze gradual cu mecanismele bursiere și să își îmbunătățească standardele de guvernanță și raportare, inclusiv în perspectiva unui eventual transfer ulterior către Piața Reglementată a BVB. Pentru investitori, extinderea ofertei bursiere către IMM-uri și startup-uri poate însemna acces la companii aflate în etape mai timpurii de dezvoltare și cu un potențial mai ridicat de creștere, dar și cu un profil de risc superior celui asociat, în general, companiilor mature listate pe piața principală.
Structura noilor piețe SMT la data operaționalizării:
|Piața de Creștere (PC)
|23 de companii cu acțiuni și 14 emisiuni de obligațiuni. Dintre cele 14 emisiuni de obligațiuni, cinci aparțin unor companii ale căror acțiuni sunt, de asemenea, încadrate în PC
|Piața de Bază (PB)
|217 instrumente de tip acțiuni (27 Premium și 190 Standard), 12 emisiuni de obligațiuni și un fond
|SMT International (SMTI)
|16 instrumente financiare (15 acțiuni și o obligațiune)
Un cadru distinct pentru companiile în dezvoltare
BVB arată în comunicat că Piața de Creștere pentru IMM este construită potrivit conceptului european SME Growth Market, prevăzut de Directiva MiFID II. Aceasta oferă un cadru dedicat companiilor eligibile și emisiunilor de acțiuni și obligațiuni, cu cerințe adaptate și reguli privind transparența, raportarea și relația cu investitorii.
PC și PB sunt piețe distincte și complementare în cadrul SMT, în timp ce SMTI își păstrează un profil propriu. Noua organizare urmărește o identificare mai clară a instrumentelor financiare și a condițiilor aplicabile fiecărui segment în parte.
Publicarea listelor și continuitatea tranzacționării
Încadrarea inițială în PC privește instrumentele emitenților eligibili care au semnat și transmis BVB contractul de tranzacționare în PC până la 30 octombrie 2026. Instrumentele emitenților eligibili care nu au semnat contractul până la această dată vor fi tranzacționate în PB, conform deciziei de încadrare.
Listele complete ale instrumentelor financiare care vor fi încadrate în noile segmente începând cu 20 noiembrie 2026 sunt anexate prezentului comunicat.
Lista completă a instrumentelor financiare încadrate în fiecare piață
INSTRUMENTE FINANCIARE ÎNCADRATE ÎN PIAȚA DE CREȘTERE PENTRU IMM – ACȚIUNI
|Nr. crt.
|Emitent
|Simbol
|1
|FORT S.A.
|4RT
|2
|AGROLAND AGRIBUSINESS S.A.
|AAB
|3
|AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A.
|AG
|4
|VISUAL FAN S.A.
|ALW
|5
|ASCENDIA S.A.
|ASC
|6
|ARCTIC STREAM S.A.
|AST
|7
|2B INTELLIGENT SOFT S.A.
|BENTO
|8
|CONNECTIONS CONSULT S.A.
|CC
|9
|SOFTBINATOR TECHNOLOGIES
|CODE
|10
|IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT S.A.
|HUNT
|11
|IPROEB S.A. BISTRITA
|IPRU
|12
|JT GRUP OIL S.A.
|JTG
|13
|2PERFORMANT NETWORK S.A.
|2P
|14
|MAMBRICOLAJ S.A.
|MAM
|15
|AGROSERV MARIUTA S.A.
|MILK
|16
|NOROFERT S.A.
|NRF
|17
|LIFE IS HARD S.A.
|LIH
|18
|FORAJ SONDE S.A. VIDELE
|FOJE
|19
|GRAFFITI PLUS S.A.
|GRF
|20
|IT GENETICS S.A.
|ITG
|21
|STAR INVEST IMOBILIARE S.A.
|REIT
|22
|CHROMOSOME DYNAMICS S.A.
|CHRD
|23
|MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.A.
|MIB
INSTRUMENTE FINANCIARE ÎNCADRATE ÎN PIAȚA DE CREȘTERE PENTRU IMM – OBLIGAȚIUNI
|Nr. crt.
|Emitent
|Simbol / emisiune
|1
|ALPHA BUILDERS GROUP S.A.
|ABG29E
|2
|MK KREDIT IFN S.A.
|MKR27E
|3
|TEILOR HOLDING S.A.
|TEI29
|4
|TEILOR HOLDING S.A.
|TEI29E
|5
|OMRO IFN S.A.
|OMRO26
|6
|OMRO IFN S.A.
|OMRO29E
|7
|OMRO IFN S.A.
|OMRO32
|8
|STANLEYBET CAPITAL S.A.
|SBET29
|9
|DERPAN S.A.
|DPAN30E
|10
|AGROLAND BUSINESS SYSTEMS S.A.
|AGR28
|11
|ASCENDIA S.A.
|ASC27
|12
|LIFE IS HARD S.A.
|LIH28
|13
|AGROSERV MARIUTA S.A.
|MILK28E
|14
|NOROFERT S.A. S.A.
|NRF29
INSTRUMENTE FINANCIARE ÎNCADRATE ÎN PIAȚA DE BAZĂ – ACȚIUNI
|Nr. crt.
|Emitent
|Simbol
|Categorie PB
|1
|ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.
|ABN
|Premium
|2
|ADISS S.A.
|ADISS
|Premium
|3
|INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A. CALAN
|AMAL
|Premium
|4
|APPRAISAL & VALUATION S.A.
|APP
|Premium
|5
|IMOTRUST S.A. ARAD
|ARCV
|Premium
|6
|VIFRANA S.A.
|BIOW
|Premium
|7
|BRAICONF S.A. BUCURESTI
|BRCR
|Premium
|8
|GOCAB SOFTWARE S.A.
|CAB
|Premium
|9
|ELVILA S.A. BUCURESTI
|ELV
|Premium
|10
|ELECTROPRECIZIA S.A. SACELE
|ELZY
|Premium
|11
|GRUP EM S.A.
|EM
|Premium
|12
|FIREBYTE GAMES S.A.
|FRB
|Premium
|13
|GLISSANDO GARDEN CENTER S.A.
|GGC
|Premium
|14
|GRUP SERBAN HOLDING S.A.
|GSH
|Premium
|15
|IMMO GURU S.A.
|IMMO
|Premium
|16
|MECANICA ROTES S.A.TARGOVISTE
|METY
|Premium
|17
|GRAND HOTEL BUCHAREST S.A.
|RCHI
|Premium
|18
|SIPEX COMPANY S.A.
|SPX
|Premium
|19
|STK PROPERTIES S.A.
|STKP
|Premium
|20
|ARGUS S.A. CONSTANTA
|UARG
|Premium
|21
|PRODVINALCO S.A.
|VAC
|Premium
|22
|BONAS IMPORT EXPORT S.A.
|BONA
|Premium
|23
|BUCUR OBOR S.A. BUCURESTI
|BUCU
|Premium
|24
|DR. FISCHER DENTAL S.A.
|DENT
|Premium
|25
|DN AGRAR GROUP S.A.
|DN
|Premium
|26
|HOLDE AGRI INVEST S.A. – CLASA A
|HAI
|Premium
|27
|AIR CLAIM S.A.
|CLAIM
|Premium
|28
|ADMET S.A. GALATI
|ADMY
|Standard
|29
|AGROMEC S.A. CIOROGARLA
|AGCM
|Standard
|30
|ALBAPAM S.A.
|ALB
|Standard
|31
|ALCOM S.A. TIMISOARA
|ALCQ
|Standard
|32
|ALDANI MASTER CAPITAL S.A.
|ALDANI
|Standard
|33
|ALIMENTARA S.A. SLATINA
|ALRV
|Standard
|34
|STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A. BUCURESTI
|ANIM
|Standard
|35
|ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A. NEPTUN
|ANTA
|Standard
|36
|SIFI CLUJ RETAIL S.A. BUCURESTI
|ARCU
|Standard
|37
|ARTECA S.A. JILAVA
|ARJI
|Standard
|38
|CAROMET S.A. CARANSEBES
|ARMT
|Standard
|39
|ARO-PALACE S.A. BRASOV
|ARO
|Standard
|40
|RAFINARIA ASTRA ROMANA S.A.
|ASP
|Standard
|41
|ATELIERELE CFR GRIVITA S.A. BUCURESTI
|ATRD
|Standard
|42
|ATM – CONSTRUCT S.A. PLOIESTI
|AUXI
|Standard
|43
|AVIOANE S.A. CRAIOVA
|AVIO
|Standard
|44
|AVICOLA S.A. SLOBOZIA
|AVSL
|Standard
|45
|BAD S.A. SUCEAVA
|BADE
|Standard
|46
|TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A. BUZIAS
|BALN
|Standard
|47
|ALUM S.A. TULCEA
|BBGA
|Standard
|48
|BTT S.A. BUCURESTI
|BIBU
|Standard
|49
|BALEA ESTIVAL 2002 S.A. NEPTUN
|BLEA
|Standard
|50
|BANAT ESTIVAL 2002 S.A. OLIMP
|BNAT
|Standard
|51
|ROMNAV S.A. BRAILA
|BRNA
|Standard
|52
|BUCOVINA S.A. SCHEIA
|BUCS
|Standard
|53
|SIFI CJ LOGISTIC S.A.
|CACU
|Standard
|54
|CASA ALBA – INDEPENDENTA S.A.SIBIU
|CAIN
|Standard
|55
|COMCEREAL S.A. BOTOSANI
|CBOT
|Standard
|56
|CEREALCOM S.A. ALEXANDRIA
|CCOM
|Standard
|57
|CEPROCIM S.A. BUCURESTI
|CEPO
|Standard
|58
|CONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA S.A.CRAIOVA
|CFED
|Standard
|59
|CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. IASI
|CHIA
|Standard
|60
|CICERO S.A. DR. T. SEVERIN
|CICE
|Standard
|61
|CI-CO S.A.
|CICO
|Standard
|62
|HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. NEPTUN
|CLUB
|Standard
|63
|COMMIXT S.A. BUFTEA
|CMBU
|Standard
|64
|COMCEREAL S.A. BUCURESTI
|CMIL
|Standard
|65
|COMVEX S.A. CONSTANTA
|CMVX
|Standard
|66
|BRICOMAT S.A. SIBIU
|COBL
|Standard
|67
|RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A. BUCURESTI
|COBU
|Standard
|68
|COMCEREAL S.A. SLOBOZIA
|COCB
|Standard
|69
|COCOR S.A. BUCURESTI
|COCR
|Standard
|70
|CONECT BUSINESS PARK S.A. BUCURESTI
|COEC
|Standard
|71
|COMPLEX COMET S.A. BUCURESTI
|COET
|Standard
|72
|COMALEX S.A. ALEXANDRIA
|COKG
|Standard
|73
|CONCIVIA S.A. BRAILA
|COKJ
|Standard
|74
|CONEX PRAHOVA S.A. BUCURESTI
|COLK
|Standard
|75
|COMAT S.A. GIURGIU
|COMY
|Standard
|76
|CONCAS S.A. BUZAU
|CONK
|Standard
|77
|CONSTRUCTII FEROVIARE CFB S.A. BUCURESTI
|CORO
|Standard
|78
|COMREP S.A. PLOIESTI
|COTN
|Standard
|79
|COMTURIST S.A. BUCURESTI
|COUT
|Standard
|80
|CONFECTII VASLUI S.A. VASLUI
|COVB
|Standard
|81
|CEPROHART S.A. BRAILA
|CPHA
|Standard
|82
|CONSTRUCTII COMPLEXE S.A. BUZAU
|CPLB
|Standard
|83
|CARMECO S.A. CONSTANTA
|CRMC
|Standard
|84
|CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPOLKA INWESTYCYJNA S.A.
|CRPC
|Standard
|85
|DIASFIN S.A. BUCURESTI
|DIAS
|Standard
|86
|DORNA TURISM S.A.
|DOIS
|Standard
|87
|DUPLEX S.A. FAGARAS
|DUPX
|Standard
|88
|ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA S.A.
|EEAI
|Standard
|89
|EL-CO S.A. TARGU SECUIESC
|ELCT
|Standard
|90
|ELECTROCONSTRUCTIA ELCO S.A. SUCEAVA
|ELEL
|Standard
|91
|ELEROM S.A.
|ELER
|Standard
|92
|ELECTROMONTAJ CARPATI S.A. SIBIU
|ELJA
|Standard
|93
|ELECTRECORD S.A. BUCURESTI
|ELRD
|Standard
|94
|EMAILUL S.A. MEDIAS
|EMAI
|Standard
|95
|ELECTROMETAL S.A. TIMISOARA
|EMTL
|Standard
|96
|EMA PIATRA NEAMT S.A.
|EPN
|Standard
|97
|FABRICA DE SCULE RASNOV S.A.
|FACY
|Standard
|98
|FAM S.A. GALATI
|FAMZ
|Standard
|99
|FEPER S.A.
|FEP
|Standard
|100
|FIMARO S.A. CLUJ
|FIMA
|Standard
|101
|FAIMAR S.A. BAIA MARE
|FMAR
|Standard
|102
|FORMA S.A. BOTOSANI
|FOMA
|Standard
|103
|FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA
|FOSB
|Standard
|104
|GALFINBAND S.A. GALATI
|GALF
|Standard
|105
|GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.
|GDP
|Standard
|106
|A.T.C. – AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A. GHIMBAV
|GHIM
|Standard
|107
|GRIUL S.A. BUCURESTI
|GRIU
|Standard
|108
|GEROM S.A. BUZAU
|GROB
|Standard
|109
|HELIOS S.A. ASTILEU
|HEAL
|Standard
|110
|HERCULES S.A. BRAILA
|HLEB
|Standard
|111
|IAMU S.A. BLAJ
|IAMU
|Standard
|112
|24 IANUARIE S.A. PLOIESTI
|IANY
|Standard
|113
|IASITEX S.A. IASI
|IASX
|Standard
|114
|INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE ICAA S.A. BUCURESTI
|ICEV
|Standard
|115
|ICMA S.A. BUCURESTI
|ICMA
|Standard
|116
|INCERTRANS S.A. BUCURESTI
|INCT
|Standard
|117
|INDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A.
|INMA
|Standard
|118
|INOX S.A. MAGURELE
|INOX
|Standard
|119
|INDEPENDENTA S.A. SIBIU
|INTA
|Standard
|120
|IOR S.A. BUCURESTI
|IORB
|Standard
|121
|IPROCHIM S.A. BUCURESTI
|IPHI
|Standard
|122
|IPROLAM S.A. BUCURESTI
|IPRO
|Standard
|123
|IUS S.A. BRASOV
|IUBR
|Standard
|124
|LCS IMOBILIAR S.A.CLUJ NAPOCA
|LCSI
|Standard
|125
|LITORAL S.A. MAMAIA
|LITO
|Standard
|126
|COMALIM S.A. ARAD
|MALI
|Standard
|127
|LUCEAFARUL S.A. BACAU
|MEBY
|Standard
|128
|METALURGICA BUCURESTI S.A.
|MECA
|Standard
|129
|MECON S.A. BRASOV
|MECP
|Standard
|130
|METAL LEMN S.A. CRAIOVA
|MELE
|Standard
|131
|METALICA S.A. ORADEA
|MEOR
|Standard
|132
|MECANICA CODLEA S.A.
|MEOY
|Standard
|133
|METALUL MESA S.A. SALONTA
|MESA
|Standard
|134
|METTEXIN S.A. MANGALIA
|METT
|Standard
|135
|MINEXFOR S.A. DEVA
|MINX
|Standard
|136
|MOBEST S.A. BUCURESTI
|MOBE
|Standard
|137
|MOBEX S.A. TG. MURES
|MOBG
|Standard
|138
|MOBILA S.A. RADAUTI
|MOBT
|Standard
|139
|MOLDOVA S.A. VASLUI
|MODY
|Standard
|140
|MORARIT PANIFICATIE S.A. ROMAN
|MORA
|Standard
|141
|NAVEXIM S.A. GALATI
|NAXY
|Standard
|142
|SCALA DEVELOPMENT S.A. CLUJ-NAPOCA
|NCHI
|Standard
|143
|NEPTUN OLIMP S.A. NEPTUN
|NEOL
|Standard
|144
|NORD S.A. BUCURESTI
|NORD
|Standard
|145
|SIFI CJ STORAGE S.A.
|NTEX
|Standard
|146
|ABO MIX S.A.
|NUIA
|Standard
|147
|COMALIMENT RESITA S.A.
|OMAL
|Standard
|148
|COMAT CARAS SEVERIN S.A. RESITA
|OMSE
|Standard
|149
|PALACE S.A. SINAIA
|PACY
|Standard
|150
|PRIMA CONSTRUCT S.A. TIMISOARA
|PCTM
|Standard
|151
|PERLA COVASNEI S.A.
|PELA
|Standard
|152
|POTIS CAPITAL S.A. CLUJ-NAPOCA
|POTI
|Standard
|153
|PROFFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.
|PPLI
|Standard
|154
|PRODLACTA S.A. BRASOV
|PRAE
|Standard
|155
|PRACTIC S.A. BUCURESTI
|PRBU
|Standard
|156
|PRODHART S.A. IASI
|PRDI
|Standard
|157
|PRIMCOM S.A. BUCURESTI
|PRIB
|Standard
|158
|PROIECT COVASNA S.A. SFANTU GHEORGHE
|PRIN
|Standard
|159
|PERSEUS FINTECH S.A.
|PVBS
|Standard
|160
|GRANITUL S.A. BUCURESTI
|RANT
|Standard
|161
|REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. CLUJ NAPOCA
|REFE
|Standard
|162
|RELEE S.A. MEDIAS
|RELE
|Standard
|163
|REMAT MARAMURES S.A. BAIA MARE
|REMM
|Standard
|164
|REVA S.A. SIMERIA
|REVA
|Standard
|165
|ROMANOFIR S.A. TALMACIU
|ROOF
|Standard
|166
|ROMAERO S.A. BUCURESTI
|RORX
|Standard
|167
|ROMRADIATOARE S.A.
|RRD
|Standard
|168
|SATURN S.A. ALBA IULIA
|SATU
|Standard
|169
|SCUT S.A. BACAU
|SCBC
|Standard
|170
|UNIREA SHOPPING CENTER S.A. BUCURESTI
|SCDM
|Standard
|171
|SERVICE NEPTUN 2002 S.A. NEPTUN
|SECE
|Standard
|172
|SEMROM OLTENIA S.A.
|SEOL
|Standard
|173
|GERMINA AGRIBUSINESS S.A. BUCURESTI
|SEOM
|Standard
|174
|SERICO S.A. BUCURESTI
|SERC
|Standard
|175
|SEVERNAV S.A. DR. TR. SEVERIN
|SEVE
|Standard
|176
|ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A.
|SIDG
|Standard
|177
|SINTER REF S.A. AZUGA
|SIEP
|Standard
|178
|SIF IMOBILIARE PLC
|SIFI
|Standard
|179
|SIGSTRAT S.A. SIGHETU MARMATIEI
|SIGS
|Standard
|180
|SINTOFARM S.A. BUCURESTI
|SINT
|Standard
|181
|SIRAJ AD IMPEX S.A. IASI
|SIRJ
|Standard
|182
|SUPORT LOGISTIC BUCURESTI S.A.
|SLBB
|Standard
|183
|SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A.
|SNC
|Standard
|184
|SOMETRA S.A. COPSA MICA
|SOMR
|Standard
|185
|SOMPLAST S.A. NASAUD
|SOPL
|Standard
|186
|SOMETA S.A. TASNAD
|SOTA
|Standard
|187
|SPIT BUCOVINA S.A. SUCEAVA
|SPTU
|Standard
|188
|SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. MANGALIA
|STNM
|Standard
|189
|STOFE S.A. BUHUSI
|STOF
|Standard
|190
|STICLOVAL S.A. VALENII DE MUNTE
|STOZ
|Standard
|191
|TALC DOLOMITA S.A. HUNEDOARA
|TALD
|Standard
|192
|TERRA ESTIVAL 2002 S.A. NEPTUN
|TERA
|Standard
|193
|TARNAVA S.A. SIGHISOARA
|TIGH
|Standard
|194
|TRANSTEC S.A. TECUCI
|TRCS
|Standard
|195
|TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A. BUCURESTI
|TRGI
|Standard
|196
|TRANSGEX S.A. ORADEA
|TRNG
|Standard
|197
|TRANSCOM S.A. SIBIU
|TRSB
|Standard
|198
|TRANSILANA S.A. GHIMBAV
|TRSK
|Standard
|199
|TRANSCOM S.A. BUCURESTI
|TRVM
|Standard
|200
|TUSNAD S.A. BAILE TUSNAD
|TSND
|Standard
|201
|TURISM COVASNA S.A. COVASNA
|TUAA
|Standard
|202
|CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A. NEPTUN
|UCET
|Standard
|203
|UNIREA S.A. CLUJ NAPOCA
|UNIR
|Standard
|204
|UPRUC CTR S.A. FAGARAS
|UPRR
|Standard
|205
|URBANA S.A. BISTRITA
|URBA
|Standard
|206
|URC S.A. VASCAU
|URCB
|Standard
|207
|UTILAJ GREU S.A. MURFATLAR
|UTGR
|Standard
|208
|UZUC S.A.
|UZC
|Standard
|209
|UZINEXPORT S.A. BUCURESTI
|UZIN
|Standard
|210
|VINALCOOL ARGES S.A. PITESTI
|VIAG
|Standard
|211
|VITIMAS S.A. TECUCI
|VITK
|Standard
|212
|IAMBA ARAD S.A. ARAD
|FERO
|Standard
|213
|MACOFIL S.A. TG. JIU
|MACO
|Standard
|214
|MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. BAIA MARE
|MAMA
|Standard
|215
|MOARA CIBIN S.A. SIBIU
|MOIB
|Standard
|216
|PROSPECTIUNI S.A. BUCURESTI
|PRSN
|Standard
|217
|UNISEM S.A. BUCURESTI
|UNISEM
|Standard
INSTRUMENTE FINANCIARE ÎNCADRATE ÎN PIAȚA DE BAZĂ – OBLIGAȚIUNI
|Nr. crt.
|Emitent
|Simbol
|1
|CRAMA LA SALINA S.A.
|ISSA26E
|2
|IMPETUM INVESTMENTS S.A.
|IMPI26E
|3
|IMPETUM INVESTMENTS S.A.
|IMPI27E
|4
|LIBRA BANK S.A.
|LIBRA30E
|5
|NUSCO IMOBILIARA S.A.
|NUSCO28
|6
|SKI SURIANU S.A.
|SKI29
|7
|TEILOR HOLDING S.A.
|TEI26
|8
|TEILOR HOLDING S.A.
|TEI26E
|9
|MW GREEN POWER EXPORT S.A.
|MWGP27
|10
|TRICOMSERV S.A.
|TRI29
|11
|ARTPRINT S.A.
|ATPR28
|12
|ELEFANT ONLINE S.A.
|ELF26
INSTRUMENTE FINANCIARE INCADRATE ÎN PIAȚA DE BAZĂ – UNITĂȚI DE FOND
|Nr. crt.
|Emitent
|Simbol
|1
|FONDUL OAMENILOR DE AFACERI BUCURESTI
|XFOA
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