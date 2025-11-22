cursdeguvernare

sâmbătă

22 noiembrie, 2025

Stiri

BVB a închis vineri cu scădere a tuturor indicilor – BET, depreciere cu 2,24%

De Vladimir Ionescu

22 noiembrie, 2025

BVB a închis vineri în scădere pe toți indicii, cu un rulaj total de 112,75 milioane de lei (22,15 milioane de euro), din care tranzacțiile cu acțiuni au reprezentat 93,92 milioane de lei (18,45 milioane de euro).

Evoluțiile:

  • Principalul indice al Bursei de Valori București, BET, care include cele mai tranzacționate 20 de companii listate pe Piața Reglementată, s-a depreciat cu 2,24%, până la 22.619,07 puncte, consemnează Agerpres.

  • BET-Plus, care arată evoluția celor mai lichide 43 de acțiuni de la Bursă, a închis pe minus cu 2,2%.

  • De asemenea, indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiții, a închis în scădere cu 2,32%, iar BET-NG, care măsoară evoluția celor zece companii energetice și de utilități, a înregistrat un declin de 2,45%.

  • Indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a consemnat o scădere a valorii cu 2,25%, în timp ce indicele SIF-urilor, BET-FI, a închis pe minus cu 2%.

  • Indicele BET AeRO, care include 20 de companii reprezentative de pe piața AeRO, a coborât cu 1,56%.

  • Cele mai lichide titluri au fost cele ale OMV Petrom, cu tranzacții de 19,61 milioane de lei, urmate de acțiunile Băncii Transilvania – 17,79 milioane de lei, și de cele ale Transgaz – 8,61 milioane de lei.

  • În același timp, cele mai bune evoluții au fost înregistrate de acțiunile Armătura (+11,03%), Prefab (+3,82%) și Vrancart (+2,99%).

(Citește și: Noul val de listări de la BVB: Ce companii private au anunțat că se listează și ce companii de stat ar putea ajunge la cota Bursei până la final de 2027)

****

