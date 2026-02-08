BVB a închis pe roșu ultima ședință de tranzacționare a săptămânii

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în scădere pe aproape toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de vineri, iar rulajul total a scăzut la 88,1 milioane de lei (17,3 milioane de euro), de la 181,35 de milioane de lei (35,59 de milioane de euro) în şedinţa precedentă, consemnează Agerpres.
Evoluția indicilor
- Principalul indice, BET, care include cele mai tranzacţionate 20 de companii listate pe Piaţa Reglementată, s-a depreciat cu 0,11%, până la 27.247,30 de puncte.
- BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la bursă, a închis, de asemenea, în scădere cu 0,11%.
- Indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii, a „pierdut” 0,07%, iar BET-NG, care măsoară evoluţia celor zece companii energetice şi de utilităţi, a înregistrat un declin de 0,05%.
- Indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, s-a depreciat cu 0,09%, în timp ce BET-FI, indicele SIF-urilor, a închis în creştere cu 1,05%.
- Indicele BET AeRO, care include 20 de companii reprezentative de pe piaţa AeRO, s-a depreciat cu 0,69%.
Cele mai lichide titluri au fost cele ale:
- OMV Petrom, cu tranzacţii de 8,99 de milioane de lei
- Băncii Transilvania – 7,35 de milioane lei
- Romgaz – 6,93 de milioane de lei.
De asemenea:
- Cele mai bune evoluţii au fost înregistrate de acţiunile Comelf (+5,58%), SSIF BRK Financial Group (+3,57%) şi Altur (+3,25%).
- Cele mai importante scăderi au fost consemnate de acţiunile Carbochim (-9,09%), Patria Bank (- 3,05%) şi Ropharma (-2,80%).
