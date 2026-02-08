BVB a închis pe roșu ultima ședință de tranzacționare a săptămânii

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în scădere pe aproape toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de vineri, iar rulajul total a scăzut la 88,1 milioane de lei (17,3 milioane de euro), de la 181,35 de milioane de lei (35,59 de milioane de euro) în şedinţa precedentă, consemnează Agerpres.

Evoluția indicilor

Principalul indice, BET, care include cele mai tranzacţionate 20 de companii listate pe Piaţa Reglementată, s-a depreciat cu 0,11%, până la 27.247,30 de puncte.

BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la bursă, a închis, de asemenea, în scădere cu 0,11%.

Indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii, a „pierdut” 0,07%, iar BET-NG, care măsoară evoluţia celor zece companii energetice şi de utilităţi, a înregistrat un declin de 0,05%.

Indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, s-a depreciat cu 0,09%, în timp ce BET-FI, indicele SIF-urilor, a închis în creştere cu 1,05%.

Indicele BET AeRO, care include 20 de companii reprezentative de pe piaţa AeRO, s-a depreciat cu 0,69%.

Cele mai lichide titluri au fost cele ale:

OMV Petrom, cu tranzacţii de 8,99 de milioane de lei

Băncii Transilvania – 7,35 de milioane lei

Romgaz – 6,93 de milioane de lei.

De asemenea:

Cele mai bune evoluţii au fost înregistrate de acţiunile Comelf (+5,58%), SSIF BRK Financial Group (+3,57%) şi Altur (+3,25%).

Cele mai importante scăderi au fost consemnate de acţiunile Carbochim (-9,09%), Patria Bank (- 3,05%) şi Ropharma (-2,80%).

