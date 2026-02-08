cursdeguvernare

duminică

8 februarie, 2026

BVB a închis pe roșu ultima ședință de tranzacționare a săptămânii

cele mai scumpe acțiuni bvb
De Vladimir Ionescu

8 februarie, 2026

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în scădere pe aproape toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de vineri, iar rulajul total a scăzut la 88,1 milioane de lei (17,3 milioane de euro), de la 181,35 de milioane de lei (35,59 de milioane de euro) în şedinţa precedentă, consemnează Agerpres.

Evoluția indicilor

  • Principalul indice, BET, care include cele mai tranzacţionate 20 de companii listate pe Piaţa Reglementată, s-a depreciat cu 0,11%, până la 27.247,30 de puncte.

  • BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la bursă, a închis, de asemenea, în scădere cu 0,11%.

  • Indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii, a „pierdut” 0,07%, iar BET-NG, care măsoară evoluţia celor zece companii energetice şi de utilităţi, a înregistrat un declin de 0,05%.

  • Indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, s-a depreciat cu 0,09%, în timp ce BET-FI, indicele SIF-urilor, a închis în creştere cu 1,05%.

  • Indicele BET AeRO, care include 20 de companii reprezentative de pe piaţa AeRO, s-a depreciat cu 0,69%.

Cele mai lichide titluri au fost cele ale:

  • OMV Petrom, cu tranzacţii de 8,99 de milioane de lei
  • Băncii Transilvania – 7,35 de milioane lei
  • Romgaz – 6,93 de milioane de lei.

De asemenea:

  • Cele mai bune evoluţii au fost înregistrate de acţiunile Comelf (+5,58%), SSIF BRK Financial Group (+3,57%) şi Altur (+3,25%).

  • Cele mai importante scăderi au fost consemnate de acţiunile Carbochim (-9,09%), Patria Bank (- 3,05%) şi Ropharma (-2,80%).

(Citește și: A treia zi de corecție (controlată) la BVB. Piețele externe se calmează – momentan)

