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Bursa de la București, în scădere la închiderea ședinței de vineri

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De Vladimir Ionescu

28 iunie, 2026

BVB a închis în scădere pe majoritatea indicilor ședința de tranzacționare de vineri, iar rulajul total s-a ridicat la 84,62 milioane lei (16,15 milioane euro), scrie Agerpres.

Principalul indice al Bursei, BET, care include cele mai tranzacționate 20 de companii listate pe Piața Reglementată, a scăzut cu 0,10%, până la 31.859,64 puncte, în timp ce BET-Plus, care reflectă evoluția celor mai lichide acțiuni de la BVB, s-a redus cu 0,06%.

Cele mai importante evoluții

  • Indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiții, a urcat cu 0,07%, iar BET-NG, care măsoară evoluția companiilor din sectorul energetic și al utilităților, a coborât cu 0,37%.

  • Indicele blue-chip extins BET-XT a înregistrat o scădere de 0,08%, în timp ce indicele SIF-urilor, BET-FI, a închis pe minus cu 0,18%.

  • Indicele BET AeRO, care include 20 de companii reprezentative de pe piața AeRO s-a apreciat cu 1,44%.

  • Cele mai lichide titluri de pe Piața Reglementată au fost cele ale OMV Petrom, cu tranzacții de 12,6 milioane de lei, urmate de acțiunile Băncii Transilvania, cu 10,6 milioane de lei, și Romgaz, cu aproape 7,32 milioane de lei.

  • Evoluțiile cele mai bune au fost consemnate de acțiunile Șantierului Naval Orșova (+14,29%), SIF Hoteluri (+7,1%) și ale Bursei de Valori București (+6,74%).

  • La polul opus, cele mai importante scăderi au fost înregistrate de titlurile Bermas (-8,62%), Aeta (-4%) și Transilvania Broker de Asigurare (-3,28%).

(Citește și: Fostele SIF-uri și-au subscris participațiile în oferta de preluare a Biofarm de către polonezii de la Polpharma – Compania s-ar putea delista de la BVB)


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