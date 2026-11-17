Bursa de Valori București (BVB) se află într-o etapă avansată a pregătirilor pentru lansarea pieței instrumentelor financiare derivate, primele tranzacții cu contracte futures pe indicele BET fiind așteptate până la sfârșitul anului 2026, arată operatorul pieței bursiere în raportul trimestrial publicat marți.



În raport se menționează că contrapartea centrală CCP.RO, autorizată de ASF în luna iulie, continuă pregătirile tehnice și operaționale și procesul de admitere a membrilor compensatori, de care depinde lansarea efectivă a tranzacționării derivatelor.

”În contextul autorizării Pieței Derivatelor pe active financiare și alte tipuri de active, un factor important a fost emiterea de către ASF a certificatului de înregistrare a contractului futures pe indicele BET, care reprezintă un demers-cheie în acomodarea tranzacționării acestui nou instrument financiar în cadrul BVB. BVB este în faza avansată de pregătire a cadrului operațional necesar derulării activității de tranzacționare a seriilor aferente contractului futures pe indicele BET, de admitere a Participanților la Piața Derivatelor și de asigurare a cadrului de tarifare și procedural aferent.

Operaționalizarea Pieței Derivatelor la BVB depinde de confirmarea CCP.RO cu privire la întrunirea condițiilor aplicabile în vederea prestării efective a serviciilor de compensare-decontare și garantare pentru piața respectivă”, arată BVB.

Amintim că Radu Hanga, președintele BVB, a declarat în final de octombrie, la conferința „Reindustrializarea României – noul context și redefinirea priorităților regionale și europene” organizată de CursdeGuvernare.ro , că primele tranzacții cu instrumente derivate la Bursa de Valori București ar urma să fie lansate până la finalul anului 2026.

„Contrapartea Centrală a primit autorizarea la jumătatea anului, ceea ce înseamnă că trebuie operaționalizată până la jumătatea anului 2027, adică în 12 luni. Calendarul nostru arată că până la sfârșitul anului 2026 ar trebui să avem primele tranzacții cu instrumente derivate care sunt construite având o Contraparte Centrală funcțională”, a explicat Radu Hanga.

În ceea ce privește impozitarea tranzacțiilor cu instrumente derivate, președintele bursei a subliniat că va fi nevoie de ajustări la nivelul cadrului legal. „Este o zonă în care discutăm cu Ministerul de Finanțe”, a spus Hanga.

BVB, în proces de admitere a membrilor compensatori și de asigurare a pregătirii tehnice și operaționale a sistemului pentru tranzacționarea derivatelor

În raportul său, BVB arată că a continuat în trimestrul trei din acest an ”pregătirea cadrului operațional și a infrastructurii necesare începerii activității și, în perioada următoare, va finaliza pregătirile pentru lansarea operațională etapizată, fiind în curs procesul de admitere a membrilor compensatori și de asigurare a pregătirii tehnice și operaționale a sistemului”.

Potrivit BVB, lansarea pieței derivatelor se va face gradual, cu un număr restrâns de participanți în prima etapă, urmând ca activitatea să se extindă pe măsură ce noi membri compensatori vor fi admiși în sistem. Primele tranzacții sunt așteptate până la sfârșitul anului 2026, însă debutul efectiv depinde de operaționalizarea infrastructurii CCP.RO și de existența unui număr suficient de membri compensatori.

Ce spune BVB în raportul trimestrial despre procesul de (re)lansare a derivatelor:

”La 1 iulie 2026, Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) a acordat CCP.RO autorizația de funcționare în calitate de contraparte centrală. CCP.RO este prima contraparte centrală stabilită în România, autorizată în temeiul EMIR. Autorizația încheie procedura de evaluare condusă de autoritatea competentă națională, cu avizul colegiului de supraveghere constituit pentru această procedură.

Prin această autorizare, piața de capital din România își completează arhitectura post-tranzacționare, un obiectiv strategic urmărit de peste un deceniu. Cele trei verigi ale infrastructurii de piață sunt acum prezente pe plan intern: tranzacționarea, asigurată de Bursa de Valori București S.A.; compensarea pe care CCP.RO o va asigura pentru piețele deservite din momentul lansării operaționale; precum și compensarea și decontarea realizate de Depozitarul Central S.A. („DC”) pentru piața spot.

În trimestrul III, CCP.RO a continuat pregătirea cadrului operațional și a infrastructurii necesare începerii activității și, în perioada următoare, va finaliza pregătirile pentru lansarea operațională etapizată, fiind în curs procesul de admitere a membrilor compensatori și de asigurare a pregătirii tehnice și operaționale a sistemului. Se continuă colaborarea cu ASF, BNR și ESMA pe parcursul fazei premergătoare lansării și, ulterior, în cadrul supravegherii continue prevăzute de EMIR.

Se așteaptă ca la sfârșitul anului 2026 să aibă loc primele tranzacții cu instrumente derivate, într-un proces de evoluție graduală a piețelor și a produselor tranzacționate, considerând, în prima fază, un cadru restrâns de participanți. Piețele deservite urmează să parcurgă procesele specifice de lansare și evoluție după înregistrarea unui număr adecvat de membri compensatori, ulterior operaționalizării mediului de producție al CCP.RO”.

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