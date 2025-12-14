cursdeguvernare

luni

15 decembrie, 2025

Stiri

BVB a câştigat aproape 4 mld. lei la capitalizare, în această săptămână

companii noi listate la bvb
De Vladimir Ionescu

14 decembrie, 2025

BVB a câştigat 3,78 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 0,75%, în această săptămână, în timp ce valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a crescut cu 157,43 milioane de lei (64,45%), în comparaţie cu săptămâna anterioară, transmite Agerpres.

Principalele evoluții

  • Capitalizarea bursieră a ajuns la 507,64 miliarde de lei, în perioada 8-12 decembrie 2025, în creştere faţă de valoarea de 503,85 miliarde de lei consemnată în săptămâna anterioară (1-5 decembrie 2025), când au fost doar patru şedinţe de tranzacţionare, 1 decembrie fiind declarată zi liberă.

  • Tranzacţiile cu acţiuni au generat un rulaj de 401,66 milioane de lei, mai mare decât cel consemnat în perioada 1-5 decembrie 2025, de 244,23 milioane de lei.

  • Cea mai bună zi de tranzacţionare la BVB a fost marţi, 9 decembrie, când s-a înregistrat un rulaj de 143,32 milioane de lei, iar cea mai slabă, vineri, 12 decembrie, cu o valoare a tranzacţiilor de 53,18 milioane de lei.

  • Indicele principal al Bursei de Valori Bucureşti – BET – a închis săptămâna la 23.939,66 puncte.

  • Acţiunile Transilvania Investments Alliance SA au fost cele mai lichide titluri pe segmentul principal al BVB, cu tranzacţii de peste 78,19 milioane de lei şi o creştere a preţului de 5,16%.

  • În topul tranzacţiilor se mai află titlurile Banca Transilvania – cu schimburi de 66,58 milioane de lei (+1,47%) şi cele ale Hidroelectrica – cu 32,96 milioane de lei (+0,89%).

  • Cele mai importante creşteri ale cotaţiilor au fost înregistrate de acţiunile Armătura (37,25%), SSIF BRK Financial (22,23%) şi Prefab SA (21,61%).

  • La polul opus se află Electroaparataj cu o scădere a tranzacţiilor de 14,53%, acţiunile Sinteza, cu un declin de 3,79%, urmate de cele ale companiei Vrancart (-3,43%).

(Citește și: Suspiciuni de trading pe bază de informații privilegiate la Bursă: Informația privind răscumpărarea pachetului minoritar deținut de Fondul Proprietatea la Aeroporturi București a fost ținută ascunsă timp de 3 zile – vreme în care acțiunea FP a crescut cu 7%, pe tranzacții mari)

****

Rss
