BVB are un nou lider – OMV Petrom a devenit cea mai valoroasă companie listată, devansând Hidorelectrica la închiderea de vineri

Conform datelor Bursei de Valori București (BVB), la închiderea de vineri, capitalizarea Petrom urcase la 54,9 miliarde lei, în timp ce Hidroelectrica scădea ușor până la 54,2 miliarde lei. În ultima săptămână, acţiunile Petrom (SNP) au crescut cu 2,2%, până la 0,8815 lei, în timp ce titlurile Hidroelectrica (H2O) au scăzut cu 1,7%, până la 120,5 lei. Astfel că pentru prima dată, OMV Petrom a depăşit Hidroelectrica devenind cea mai valoroasă companie listată la BVB.

Avansul Petrom a fost alimentat și de perspectivele din proiectul Neptun Deep, de un dividend atractiv şi de încrederea investitorilor în rezultatele financiare. De cealaltă parte, Hidroelectrica, deşi rămâne extrem de profitabilă şi atractivă prin dividende, traversează o perioadă mai dificilă, scăderea debitului Dunării mult sub media multianuală precum și a debitelor râuri interioare urmând să-i influențeze rezultatele financiare în perioada imediat următoare.

Valoarea acțiunilor Hidroelectrica a stagnat după ce compania și-a rdus estimarea pentru profit cu 15% pentru acest an, la doar 3 miliarde lei. Principalele cauze ale contraperfomanțelor din acest an sunt seceta prelungită și presiunea din partea concurenților din piață. Totodată conform comunicatului trimis BVB veniturile celui mai mare producător de energie electrică se reduc cu 4% în timp ce cheltuielile urcă cu 5%.

În ciuda asigurărilor date de conducerea companiei că va fi păstrată politica generoasă în acordarea dividendelor, acționarii nu s-au arătat entuziaști pentru a achiziționa pachete suplimentare de acțiuni. Conform raportului ce urmeazăma fi votat de AGA, societatea va distribui 2,66 miliarde lei, echivalentul a 90% din profitul net.

De cealaltă parte, OMV Petrom, cea mai mare compane energetică din Europa de Sud-Est, a obținut un profit net de 2,1 miliarde de lei în primele lase luni ale anului, la vânzări de 17 miliarde de lei, potrivit datelor prezentate BVB. Profitul este în scădere cu 21% față de aceeași perioadă a anului trecut, la venituri în scădere cu doar 1%. Însă investițiile au fost cu 37% mai mari, de 3,3 miliarde lei, cu investiții mai ridicate în Neptun Deep.

