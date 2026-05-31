Bursa de Valori București (BVB) a închis pe roșu ședința de vineri, indicii consemnând scăderi de până la 1,62%, în timp ce rulajul total s-a cifrat la 113,97 milioane de lei (21,71 milioane de euro), relatează Agerpres.

Principalele evoluții

Principalul indice al Bursei de Valori București, BET, care include cele mai tranzacționate 20 de companii listate pe Piața Reglementată, s-a depreciat cu 1,25%, până la 29.891,98 puncte, în timp ce BET-Plus, care arată evoluția celor mai lichide 43 de acțiuni de la Bursă, a închis în scădere cu 1,17%.

Indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiții, a coborât cu 1,11%, iar BET-NG, care măsoară evoluția celor zece companii energetice și de utilități, a înregistrat cel mai mare declin, de 1,62%.

Indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a consemnat o depreciere de 1,15%, în timp ce indicele SIF-urilor, BET-FI, a închis în scădere cu 0,17%.

Indicele BET AeRO, care include 20 de companii reprezentative de pe piața AeRO, a urcat ușor cu 0,05%.

Cele mai lichide titluri au fost cele ale Băncii Transilvania, cu tranzacții de 27,64 milioane de lei, urmate de acțiunile OMV Petrom – 15,29 milioane de lei și de cele ale Romgaz – 11,68 milioane de lei.

Cele mai bune evoluții au fost înregistrate de acțiunile Companiei Energopetrol (+14,88%), IAR Brașov (+14,24%) și Altur (+6,56%).

Cele mai importante scăderi au fost consemnate de acțiunile Mecanică Fină (-14,14%), Electrica (-5,71%) și Patria Bank (-4,83%).

****