BVB a închis pe roșu ședința de vineri

De Vladimir Ionescu

31 mai, 2026

Bursa de Valori București (BVB) a închis pe roșu ședința de vineri, indicii consemnând scăderi de până la 1,62%, în timp ce rulajul total s-a cifrat la 113,97 milioane de lei (21,71 milioane de euro), relatează Agerpres.

Principalele evoluții

  • Principalul indice al Bursei de Valori București, BET, care include cele mai tranzacționate 20 de companii listate pe Piața Reglementată, s-a depreciat cu 1,25%, până la 29.891,98 puncte, în timp ce BET-Plus, care arată evoluția celor mai lichide 43 de acțiuni de la Bursă, a închis în scădere cu 1,17%.


  • Indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiții, a coborât cu 1,11%, iar BET-NG, care măsoară evoluția celor zece companii energetice și de utilități, a înregistrat cel mai mare declin, de 1,62%.

  • Indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a consemnat o depreciere de 1,15%, în timp ce indicele SIF-urilor, BET-FI, a închis în scădere cu 0,17%.

  • Indicele BET AeRO, care include 20 de companii reprezentative de pe piața AeRO, a urcat ușor cu 0,05%.

  • Cele mai lichide titluri au fost cele ale Băncii Transilvania, cu tranzacții de 27,64 milioane de lei, urmate de acțiunile OMV Petrom – 15,29 milioane de lei și de cele ale Romgaz – 11,68 milioane de lei.

  • Cele mai bune evoluții au fost înregistrate de acțiunile Companiei Energopetrol (+14,88%), IAR Brașov (+14,24%) și Altur (+6,56%).

  • Cele mai importante scăderi au fost consemnate de acțiunile Mecanică Fină (-14,14%), Electrica (-5,71%) și Patria Bank (-4,83%).

(Citește și: Apetit masiv pentru economisire prin titluri de stat Tezaur, în rândul gospodăriilor „nesofisticate”. Reversul medaliei: Prăbușirea interesului investitorilor de la BVB pentru Fidelis)

Cristian Grosu / Noua tranziție istorică (geo)economică a României și mizele ei (geo)politice. Războiul din subteranele României și 2 PS-uri

În aceste zile din primăvara lui 2026, se desfășoară, chiar

