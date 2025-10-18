BVB a închis mixt ședința de vineri – rulajul s-a apropiat de 18 de mil. euro

Bursa de Valori București (BVB) a închis mixt ultima ședință de tranzacționare a săptămânii, iar schimburile au depășit 91,56 milioane de lei (17,99 milioane de euro), scrie Agerpres.

Principalul indice al Bursei de Valori București, BET, care include cele mai tranzacționate 20 de companii listate pe Piața Reglementată, s-a apreciat cu 0,16%, până la 21.777,39 puncte, în timp ce BET-Plus, care arată evoluția celor mai lichide 43 de acțiuni de la Bursă, a consemnat o creștere de 0,13%.

De asemenea, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a consemnat un avans de 0,19%, în timp ce indicele SIF-urilor, BET-FI, s-a depreciat cu 0,04%.

Indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiții, a închis în scădere cu 0,11%, iar BET-NG, care măsoară evoluția celor zece companii energetice și de utilități, a urcat cu 0,58%.

În schimb, indicele BET AeRO, care include 20 de companii reprezentative de pe piața AeRO, s-a depreciat cu 2,34%.

Cele mai lichide titluri au fost cele ale Băncii Transilvania, tranzacțiile însumând 20,16 milioane de lei, urmate de acțiunile OMV Petrom – cu 4,78 milioane de lei, și de cele ale Romgaz – 3,07 milioane de lei.

Cele mai bune evoluții au fost înregistrate de acțiunile Armătura (+14,75%), Comelf (+11,71%) și Promateris (+6,67%).

Cele mai importante scăderi au fost consemnate de acțiunile Aeta SA (-6,45%), Vrancart (-5,66%) și Condmag (-3,45%).

