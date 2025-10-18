cursdeguvernare

sâmbătă

18 octombrie, 2025

Stiri

BVB a închis mixt ședința de vineri – rulajul s-a apropiat de 18 de mil. euro

câte companii sunt listate la BVB
De Vladimir Ionescu

18 octombrie, 2025

Bursa de Valori București (BVB) a închis mixt ultima ședință de tranzacționare a săptămânii, iar schimburile au depășit 91,56 milioane de lei (17,99 milioane de euro), scrie Agerpres.

  • Principalul indice al Bursei de Valori București, BET, care include cele mai tranzacționate 20 de companii listate pe Piața Reglementată, s-a apreciat cu 0,16%, până la 21.777,39 puncte, în timp ce BET-Plus, care arată evoluția celor mai lichide 43 de acțiuni de la Bursă, a consemnat o creștere de 0,13%.

  • De asemenea, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a consemnat un avans de 0,19%, în timp ce indicele SIF-urilor, BET-FI, s-a depreciat cu 0,04%.

  • Indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiții, a închis în scădere cu 0,11%, iar BET-NG, care măsoară evoluția celor zece companii energetice și de utilități, a urcat cu 0,58%.

  • În schimb, indicele BET AeRO, care include 20 de companii reprezentative de pe piața AeRO, s-a depreciat cu 2,34%.

  • Cele mai lichide titluri au fost cele ale Băncii Transilvania, tranzacțiile însumând 20,16 milioane de lei, urmate de acțiunile OMV Petrom – cu 4,78 milioane de lei, și de cele ale Romgaz – 3,07 milioane de lei.

  • Cele mai bune evoluții au fost înregistrate de acțiunile Armătura (+14,75%), Comelf (+11,71%) și Promateris (+6,67%).

  • Cele mai importante scăderi au fost consemnate de acțiunile Aeta SA (-6,45%), Vrancart (-5,66%) și Condmag (-3,45%).

(Citește și: Analiză CFA România: Câte miliarde ar câștiga Statul dacă s-ar face listarea la Bursă a unor pachete minoritare ale companiilor de stat, fără pierderea controlului)


****

