duminică

10 august, 2025

BVB a câştigat aproape 22 mld. lei la capitalizare, săptămâna aceasta

câte companii sunt listate la BVB
De Dan Stancu

10 august, 2025

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a câştigat 21,9 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 5,13%, în această săptămână, în timp ce valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a scăzut cu 68,88%, în comparaţie cu săptămâna anterioară.

Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de Agerpres, capitalizarea bursieră a ajuns la 448,798 miliarde de lei, în perioada 4 – 8 august 2025, în creştere de la 426,880 miliarde de lei, în perioada 28 iulie – 1 august 2025. Tranzacţiile cu acţiuni au generat un rulaj de 300,454 milioane de lei, mai mic decât cel consemnat în săptămâna anterioară, de 965,402 milioane de lei.

Cea mai bună zi de tranzacţionare la BVB a fost vineri, 8 august, când s-a înregistrat un rulaj de 80,1 milioane de lei, iar cea mai slabă zi, miercuri, 6 august, cu o valoare a tranzacţiilor de 46,3 milioane de lei.


Indicele principal al Bursei de Valori Bucureşti – BET – a închis săptămâna la 20.877,39 de puncte.

Acţiunile Băncii Transilvania au fost, şi în această săptămână, cele mai lichide titluri pe segmentul principal al BVB, cu tranzacţii de peste 104,64 milioane de lei şi o creştere a preţului de 4,51%. În topul tranzacţiilor se mai află titlurile societăţii Hidroelectrica, cu schimburi de 28,13 milioane de lei (0,40%), şi cele ale Romgaz – cu 25,66 milioane de lei (3,90%).

Cele mai importante creşteri ale cotaţiilor au fost înregistrate de acţiunile Mecanică Fină (13,10%), Simtel Team (12,55%) şi Societatea de Construcţii Napoca (10,69%).

La polul opus, scăderi importante au fost consemnate de acţiunile Companiei Energopetrol, cu un declin de 14,81%, urmate de cele ale Electromagnetica (-8,62%) şi Altur (-6,21%).

(Citește și: Petrom anunță la bursă un program ”încărcat” de investiții/ Extindere în Bulgaria, cu o campanie de foraj în Marea Neagră)

***


