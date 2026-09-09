Repornirea reactoarelor de la Cernavodă, amânată spre finalul lunii septembrie. Ministerul Energiei: „Prognozele sunt rezervate, debitul Dunării va rămâne scăzut tot septembrie”

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a anunțat că repornirea reactoarelor centralei de la Cernavodă ar putea avea loc abia către sfârșitul lunii septembrie, o estimare mai exactă urmând să fie făcută după 15 septembrie.

Potrivit acestuia, Comandamentul Energetic de la sediul Dispecerului Energetic Național a estimat că abia către sfârșitul lunii septembrie ar putea fi posibilă repornirea reactoarelor, cu condiția ca nivelul apelor Dunării să crească.

„Prognozele sunt rezervate. Există unele vești bune legate de bazinul superior, de Austria în principal, acolo unde s-au văzut precipitații în ultima perioadă. De asemenea, e și o mică creștere, dar încă nu o putem vedea ca o soluție salvatoare, pe râul Sava. Din informațiile pe care le-am schimbat astăzi și din dialogul cu reprezentanții Centralei Nucleare de la Cernavodă, suntem încă rezervați în a face prognoze. După 15 septembrie vom face o nouă evaluare, dar ne așteptăm ca lucrurile să poată fi posibile abia către sfârșitul lunii septembrie”, a declarat Bușoi, citat de News.ro.

Oficialul a precizat că, în orele de vârf, importurile vor acoperi deficitul de energie electrică, fiind de așteptat ca producția eoliană din următoarele zile să reducă aceste importuri, care ar urma să scadă cu mult sub 2.000 MW.

Debitul Dunării la intrarea în țară va fi scăzut pe tot parcursul lunii septembrie

Într-o postare pe Facebook, Bușoi a transmis că, până la repornirea centralei de la Cernavodă, poate fi asigurată furnizarea energiei electrice în parametri normali.

„Nu avem probleme și suntem pregătiți. Sistemul energetic dispune de resursele și capacitatea necesare pentru a face față acestei perioade în condiții de siguranță. Energia produsă din surse fotovoltaice contribuie la acoperirea consumului, în special în orele de vârf din timpul zilei. Suntem mobilizați și acționăm coordonat pentru a asigura continuitatea alimentării cu energie”, a scris Cristian Bușoi.

Conform prognozelor, debitul Dunării la intrarea în țară va fi scăzut pe tot parcursul lunii septembrie, iar în jurul datei de 15 septembrie ar urma să crească ușor, dar va rămâne cu mult sub media ultimilor ani. În aceste condiții, se estimează că nivelul apei în zona Cernavodă va fi insuficient, cel mai probabil pe tot parcursul lunii septembrie, pentru răcirea reactoarelor centralei nucleare.

Centrala nuclearoelectrică de la Cernavodă, care asigură aproximativ 20% din producția totală de energie electrică din România, a fost oprită complet în 13 august, după ce nivelul Dunării a ajuns la un minim istoric.

Cosmin Ghiță a anunțat recent că renunță la mandatul de director general al Nuclearelectrica, Mihai Laurențiu Gioară urmând să ocupe funcția de director general provizoriu al companiei pentru o durată de maximum cinci luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă două luni, pentru motive întemeiate. Acționarul majoritar Ministerul Energiei, condus de ministrul interimar Ilie Bolojan, a cerut convocarea unei adunări pentru alegerea unei noi conduceri.

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