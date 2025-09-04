Bursele școlare, noua metodologie – Bursa de merit, pentru maximum 15% din elevii unei clase; 4 mld. lei, valoarea burselor din preuniversitar, în 2025

Bursele de merit vor fi acordate elevilor cu medii de cel puțin 9.00 (față de 9.50), iar ponderea beneficiarilor elevilor dintr-o clasă coboară la 15% (de la 30%), conform metodologiei aprobate în ședința de joi a Guvernului.

Pentru anul 2025, suma necesară pentru acordarea burselor este estimată la peste patru miliarde lei.

Proiectul de HG adoptat joi conține metodologia-cadru de acordare și stabilește valoarea burselor din învățământul preuniversitar ce se vor acorda în anul școlar 2025 – 2026.

Reamintim că, pe baza actualelor reglementări, care stabileau ca beneficiari 30% din elevii unei clase, se ajunsese să primească burse de merit și elevi cu medii sub 5.

Tipurile de burse ce se acordă elevilor de la cursurile cu frecvență de zi din învăţământul preuniversitar de stat obligatoriu, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării:

bursa de merit – 450 lei/lună

bursa socială – 300 de lei/lună

bursa tehnologică – 300 lei/lună

bursa pentru mame minore reintegrate într-o unitate de învățământ după naștere – 700 lei/lună.

Bursele sociale se acordă pe întregul an calendaristic

Acordarea burselor sociale reprezintă o formă de stimulare a progresului şcolar, de sprijin pentru elevii proveniți din medii dezavantajate socio-economic și de susținere a acestora în vederea prevenirii abandonului şcolar, acestea se acordă pe înregul an calendaristic.

Bursele de merit şi bursele tehnologice se acordă în fiecare an şcolar, în perioada cursurilor şcolare, inclusiv în perioada pregătirii practice.

Bursa de merit se acordă pentru maximum 15% din efectivele de elevi ale fiecărei clase de gimnaziu şi liceu dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar care au medii generale pe anul şcolar anterior mai mari sau egale cu 9,00, precum și elevilor care au media egală cu a ultimului beneficiar stabilit prin aplicarea procentului de 15%.

Bursa de merit se acordă la propunerea profesorului diriginte, nefiind condiţionate de depunerea unei cereri.

