Acțiunile au urcat, investitorii din Europa și Asia urmând tendința de redresare a companiilor tehnologice de pe Wall Street, după mai multe sesiuni de tranzacționare marcate de fluctuații puternice.

Indicele burselor asiatice a crescut joi cu 0,9%, marcând a doua sesiune de apreciere din ultimele 11. În Europa, indicele Stoxx 600 a urcat cu 1,6%. Aceste creșteri au survenit după ce, spre finalul ședinței de tranzacționare din SUA, investitorii au profitat de scăderi pentru a trece la achiziții de acțiuni, salvând indicele Nasdaq 100 de la intrarea pe o tendință de scădere, chiar înainte de Ziua Recunoștinței. Joi, contractele futures pentru indicii S&P 500 și Nasdaq 100 au crescut cu 0,4%, scrie Bloomberg.

Acțiunile din sectorul tehnologic au condus creșterile pe multe piețe. În Asia, giganții din industria memoriilor, SK Hynix Inc. și Kioxia Holdings Corp., au înregistrat performanțe superioare. Indicii bursieri din Taiwan și Coreea de Sud, puternic orientați către tehnologie, au crescut cu peste 2%. Deși în Europa avansul a fost susținut în principal de acțiunile din sectoarele minier și auto, și sectorul tehnologic a înregistrat o creștere de peste 2%.

Revenirea cumpărătorilor pe segmentul legat de inteligența artificială reprezintă un semnal încurajator, după o lună noiembrie dificilă. Piețele au fost extrem de volatile după alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, iar o criză de conducere la Nvidia Corp. a accentuat un val de vânzări care a împins principalii indici în zona de corecție.

„Cheltuielile de capital în domeniul inteligenței artificiale rămân solide, finanțarea este în continuare ușor accesibilă, iar capacitatea companiilor de a stabili prețurile este excepțională”, a declarat Marija Veitmane de la State Street Global Markets. „Încrederea investitorilor a avut de suferit, dar fundamentele economice au rămas intacte. Întrucât evaluările companiilor tehnologice devin tot mai atractive, este posibil ca valul de vânzări să fi creat, paradoxal, premisele unei inversări a tendinței.”

Îmbunătățirea apetitului pentru risc a fost vizibilă și în cazul cuprului, al cărui preț a crescut cu peste 2%, recuperându-se de la cel mai scăzut nivel din ultimele 11 luni. Bitcoin a crescut pentru a doua zi consecutiv. Prețul petrolului Brent a scăzut ușor, în timp ce dolarul a rămas aproape neschimbat. Obligațiunile europene au pierdut teren, pe fondul unei cereri în scădere pentru activele considerate „adăposturi sigure”.

Pentru Joachim Klement de la Panmure Liberum, prudența rămâne necesară, mai ales că nu a existat un catalizator clar pentru redresarea sectorului tehnologic. Probabilitatea unei majorări a ratelor dobânzilor în SUA luna viitoare riscă să crească și mai mult costul capitalului, adăugând noi obstacole pentru sectorul inteligenței artificiale. „Este un adevărat mister de ce au apărut cumpărători pe fondul scăderilor”, a spus el. „Ziua de vineri va reprezenta adevăratul test pentru a vedea dacă redresarea are șanse să dureze.”

Nu este încă momentul ca investitorii să facă pariuri într-o anumită direcție, a declarat Nadege Dufosse, șefa diviziei de active multiple (multi-asset) în cadrul Candriam. Ea urmărește piețele obligațiunilor pentru a identifica semnale privind o eventuală agravare a tensiunilor pe piața acțiunilor.

„Piața obligațiunilor a rezistat până acum, ceea ce este un semn bun”, a afirmat ea. „Atât timp cât economia și profiturile companiilor se mențin, iar Rezerva Federală încetează să mai majoreze dobânzile anul viitor, cred că acțiunile ar putea înregistra câștiguri.”

***