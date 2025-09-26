Bursa românească, la noi maxime – Dividendele ”surpriză” sprijină dinamica pieței. Raliu fulger pentru BET

BET, indicele de referință al Bursei de Valori București, a atins vineri noi maxime istorice, bătând recordul anterior stabilit în luna august, după o perioadă de ”corecție în timp” și evoluție laterală, în ultimele 6 săptămâni.

Indicele ce include cele mai mari și lichide companii listate din țara noastră a trecut vineri de 21.200 de puncte, depășind în jurul orei 15:30, cu câteva ore înainte de închidere, nivelurile din 13 și 14 august.

Investitorii au așteptat trecerea alegerilor

BET a înregistrat până acum un raliu fulger de 30% din minimele lunii mai. La publicarea rezultatelor semestriale, la mijlocul lunii august, investitorii au răspuns prin marcări de profit (vezi grafic mai sus), dar corecția a fost una sănătoasă pe termen scurt după raliul din lunile precedente.

Raliul recent a fost impulsionat la nivel macro de menținerea stabilă a perspectivelor financiare, bugetare și economice ale țării, cuplată cu evoluția puternic pozitivă a piețelor externe, în timp ce la nivel de cerere locală au fost o serie de anunțuri surpriză, pozitive, privind distribuții de dividende suplimentare de la OMV Petrom (SNP) și Banca Transilvania (TLV).

De asemenea, o bună parte din companiile din BET listate la BVB activează în domeniul energetic, mare parte urmând să beneficieze de pe urma liberalizării pieței de energie, probabil îmbunătățind perspectiva de profitabilitate. În plus, o bună parte din companiile mari au activitate reglementată, iar un alt element definitoriu este că bursa locală dă dividende încă relativ mari, cu toate că se manifestă o dinamică generală de temperare a profitabilității, iar de la 1 ianuarie 2026 urmează majorarea taxării pe capital (proprietăți, dividende, profit).

Acesta este un alt element relativ pozitiv pentru finalul de an pe bursă: investitorii au fost relativ feriți până acum de majorarea taxării, cu toate că au fost crescute impozitele pe câștigurile de capital. Singurele acțiuni de la BVB care au fost afectate de primul pachet fiscal al Guvernului sunt cele ale băncilor, care inclusiv grație dimensiunii sunt așteptate să rămână profitabile și atractive din perspectiva dividendelor. În plus, băncile, cel mai probabil vor include în costuri (comisioane și alte asemenea) taxa pe cifra de afaceri mărită de la 2% de 4%.

Raliu fulger pentru BET după alegerile prezidențiale și reconfirmarea ratingului

În același timp, o bună parte din raliul bursier din ultimele luni se datorează reconfirmării ratingului suveran (ceea ce reduce riscul unei ajustări bugetare dureroase, fără control intern, ci impusă de instituții ca FMI sau Comisie), dar și faptului că ciclul electoral prelungit 2024-2025 s-a încheiat cu victoria în alegerile prezidențiale a partidei pro-europene.

Încheierea ciclului electoral cu respingerea curentului eurosceptic și învestirea atât a președintelui Nicușor Dan cât și a guvernului Bolojan – care a început consolidarea fiscală și reforme structurale – a îmbunătățit perspectiva activelor de risc românești.

De notat de asemenea că prima parte a ajustării fiscale se face prin TVA și inflație (inclusiv majorări de accize la carburanți, alcool și băuturi zaharoase, cu impact total în venituri de 0,6% din PIB în 2025), majorările de taxe pe capital și firme urmând să fie realizate de la 1 ianuarie 2026.

Asta înseamnă că rezultatele companiilor nu vor fi afectate imediat de măsurile fiscale. În plus, anumite majorări de prețuri (energie) vor umfla anumite rezultate ale companiilor listate. Suplimentar, bursa locală are un caracter defensiv (multe acțiuni mari din energie și companii de tip monopol, cu venituri reglementate), ceea ce ajută evoluția indicelui BET.

Ce taxe mai mari vor plăti persoanele fizice, investitorii și firmele, de la 1 ianuarie 2026

De notat că investitorii și companiile private vor începe să plătească la rândul lor nota de plată pentru deficitul bugetar istoric, de 9,3% (ESA) din PIB din anul electoral 2024, urmând ca de la 1 ianuarie 2026 să fie majorate (cel puțin) următoarele taxe și impozite pe capital:

Impozitul pe dividende va crește la 16% de la 1 ianuarie 2026, de la 10% în ianuarie 2025, 8% în decembrie 2024 și de la 5% anterior (o dublare în 1 an și o triplare în 2 ani). Asta va reduce randamentul dividendelor acordate de companiile listate, care, în prezent, este deja în scădere pe fondul scăderii profitabilității.

Impozitul pe profit va crește de la 16% la 19% de la 1 ianuarie 2026.

Impozitele pe proprietate, case, terenuri, vor fi și ele reașezate, majorarea lor fiind jalon în PNRR – ca impozitele pe proprietate să fie raportate la valoarea de piață, astfel ca veniturile să revină autorităților locale și sumele de echilibrare de la centru să scadă/să fie economisite.

***