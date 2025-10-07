BET, la noi maxime istorice. Contextul regional și performerii bursei din 2025

Bursa de Valori București (BVB) a început ultimul trimestru al anului cu maxime istorice, bifând până la finalul ședinței de luni 8 zile consecutive de creștere la nivelul indicelui de referință BET – care pare că își va trage sufletul săptămâna aceasta.

O evoluție similară cu configurația raliului bursier recent a avut loc în perioada iulie-august, când BET a urcat rapid în 2-3 episoade cu presiune mare la cumpărare, separate de câteva ședințe de repaos.

La momentul prezent, indicele principal BET afișează un raliu bursier anual de +29% în 2025, iar cu tot cu dividendele (BET-TR) avansul ajunge la +36%. Indicele ce include cele mai mari și lichide companii listate din țara noastră a atins vinerea trecută pragul de 21.600 de puncte, de unde a scăzut ușor și a închis la 21.536 puncte.

Topul performerilor, dominat de monopoluri de stat

La publicarea rezultatelor semestriale, la mijlocul lunii august, investitorii au răspuns prin marcări de profit (vezi grafic mai sus), dar corecția a fost una sănătoasă pe termen scurt după raliul din lunile precedente.

Până acum, performanța bursei locale este susținută puternic de sectorul utilităților, respectiv de companiile Transgaz, Romgaz, Transelectrica și Digi Communications. Evoluția bursei locale este peste cea din piețele dezvoltate și în linie cu bursele regionale: indicii principali din Polonia și Budapestea sunt pe plusuri de aproximativ +25%.

În topul performerilor anului se află Transgaz, cu un raliu de aproximativ +140%, în timp ce pe locul secund se află Romgaz, cu +66%. Companiile de stat vor beneficia de pe urma proiectelor energetice strategice de la nivel național (Neptun Deep, BRUA), care vor crește producția de gaze și cantitățile transportate. Romgaz ar trebui să finalizeze anul viitor și centrala de la Iernut.

Totodată, Transelectrica a marcat un raliu de +60% în 2025, evoluție susținută de distribuția de dividende și creșterea tarifelor de transport, laolaltă cu proiectele finanțate prin PNRR.

Urmează, din noiembrie, cea mai bună perioadă sezonieră pentru bursele externe. Iar de la 1 ianuarie 2026 taxele mai mari pe capital

La nivel general, o bună parte din companiile din BET listate la BVB activează în domeniul energetic, mare parte beneficiind de pe urma liberalizării pieței de energie care îmbunătățește perspectiva de profitabilitate. În plus, o bună parte din companiile mari au activitate reglementată, iar un alt element definitoriu este că bursa locală dă dividende încă relativ mari, cu toate că se manifestă o dinamică generală de temperare a profitabilității, iar de la 1 ianuarie 2026 urmează majorarea taxării pe capital (proprietăți, dividende, profit).

Acesta este un alt element relativ pozitiv pentru finalul de an pe bursă: investitorii au fost relativ feriți până acum de majorarea taxării, cu toate că au fost crescute impozitele pe câștigurile de capital. Singurele acțiuni de la BVB care au fost afectate de primul pachet fiscal al Guvernului sunt cele ale băncilor, care inclusiv grație dimensiunii sunt așteptate să rămână profitabile și atractive din perspectiva dividendelor. În plus, băncile, cel mai probabil vor include în costuri (comisioane și alte asemenea) taxa pe cifra de afaceri mărită de la 2% de 4%.

În același timp, raliul recent a fost impulsionat la nivel macro de menținerea stabilă a perspectivelor financiare, bugetare și economice ale țării, cuplată cu evoluția puternic pozitivă a piețelor externe, în timp ce la nivel de cerere locală au fost o serie de anunțuri surpriză, pozitive, privind distribuții de dividende suplimentare de la OMV Petrom (SNP) și Banca Transilvania (TLV).

