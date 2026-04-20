Avanpremiera crizei politice: BET a pierdut luni -1,87%, cea mai mare scădere zilnică din ultimele 7 săptămâni – Dobânzile suverane își continuă creșterea, presiuni de depreciere pe leu

Activele românești au continuat să se tranzacționeze, luni, cu presiune la vânzare, în special acțiunile de la Bursa de Valori București (BVB), dar și obligațiunile de stat românești și cursul leului în raport euro, care s-a confruntat cu presiuni de depreciere.

Referința bursei locale, indicele BET, a închis luni pe minimele zilei, cu o scădere de -1,87%, cea mai mare din ultimele 7 săptămâni, pe fondul iminentei crize politice și a volatilității resimțite pe piețele internaționale ca urmare a reînchiderii Strâmtorii Ormuz de către Iran, sâmbătă. Un element pozitiv este faptul că valoarea tranzacțiilor a fost una redusă, investitorii așteptând decizia finală a PSD.

BET scăzuse și vineri, cu -0,4%, pe contra-tendință cu piețele internaționale, care au crescut puternic după ce ministrul de externe al Iranului a anunțat redeschiderea, pentru scurt timp, a Strâmtorii Ormuz către tranzitul internațional.

De notat de altfel că BET este foarte aproape de maximele istorice, cu loc de scădere în cazul în care criza politică va avea efecte mai mari asupra cursului valutar, atragerii de fonduri europene și în general asupra mersului economiei.

Investitorii și-au vândut din deținerile de titluri de stat în lei, presiune pe curs

În același timp, dobânda la bondurile românești cu scadența pe 10 ani (RO10Y), indicatorul cel mai relevant pentru percepția de risc a investitorilor, în special străini, a continuat să crească luni, marginal totuși, la 7,17%, de la 7,14%, în așteptarea deciziei politice oficiale a PSD.

Mișcarea importantă pe piața de obligațiuni a avut loc însă vineri, când a existat o surpriză negativă în piață, fiind telefonată decizia PSD de a retrage sprijinul politic al premierului Ilie Bolojan: dobânda pe 10 ani a României a crescut puternic vinerea trecută, de la 6,76% la 7,14%, o mișcare mai rară, de aproape 40 de puncte de bază. Loc de creștere a dobânzilor încă există, maximul recent pe RO10Y fiind atins în mai 2025, în timpul crizei electorale, la 8,6%.

În ceea ce privește cursul valutar euro/leu, luni a fost resimțită presiune și pe leu, cu o trecere pentru scurt timp, pe interbancar, de 5,10 lei/euro.

Analiștii BCR cercetare notează de altfel că, săptămâna trecută, volumul tranzacțiilor de pe piața valutară locală a crescut față de acum două săptămâni și a urcat peste media pe termen lung. Cele mai multe tranzacții săptămâna trecută au fost făcute vineri, reprezentând aproximativ 60% din volumul întregii săptămâni.

