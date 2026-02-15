Bursa de la Bucuresti a pierdut 7,4 mld. lei la capitalizare, în această săptămână

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a pierdut 7,36 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 1,29%, în această săptămână, în timp ce valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a crescut cu 619,9 milioane de lei, în comparaţie cu săptămâna anterioară, potrivit Agerpres.

Potrivit datelor publicate de BVB, capitalizarea bursieră a ajuns la 562,67 miliarde de lei, în perioada 9 – 13 februarie 2026, în scădere faţă de valoarea de 570,03 miliarde de lei consemnată în săptămâna anterioară (2 – 6 februarie 2026).

Tranzacţiile cu acţiuni au generat un rulaj de 1,116 miliarde de lei, mai mare decât cel consemnat în perioada 2 – 6 februarie, de 497 milioane de lei.

Cea mai bună zi de tranzacţionare la BVB a fost marţi, 10 februarie, când s-a înregistrat un rulaj de 682,351 milioane de lei, iar cea mai slabă, luni, 9 februarie, cu o valoare a tranzacţiilor de 77,717 milioane de lei.

Indicele principal al Bursei de Valori Bucureşti – BET – a închis săptămâna la 27.779,33 puncte.

Acţiunile Fondului Proprietatea au fost cele mai lichide titluri pe segmentul principal al BVB

Acţiunile Fondului Proprietatea au fost cele mai lichide titluri pe segmentul principal al BVB, cu tranzacţii de 97,408 milioane de lei, înregistrând o creştere a preţului cu 1,61%.

În topul tranzacţiilor se mai află titlurile Băncii Transilvania – cu schimburi de 88,889 milioane de lei (1,55%) şi cele ale OMV Petrom – cu 62,466 milioane de lei (1,38%).

Cele mai importante creşteri ale cotaţiilor au fost înregistrate de acţiunile Carbochim (12,31%), Prefab (9,63%) şi Electroaparataj (9,46%).

La polul opus se află Electroaparataj, cu o scădere a cotaţiilor de 9,76%, acţiunile Comcm, cu un declin de 8,44%, urmate de cele ale Artego (-7,48%) şi Condmag (-7,14%).

