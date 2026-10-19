Bursa – BET începe pozitiv săptămâna învestirii noului Guvern: +1,2% – Raliu de +15% din minimul corecției

BET, indicele principal al Bursei de Valori București, a continuat luni revenirea puternică din ultimele săptămâni, cu un avans zilnic de +1,2% în debutul săptămânii. BET afișează acum un avans de +15,6% față de minimul corecției recente, atins în 29 septembrie (vezi grafic mai jos).

Revenirea a fost impulsionată în ultima săptămână de perspectiva ieșirii din criza politică ce ține de 5 luni, marți seară fiind programat votul de învestitură pentru cabinetul Niculescu, care se prefigurează a fi unul pozitiv. Amintim că e urgentă nevoie de instalarea unui nou Guvern cu puteri depline care să facă rectificarea bugetară, să închidă PNRR-ul și să pregătească/adopte bugetul pe 2027.



BET a încheiat astfel ziua de luni la 35.107 puncte, a cincea ședință consecutivă de creștere, și, în mod relevant, peste rezistența de la 35.000 puncte. Indicele principal al BVB e acum la o distanță de doar 4 procente de ultimul maxim istoric, de 36.487 de puncte, atins în data de 19 august. Închiderea peste rezistența de la 35.000 puncte reprezintă o dezvoltare puternic pozitivă pentru revenirea actuală, anunțată de CursDeGuvernare.ro încă de dinaintea debutului său – LINK AICI și AICI.

Raliul a accelerat după ce agenția S&P a reconfirmat ratingul suveran investment-grade al României, pe 2 octombrie

Merită notat că BET a corectat deja o bună parte din avansul masiv din ultimele 18 luni și, în cazul în care raliul actual pierde ”momentum”, se poate prefigura continuarea corecției recente ”prin timp” (nu prin scăderea prețurilor), la fel ca după alegerile anulate din final de 2024 – piața locală e încă posibil să fi intrat într-o perioadă mai îndelungată de consolidare, pentru ”digerarea” în timp (evoluție laterală în următoarele săptămâni/luni) a raliului masiv pornit în luna mai 2025, după alegerea unui nou președinte.

Referința bursei a intrat oficial în teritoriul corecției pe 15 septembrie, când a consemnat un declin de peste -10% față de ultimul maxim istoric, de 36.487 de puncte, atins în data de 19 august.

Declinul recent al bursei a venit și într-o perioadă cu o evoluție slabă a economiei românești (stagflație), caracterizată inclusiv de instabilitate politică și de lipsa unui consens politic pentru formarea unui guvern, care va avea în continuare misiunea dificilă de a reduce deficitul bugetar de la nivelul de 6% din PIB din acest an la sub 3% în următorii ani.

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