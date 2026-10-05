Bursă. BET accelerează puternic și urcă cu +4,1%, după decizia de rating a S&P și înainte de desemnarea noului premier. Raliu de +10% din minimele corecției actuale

Indicele BET a crescut puternic în prima ședință a săptămânii de tranzacționare, după publicarea, vineri, a raportului prin care agenția internațională de evaluare financiară Standard & Poor’s a reconfirmat ratingul suveran al României la BBB-, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor (investment–grade).

Referința pieței a continuat de o manieră viguroasă revenirea din săptămâna precedentă și a încheiat ședința cu un raliu major, de +4,1%, după ce a încheiat săptămâna trecută cu un plus de +1,9%. Aceasta a fost a patra zi de creștere consecutivă pentru referința pieței locale, care bifează în prezent un raliu de aproximativ +10% din minimele corecției actuale.

BET a încheiat astfel ziua de luni la 33.647 puncte, mult peste ”rezistența” de la pragul de 33.000 puncte, care a marcat maximul ședinței din 21 septembrie, un nivel semnificativ pe graficul zilnic (vezi grafic mai jos). Depășirea acestui nivel în debutul săptămânii întărește probabilitatea ca revenirea actuală, acum în a cincea zi, să continue și să nu fie doar o redresare tehnică, menită să reseteze sentimentul investitorilor.

În ședința de vineri, BET a închis peste o altă ”rezistență” semnificativă, situată la pragul de 31.900 puncte.

Referința pieței a închis decisiv peste media mobilă simplă de 20 de zile și se apropie de pragul superior al benzilor Bollinger. Ar putea urma câteva zile de pauză, în a doua parte a săptămânii

În același timp, BET a închis decisiv peste media mobilă simplă de 20 de zile (20DSMA), situată la 32.300 puncte – o închidere peste acest nivel reprezintă o dezvoltare puternic pozitivă pentru revenirea actuală, anunțată de CursDeGuvernare.ro luni și marți – LINK AICI și AICI.

BET a închis vineri fix sub media media mobilă simplă de 20 de zile după că a coborât sub fix în ultimele minute de tranzacționare, la închidere, un element ce s-a dovedit totuși pozitiv.

Dincolo de importanța deciziei de rating a agenției Standard & Poor’s, relevantă pentru direcția bursei este îmbunătățirea perspectivelor de soluționare a crizei politice și guvernamentale prin desemnarea unui nou premier, tehnocrat, în cursul serii de luni, de către președintele Nicușor Dan.

Merită notat că BET a corectat deja o bună parte din avansul masiv din ultimele 18 luni și, în cazul în care raliu pierde ”momentum”, se poate prefigura continuarea corecției actuale ”prin timp” (nu prin scăderea prețurilor), la fel ca după alegerile anulate din final de 2024 – piața locală e posibil să fi intrat într-o perioadă mai îndelungată de consolidare, pentru ”digerarea” în timp (evoluție laterală în următoarele săptămâni/luni) a raliului masiv pornit în luna mai 2025, după alegerea unui nou președinte.

Raliu de +10% din minimele corecției recente. BET a închis pe maxime ședința de luni

Referința bursei a intrat oficial în teritoriul corecției pe 15 septembrie, când a consemnat un declin de peste -10% față de ultimul maxim istoric, de 36.487 de puncte, atins în data de 19 august. În prezent, BET afișează un minus de doar -7,8%.

Notă: Un minus de peste 10 procente pentru un activ financiar, față de un maxim istoric recent, marchează intrarea oficială în teritoriul corecției. În același timp, pragul de -20% marchează intrarea în ”bear-market”.

De notat că contextul politic rămâne în continuare unul tensionat, nefiind clară soluția de ieșire din criza politică ce ține de 5 luni, fiind în același timp urgentă nevoie de instalarea unui nou Guvern cu puteri depline, care să facă rectificarea bugetară, să închidă PNRR-ul și să pregătească/adopte bugetul pe 2027.

Declinul recent al bursei a venit și într-o perioadă cu o evoluție slabă a economiei românești (stagflație), caracterizată inclusiv de instabilitate politică și de lipsa unui consens politic pentru formarea unui guvern, care va avea în continuare misiunea dificilă de a reduce deficitul bugetar de la nivelul de 6% din PIB din acest an la sub 3% în următorii ani.

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