Bursa a câștigat peste 6,5 miliarde de lei la capitalizare, în această săptămână

cele mai scumpe acțiuni bvb
De Vladimir Ionescu

28 septembrie, 2025

Bursa de Valori București (BVB) a câștigat 6,52 miliarde de lei la capitalizare în această săptămână, în timp ce valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a scăzut cu 122 de milioane de lei, în comparație cu săptămâna anterioară.

Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de Agerpres, capitalizarea bursieră a ajuns la 449,63 miliarde de lei, în perioada 22 – 26 septembrie 2025, în creștere cu 1,47% față de 443,1 miliarde de lei, valoarea înregistrată în perioada 15 – 19 septembrie 2025.

Tranzacțiile cu acțiuni au generat un rulaj de 298,18 milioane de lei, mai mic cu peste 29% decât cel consemnat în săptămâna anterioară, de 420,27 milioane de lei.


Cea mai bună zi de tranzacționare la BVB a fost luni, 22 septembrie, când s-a înregistrat un rulaj de 65,94 milioane de lei, iar cea mai slabă zi, marți, 23 septembrie, cu o valoare a tranzacțiilor de 31,31 milioane de lei.

Indicele principal al Bursei de Valori București – BET – a închis săptămâna la 21.112,08 puncte.

Acțiunile Fondului Proprietatea au fost cele mai lichide titluri pe segmentul principal al BVB, cu tranzacții de peste 64,36 milioane de lei și o scădere a prețului de 1,93%.

În topul tranzacțiilor se mai află titlurile Băncii Transilvania, cu schimburi de 58,4 milioane de lei (+3,46%), și cele ale societății OMV Petrom – cu 25,75 milioane de lei (+1,11%). Cele mai importante creșteri ale cotațiilor au fost înregistrate de acțiunile Transgaz (+8,96%), Conted (+8,47%) și Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră (+5,94%).

La polul opus, scăderi importante au fost consemnate de acțiunile Carbochim, cu un declin de 9,63%, urmate de cele ale Șantierului Naval Orșova (-8%) și Grupul Industrial Electrocontact (-7,27%).

(Citește și: Bursa românească, la noi maxime – Dividendele ”surpriză” sprijină dinamica pieței. Raliu fulger pentru BET)


***

