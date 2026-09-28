Miniștrii propuși de Siegfried Mureșan, în comisiile parlamentare: Sebastian Burduja și Radu Miruță – avize negative, Tanczos Barna – pozitiv

Radu Miruță (USR), propus pentru a continua la conducerea Ministerului Apărării, și Sebastian Burduja – liberalul pe care Siegfried Mureșan îl dorește la Energie, au primit aviz negativ în comisiile parlamentare de specialitate, în timp ce Tanczos Barna (UDMR) a obținut avizul pentru portofoliul de la Agricultură.

Sebastian Burduja a înregistrat în comisii 34 de voturi împotrivă, 24 de voturi ”pentru” şi 5 abţineri.

El a transmis înainte de audiere că are trei priorităţi mari:

1. Să trecem cu bine iarna asta: gaz în depozite, curent în reţea.

2. O factură pe care o poate plăti orice familie şi orice companie din România. Sprijin ţintit pentru consumatorii vulnerabili şi economia românească.

3. Investiţii, investiţii, investiţii. Să terminăm ce am început: hidrocentralele în lucru, luptă de suflet; gazul din Marea Neagră în casele românilor şi la Azomureş, pentru îngrăşăminte româneşti în agricultura noastră; reactoarele 3 şi 4 de la Cernavodă, semnate în decembrie 2024; reţele moderne, sigure, digitalizate; şi, prioritate zero, stocarea.

Despre plafonarea la gazele naturale, ministrul propus la Energie a explicat:

„Nu există furnizori de gaz care pot cumpăra doar la 110 lei gazul, pentru că există volume de echilibrare, există tranzacţii de pe zi pe alta şi aşa mai departe. Trebuie urmărită evoluţia în următoarele luni. Vorbim de luna martie, anul viitor, vorbim de conflictul din Orientul Mijlociu, de aceste tensiuni care au dus la aceste explozii de preţ. Şi e corect să le spunem românilor că nu totul depinde de un ministru sau de un guvern al României. Pentru că eu cred că ani de zile, şi deja românii nu mai pot fi păcăliţi, s-au întâlnit cu diverşi miniştri, prim-miniştri şi alţi aşa-zişi lideri, care le-au spus că pot să fie bine, ne ocupăm noi, stăm în pixul meu. Nu e felul meu şi nu o să fac asta niciodată”.

Ministrul propus la Apărare, Radu Miruţă, a fost avizat negativ cu 21 de voturi ”împotrivă” şi 17 voturi ”pentru”.

El a vorbit, printre altele, despre deficitul de militari.

”Unele dintre deficiențe au un caracter recurent, unele sunt ocazionale, dar limitează capacitatea organizaţională, climatul şi de multe ori produc efectiv negative în cascadă. Şi am toată deschiderea asta de a vorbi despre ele, cât şi de a vă menţiona care sunt metodele pe care aceste deficienţe sunt adresate. Între aceste deficienţe, în număr, deficitul de personal militar, gradul de încadrare este destul de mic şi anul acesta am pornit un proces care deja e în mare parte derulat, care presupune recrutarea a 7500 de tineri care devin angajaţi ai Armatei Române”, a spus Radu Miruţă în comisii.

Pentru prima oară din 2007, România începe un program de armată voluntară, după ce Parlamentul a adoptat legea, a mai spus actualul ministru interimar al Apărări. Dacă se va derula în totalitate, 10.000 – 10.500 de tineri vor intra în Armata Română, ceea ce reprezintă un procent semnificativ din numărul existent azi.

Ministrul propus la Agricutură, Tanczos Barna, a fost avizat favorabil, luni, în comisiile reunite de agricultură din Parlament, cu 20 de voturi ”pentru”, un vot ”împotrivă” şi 16 abţineri.

El a menţionat că cel mai important lucru a fost să lucreze, şi în cele cinci luni care au trecut, împreună cu toţi deputaţii, toţi senatorii, indiferent de culoratura politică, în interesul fermierilor și al agriculturii românești.

”Am avut proiecte de legi semnate inclusiv de AUR, pe care le-am adus eu la comisie şi i-am rugat pe colegi să semnăm cu toţii pentru că este în interesul fermierilor şi nu căutăm aici dezbateri politice la o comisie de specialitate”, a mai spus Tanczos Barna.

”Aşa cum am spus la această comisie, de mai multe decenii există o abordare raţională în interesul fermierilor, transpartinică şi mă bucur că putem discuta, indiferent de situaţie, cu membrii celor două comisii de la Senat şi de la Cameră, despre agricultură, despre priorităţi, despre soluţii, indiferent de situaţia politică. Sper că este în interesul fermierilor ca lucrurile să se întâmple aşa în comisiile de agricultură”, a precizat Tanczos Barna, după audiere.

Siegfried Mureșan nu are decât 170 de voturi, dar spune că mai negociază

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a declarat, luni, că are doar 170 de voturi din cele 233 necesare învestirii, dar va merge la votul plenului reunit, miercuri: „Mergem la vot. (..) Cu aritmetica parlamentară, situaţia este următoare. Noi, cele trei grupuri parlamentare, PNL, USR şi UDMR, avem 170 de voturi. Am avut discuţii şi cu parlamentarii neafiliaţi. Chiar acum, voi merge la o discuţie cu grupul minorităţilor naţionale”.

În condițiile în care PSD și AUR nu vor vota, europarlamentarul nu are însă șanse să mai atragă de partea sa alți parlamentari, adică să treacă de votul legislativului.

„Am văzut în această dimineaţă decizia Partidului Social-Democrat de a nu susţine guvernul nostru, în momentul de faţă. De la desemnarea a mea drept candidat pentru funcţia de prim-ministru de către preşedintele României, Partidul Social-Democrat a căutat pretexte pentru continuarea crizei politice. Dacă Partidul Social-Democrat nu va vota acest guvern, atunci Partidul Social-Democrat continuă criza politică, şi dacă Partidul Social-Democrat nu va vota acest guvern pro-european cu miniştrii pro-europeani şi cu program pro-european, atunci Partidul Social-Democrat nu va mai putea convinge pe nimeni că este partid pro-european”, a spus premierul desemnat Siegfried Mureşan, la Parlament.

El a precizat că, în unanimitate, astăzi, după o şedinţă de câteva minute, fără a analiza serios programul de guvernare, cei de la PSD au luat această decizie.

„PSD-ul, astăzi a dovedit din nou că pune partidul înaintea ţării. Ţara are nevoie de depăşirea crizei politice. Noi, cele trei partide, am luat în serios această desemnare. Am venit cu programul de guvernare, cu lista de miniştri şi mergem acum, pentru a îndeplini procedurile”, a arătat el.

Siegfried Mureşan a mai spus că votul are loc în Parlamentul României şi a fost extrem de straniu să vadă preşedintele Camerei Deputaţilor cerându-i să întoarcă spatele Parlamentului României să nu meargă la vot.

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