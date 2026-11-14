Bundestagul dă undă verde unei reforme radicale a serviciilor secrete: vor putea lansa atacuri cibernetice și desfășura operațiuni clandestine

În contextul amenințării reprezentate de Rusia, Bundestagul a adoptat o reformă amplă a serviciilor secrete germane. Potrivit pachetului legislativ aprobat vineri, Oficiul Federal pentru Protecția Constituției (BfV) și Serviciul Federal de Informații (BND) vor putea, în cazul unor pericole deosebite, să acționeze direct și în mod clandestin împotriva atacatorilor, în loc să se limiteze, ca până acum, la colectarea de informații, potrivit Die Welt.

De asemenea, ca reacție la victoria electorală a partidului AfD în landul Saxonia-Anhalt, Oficiul Federal pentru Protecția Constituției va putea, pe viitor, să limiteze colaborarea cu anumite oficii regionale pentru protecția constituției.

Ministrul federal de Interne, Alexander Dobrindt, a numit această lege o „reformă istorică”, afirmând că pentru instituțiile respective începe o nouă etapă.

„Serviciile de informații se transformă în adevărate servicii secrete”, a declarat Dobrindt. „Avem nevoie de aceste măsuri împotriva dușmanilor democrației, care amenință această țară atât din exterior, cât și din interior.”

Vicepreședinta grupului parlamentar al SPD, Sonja Eichwede, a explicat că, prin acest demers, este consolidată „capacitatea democrației de a se apăra”.

Noile prevederi permit serviciilor secrete să perturbe infrastructura atacatorilor prin atacuri cibernetice

Până în prezent, serviciile secrete germane, atât cele interne, cât și cele externe, aveau drepturi considerabil mai limitate nu doar în comparație cu cele din Statele Unite, ci și cu serviciile din alte țări europene. Această limitare a fost menită să protejeze statul de drept, ținând cont de experiența regimului nazist.

Noile prevederi permit serviciilor secrete să perturbe infrastructura atacatorilor prin atacuri cibernetice, să redirecționeze traficul de date, să șteargă informațiile stocate în vederea pregătirii unor atacuri sau să răspândească în mod intenționat informații false.

În cazul Oficiului pentru Protecția Constituției, însă, astfel de atacuri trebuie să respecte principiul priorității autorităților de poliție.

În anumite situații, pot fi recrutați ca informatori chiar și minori.

Aceste instrumente vor putea fi utilizate numai atunci când lacunele în materie de securitate nu pot fi eliminate prin alte mijloace. Un exemplu în acest sens îl reprezintă situațiile în care informațiile furnizate de serviciile partenere din străinătate nu pot fi transmise poliției.

Partidele AfD și Die Linke au criticat extinderea competențelor, considerând-o excesivă, și au avertizat asupra pericolului apariției unui serviciu secret care ar putea ajunge să amenințe statul din interior.

***