Bulgaria vrea pod peste Dunăre la Silistra-Călărași. Ministru de la Sofia: Nu e problemă de finanțare, o vom asigura, dar nu există dorință din partea României

Este necesară construirea unui pod peste Dunăre la Silistra, a declarat viceprim-ministrul și ministrul Transporturilor și Comunicațiilor din Bulgaria, Grozdan Karadjov, conform agenției de presă BTA din țara vecină. Pe lângă un al doilea pod la Ruse, trebuie să mai existe două, dintre care unul trebuie să fie neapărat la Silistra, a explicat Karadjov.

Acesta a punctat că acum traversarea Dunării între Silistra și Călărași se face doar cu bacul.

Potrivit acestuia, acest pod este un punct de trecere necesar pentru a deservi coridorul ”Sud-Nord”, care continuă prin România, spre Moldova și Ucraina.

Acest coridor este o prioritate pentru Uniunea Europeană (UE) și rotația traficului prin Ruse, Giurgiu, București și de acolo prin Constanța și spre nord ”este un paradox al transporturilor” pentru ministrul bulgar al transporturilor, conform BTA.

Memorandumul semnat în 2014 între Guvernul României și Guvernul Bulgariei privind construcția podului Silistra- Călărași nu a dus nicăieri

El și-a exprimat disponibilitatea de a purta discuții cu omologul său român la nivelul Comisiei Europene (CE), pentru a permite construirea a încă două poduri de către statul român. O discuție în acest sens a avut loc recent și între premierul României Ilie Bolojan și omologul său bulgar.

”Nu este vorba despre finanțare sau dorință. Noi le vom asigura pe amândouă. Ideea este că nu există nicio dorință din partea României și aceasta reprezintă o frână în calea dezvoltării acestor regiuni dunărene din Bulgaria”, a subliniat Karadjov.

„Dacă acest lucru nu se schimbă la nivelul CE și nu se găsesc mecanisme care să stimuleze construcția celui de-al patrulea pod al nostru aici, la Silistra, nu văd niciun beneficiu în a continua să vorbim despre coridoarele Sud-Nord, despre planuri gigantice de sprijinire a reconstrucției Ucrainei. Cred că aceasta va deveni o piatră de temelie pentru mine ca ministru, în ceea ce privește podurile, în general, tranziția noastră Bulgaria-România”, a adăugat Karadjov, care a făcut declarațiile la Silistra.

***