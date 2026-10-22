Bulgaria și România, proiect comun de avertizare timpurie în caz de inundații și secetă pe Dunăre

Bulgaria și România investesc 17,5 milioane de euro într-un proiect cu fonduri pentru realizarea unui sistem comun de monitorizare a apelor Dunării, de avertizare timpurie în caz de inundații sau secetă, pentru acțiuni comune și refacerea teraselor fluviale inundabile și a conexiunilor.

Un procent de 80% din fonduri sunt furnizate gratuit de Fondul European pentru Dezvoltare Regională, în cadrul Programului INTERREG VI-A România – Bulgaria 2021 – 2027, a anunțat miercuri Ministerul Mediului din Bulgaria, transmite Mediapool, citată de Rador.

Durata de realizare a proiectului este de 33 de luni.

Ce presupune investiția și care vor fi beneficiile

Pe partea bulgară, rețeaua de monitorizare a Institutului Național de Meteorologie și Hidrologie (INMH) din nordul Bulgariei va fi modernizată. Va fi creat și echipat un centru de date modern, care va îmbunătăți monitorizarea proceselor meteorologice și hidrologice și va îmbunătăți pregătirea prognozelor pentru fenomene naturale periculoase.

Acest lucru va permite o planificare mai bună a acțiunilor preventive, autoritățile locale își vor putea organiza mai bine pregătirea și reacția în situații de risc, iar cetățenii și mediul de afaceri vor putea lua măsuri pentru reducerea pagubelor.

Sunt planificate activități pilot pentru refacerea teraselor fluviului din zonele inundabile, care vor permite apei să se scurgă și să fie reținută în mod natural atunci când nivelul fluviului crește. Acest lucru nu numai că va limita riscul de inundații, ci va îmbunătăți și starea ecosistemelor fluviale și gestionarea durabilă a resurselor de apă.

Direcția Bazinului „Regiunea Dunării” va studia și selecta locurile în care poate fi restabilită legătura dintre fluviu și terenurile adiacente, precum și zonele inundabile naturale.

Cele două țări vor îmbunătăți schimbul de informații pentru a putea răspunde practic la dezastre naturale precum inundațiile și secetele din regiunea transfrontalieră.

De partea bulgară, Ministerul Mediului și Apelor, Direcția Bazinului „Regiunea Dunării” și Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie participă la proiect. Partenerii români sunt Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (partener lider de proiect), Administrația Națională Apele Române, Universitatea Tehnică de Construcții București și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

****