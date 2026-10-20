Bulgaria, România și Turcia își extind misiunile în Marea Neagră în cadrul Grupului NATO pentru combaterea minelor – România trebuie să protejeze Neptun Deep

Bulgaria, România și Turcia vor extinde gama de misiuni desfășurate în Marea Neagră în cadrul Grupului NATO pentru combaterea minelor, a declarat comandantul Forțelor Navale bulgare, contraamiralul Kiril Mihailov, citat de Sofia Globe.

Pe lângă detectarea și neutralizarea minelor și dronelor, cele trei state vor monitoriza și proteja infrastructura submarină critică, a spus Mihailov. Evoluțiile vin într-un moment în care situația de securitate din Marea Neagră s-a deteriorat, după o serie de atacuri rusești asupra navelor comerciale din apropierea coastelor României și Bulgariei și după noi incidente cu drone în apropierea spațiului aerian românesc.

El a precizat că este așteptată ratificarea noii misiuni de către Parlamentul Turciei, după care aceasta va putea începe să fie pusă în aplicare.

De notat că anunțul bulgarilor vine după ce secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a întâlnit marți la Bruxelles cu ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, cei doi discutând inclusiv despre situația de securitate din Marea Neagră. Totodată, marți, a avut loc, la inițiativa României, o reuniune dedicată a Consiliului Nord-Atlantic (NATO) pentru a discuta apărarea și descurajarea la Marea Neagră.

”Secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a întâlnit la Bruxelles cu ministrul turc de Externe, Hakan Fidan. Cei doi au discutat despre actuala situație de securitate, inclusiv din Marea Neagră, precum și despre contribuțiile importante ale Turciei la descurajarea și apărarea NATO”, arată purtătorul de cuvânt al NATO într-o postare pe X.

.@SecGenNATO Mark Rutte met with 🇹🇷 Foreign Minister @HakanFidan in Brussels. They discussed the current security situation, including in the Black Sea, as well as Türkiye’s excellent contributions to NATO’s deterrence and defence pic.twitter.com/BUPXflLVf3 — NATO Spokesperson (@NATOpress) October 20, 2026

”România și Bulgaria sunt în contact strâns la toate nivelurile pentru o coordonare sporită și pentru accelerarea pașilor operaționali în vederea înființării Hubului UE pentru Securitate Maritimă la Marea Neagră”, a transmis sâmbătă Oana Țoiu, fostul ministru al Externelor de la București.

Fiecare dintre state vor declara ce infrastructuri sunt critice, astfel încât să crească nivelul de monitorizare – România trebuie să protejeze Neptun Deep și infrastructura sa

Fiecare dintre cele trei state participante trebuie să declare oficial ce infrastructuri submarine consideră critice, astfel încât acestea să poată fi incluse în planurile viitoare ale grupului și monitorizate. Potrivit oficialului bulgar, este vorba despre conducte de gaze, alte tipuri de conducte, cabluri de internet, conexiuni prin fibră optică sau cabluri electrice existente în Marea Neagră.

Marea Neagră reprezintă o arteră maritimă esențială pentru exportul global de cereale, resurse energetice și produse industriale, ceea ce face ca stabilitatea regiunii să fie vitală pentru securitatea alimentară și energetică internațională.

Mihailov a mai declarat că eforturile Forțelor Navale bulgare pentru asigurarea securității spațiului maritim al țării au continuat fără întrerupere de la începutul războiului din Ucraina.

„Până acum am distrus șase mine plutitoare, iar de la începutul acestui an au fost descoperite peste 100 de drone și fragmente ale acestora, dintre care 35 reprezentau un pericol real și au fost distruse”, a spus acesta.

Turcia, cheia NATO pentru securitatea de la Marea Neagră – Nu este vorba numai despre nave, ci și de detecție, monitorizare, urmărire, schimb de informații

De notat și faptul că un avion de patrulare maritimă Atlantique 2 (ATL2) al Marinei franceze a ajuns duminică seara la Constanța, în timp ce un Boeing P-8A Poseidon al Marinei SUA a fost, de asemenea, desfășurat pentru patrulare maritimă în zona bulgară a Mării Negre, potrivit datelor de urmărire a zborurilor.

În prezent este în desfășurare o operațiune comună a tuturor categoriilor de forțe ale armatei bulgare pentru monitorizarea permanentă a apelor teritoriale ale Bulgariei, coordonată de Forțele Navale.

„Continuăm și acțiunile într-un format de coaliție, împreună cu țările vecine de la Marea Neagră, iar de câteva zile la aceste operațiuni participă și o aeronavă Poseidon a aviației americane de patrulare maritimă”, a mai spus Mihailov.

Dislocările vin după ce joi, la Bruxelles, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a discutat cu președintele Nicușor Dan și premierul bulgar Rumen Radev despre securitatea la Marea Neagră și recentele atacuri asupra navelor comerciale, anunțând că Alianța își va ajusta postura de descurajare și apărare în regiune.

O zi mai târziu, Nicușor Dan a discutat și cu președintele francez Emmanuel Macron despre atacurile cu drone din Marea Neagră, șeful statului român apreciind solidaritatea și sprijinul exprimat de Franța pentru siguranța navigației în regiune.

Amintim că Forțele Aeriene Române au doborât sâmbătă 2 drone rusești, de tip Geran-4, cu motor cu reacție, deasupra Mării Negre, drone care urmăreau să atace nave comerciale.

Kaja Kallas cere întărirea securității la Marea Neagră și pe Dunăre

În același timp, marți, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a cerut întărirea securității la Marea Neagră și pe Dunăre, avertizând că atacurile Rusiei amenință vieți omenești, rutele comerciale ale Ucrainei și securitatea alimentară globală. În intervenția sa din plenul Parlamentului European, aceasta a subliniat că dronele doborâte sâmbătă de avioanele F-16 românești ar fi putut provoca distrugeri și victime pe teritoriul european dacă nu ar fi fost interceptate.

„Dacă dronele nu ar fi fost interceptate, ar fi putut lovi ținte, provoca noi distrugeri și ucide și mai mulți oameni pe teritoriul european. Șase atacuri în zece zile cu drone suspectate a fi rusești reprezintă o escaladare periculoasă și inacceptabilă în Marea Neagră”, a avertizat ea.

Kallas a precizat că salvatorii îi caută în continuare pe cei șapte marinari dispăruți după atacul cu drone asupra a două nave petroliere în apropierea litoralului românesc.

Aceasta a explicat că răspunsul european trebuie să urmărească trei direcții: menținerea accesului Ucrainei la piețele mondiale, întărirea securității în regiune și creșterea presiunii diplomatice asupra Rusiei.

În privința securității, Kallas a insistat asupra detectării timpurii a amenințărilor și a schimbului de informații în timp real. Rețeaua MARSUR a Agenției Europene de Apărare permite statelor membre să facă schimb de informații de supraveghere maritimă și să își îmbunătățească imaginea comună asupra situației de pe mare.

„Hubul de securitate maritimă la Marea Neagră, pe care România și Bulgaria îl înființează împreună cu sprijinul UE, va îmbunătăți și mai mult cunoașterea situației din regiune”, a afirmat șefa diplomației europene.

Ea a cerut și accelerarea procesului decizional colectiv în cazul incidentelor grave, invocând protocolul de urgență propus anterior pentru gestionarea crizelor hibride majore.

„Avem nevoie și de decizii colective mai rapide atunci când au loc incidente grave, iar acesta este scopul protocolului de urgență propus: consultări politice imediate și o mai bună coordonare în crize hibride majore, inclusiv, desigur, coordonarea cu NATO”, a explicat Kallas.

Propunerea fusese discutată deja de miniștrii europeni ai apărării la 28 septembrie, ca mecanism de coordonare pentru atacuri aflate sub pragul agresiunii armate, în complementaritate cu NATO.

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