Bulgaria reacționează la păstrarea vizelor de către SUA: nu mai permite staționarea avioanelor militare americane – Termenul limită fixat, 1 iulie

Bulgaria va permite aeronavelor militare americane să rămână pe teritoriul acestei țări membre NATO doar până la sfârșitul lunii iunie, după ce Sua nu au aprobat un regim de liberă circulație pentru vizitatorii bulgari, a declarat vineri prim-ministrul Rumen Radev (foto).

„Înțeleg pe deplin complexitatea procedurilor de reglementare și necesitatea de timp, dar avem și noi prioritățile și procedurile noastre și nu putem răspunde pozitiv la solicitarea privind șederile îndelungate ale avioanelor și tancurilor la aeroportul din Sofia”, a declarat Radev, potrivit agenției de știri BTA, preluate de Reuters.

La începutul acestei luni, Radev a discutat cu președintele american Donald Trump și a solicitat suspendarea sistemului de vize pentru cetățenii bulgari care călătoresc în SUA. Radev a declarat că a insistat ca problema să fie analizată de urgență, dar nu a primit un răspuns pozitiv.

Bulgaria găzduiește avioane militare americane în capitala sa, Sofia, în baza unui acord valabil până la sfârșitul lunii mai.

Radev a declarat că vineri guvernul va adopta o decizie de prelungire a șederii aeronavelor americane până la sfârșitul lunii iunie, pentru a oferi Statelor Unite timp să-și reconsidere acțiunile.

Rumen Radev, fost general al forțelor aeriene, a obținut o victorie zdrobitoare la alegerile parlamentare din 19 aprilie. El își propune să-și folosească majoritatea pentru a pune capăt crizei politice care a cuprins din 2021 cea mai săracă țară membră a Uniunii Europene.

****