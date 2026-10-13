Bulgaria îl convoacă pe ambasadorul Rusiei după ce încă o navă cargo ar fi fost lovită de 3 drone aeriene

Premierul Bulgariei, Rumen Radev, a anunțat că-l convoacă marți la o întâlnire pe ambasadorul Rusiei, Eleonora Mitrofanova, după ce o navă cargo ar fi fost lovită de trei drone aeriene, potrivit unei postări publicate pe Facebook.

„Nu avem dovezi solide și clare pentru a acuza o anumită parte, însă, așa cum am afirmat deja, logica sugerează că rezultatul servește intereselor Federației Ruse”, a scris Radev, citat de Bloomberg.

Nava cargo Chelsea 3 a fost lovită la aproximativ 18 mile marine de apele teritoriale ale Bulgariei și a transmis un semnal de pericol la ora 01:30, a declarat Radev.

Chelsea 3 este o navă deținută de ucraineni, înregistrată la Odesa și care navighează sub pavilion maltez. Echipajul, format din șapte cetățeni ucraineni și opt cetățeni azeri, a fost salvat și cinci dintre aceștia primesc îngrijiri medicale pentru răni ușoare.

Radev a declarat că ulterior a primit informații potrivit cărora o altă navă a fost lovită la 17 mile marine est de Krapets. Apoi, „altă navă a fost atinsă” şi „scufundată”, a anunțat el, precizând că „un membru al echipajului” a fost „salvat”.

Săptămâna trecută, două nave comerciale au fost lovite de drone în zona economică exclusivă (ZEE) a Bulgariei, la Marea Neagră.

Una a fost scufundată, iar echipajul ei, alcătuit din nouă sirieni şi un egiptean, este dat în continuare „dispărut”, iar cei 18 marinari de la bordul celei de a doua au fost salvaţi.

Radev a adăugat că urmează să discute cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și că va continua să solicite sprijin pentru investigarea atacurilor asupra celor trei nave.

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