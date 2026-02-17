Bulgaria, condamnată la CEDO pentru o lege care permite infiltrarea companiilor, ONG-urilor şi agenţiilor guvernamentale de către serviciile de informații

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat marţi Bulgaria pentru o lege ce autorizează serviciile sale de informaţii să infiltreze companii, ONG-uri şi agenţii guvernamentale în numele securităţii naţionale, relatează AFP, citată de Agerpres.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg, sesizată de un ONG de mediu, a decis că această lege a încălcat dreptul la viaţă privată al structurilor ce ar putea fi infiltrate.

„Simpla existenţă a regulamentului în cauză (…) poate fi considerată o încălcare a drepturilor (la viaţă privată) ale asociaţiei reclamante, fără a fi necesar ca asociaţia să demonstreze că riscă să fie infiltrată de aceşti agenţi”, au scris judecătorii.

CEDO nu a impus nicio sancţiune financiară, hotărând că ONG-ul nu a dovedit că legea i-a cauzat vreun prejudiciu.

Curtea a concluzionat că există protecțiile minime împotriva abuzurilor

Curtea a decis că „reglementările care guvernează utilizarea ‘agenţilor sub acoperire’ nu includ protecţiile minime împotriva acţiunilor arbitrare şi a abuzului” de putere cerute de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

Legea a intrat în vigoare în 2008 și autorizează agenţia naţională de contraspionaj să plaseze informatori în cadrul unei structuri, cu cooperarea directorului acesteia, în cazuri de „nevoie operaţională dovedită”.

În 2018, legea a fost extinsă, permiţând serviciilor de informaţii să infiltreze structurile vizate fără consimţământul directorilor acestora.

Acest lucru se poate întâmpla fără limită de timp şi fără ca structurile să poată şti dacă au fost vizate, celor care ar fi făcut o solicitare de a afla acest fapt fiindu-le invocat secretul de stat.

