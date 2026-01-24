Bulgaria are prima femeie care devine președinte, după demisia lui Rumen Radev: Iliana Iotova

Vicepreședintele Iliana Iotova a devenit noul președinte al Bulgariei, după ce Curtea Constituțională a decis joi că mandatul șefului statului, Rumen Radev, a încetat anticipat în urma demisiei sale, transmite BTA.

Iliana Iotova este prima femeie din istoria Bulgariei care a preluat funcția de președinte.

Conform Constituției, atunci când atribuțiile șefului statului încetează, vicepreședintele preia președinția pentru restul mandatului.

Pe 19 ianuarie, într-un discurs adresat poporului bulgar, Rumen Radev a anunțat că își va da demisia. O zi mai târziu, și-a prezentat demisia la Curtea Constituțională. Radev este singurul președinte bulgar care a părăsit funcția înainte de expirarea mandatului său.

Anterior, pe 23 ianuarie, Curtea Constituțională a decis că atribuțiile lui Rumen Radev în calitate de președinte urmează să înceteze. Decizia este definitivă și intră în vigoare imediat. A fost adoptată în unanimitate de cei doisprezece judecători care au participat la ședință.

Rumen Radev și Iliana Iotova au depus jurământul în fața Adunării Naționale pentru al doilea mandat de cinci ani pe 19 ianuarie 2022 și au preluat oficial funcțiile pe 22 ianuarie 2022.

Multe semne arată că Iotova ar putea candida la alegerile prezidențiale din această toamnă. În special în ultimii patru ani, ea a fost mult mai activă și vizibilă decât orice alt vice-președinte al țării după 1989. Mai mult, actualul președinte al Partidului socialist bulgar Atanas Zafirov a spus încă din vara anului trecut că Iotova ar fi „un candidat demn”. După demisia lui Radev, Zafirov a declarat că partidul lui are o președintă!

În ultimele zile mulți analiști bulgari amintesc legăturile lui Iotova cu așa numiții „păpușari ai tranziției”, foști generali din Securitatea comunistă. Pe internet circulă o poză în care Iotova arată o relație de strânsă prietenie cu generalul Luben Gotsev, șeful cercului Monterey, și Dimitar Ivanov, poreclit Mityo „Gestapo“, amândoi foste figuri cheie în Securitatea comunistă, amestecați în multe dintre momentele cheie ale tranziției pe plan economic, cât și pe plan politic. Îngrijorarea principală în legătura atât cu intrarea lui Radev în cursa pentru legislative cât și cu posibilitatea ca Iotova să rămână președintă pentru mai mult de un an este repetarea momentului întoarcerii regelui Simeon ca prim-ministru în 2001. Mulți consideră că această întoarcere a fost un proiect al cercurilor din fostele elite comuniste care își pierduseră influența în timpul guvernării pro-europene și pro-NATO între 1997 și 2001, realtaeză RFI.

Participarea președintelui partidului socialist Zafirov, care o susține pe Iotova, la parada militară din Beijing în septembrie anul trecut, alături de Alexander Lukașenko și Vladimir Putin, nu face decât să întărească bănuielile de o posibilă apropiere de Kremlin. Întâlnirea regelui Simeon, care a devenit premier, cu controversata ambasadoare a Rusiei la Sofia după începerea războiului de agresiune împotriva Ucrainei duce analiza în aceeași direcție.

Iliana Iotova s-a născut pe 24 octombrie 1964, conform informațiilor publicate pe site-ul Președinției. A absolvit Școala de Limbi Franceze Alphonse de Lamartine nr. 9 și este licențiată în Filologie Bulgară la Universitatea St. Kliment Ohridski din Sofia. S-a specializat la Școala Națională de Administrație din Franța (ENA – Ecole nationale d’administration) și la Centrul de Studii Europene din Strasbourg (Centre des Etudes Europeennes de Strasbourg). Este căsătorită și are un fiu.

Iotova și-a început cariera ca reporter, crainică și șefa direcției de știri la televiziunea națională între 1990 și 1997. A avut apoi o carieră politică, legată de Partidul socialist bulgar, urmașul partidului comunist: directoare a centrului de presă al partidului, vice-președintă a Consiliului, deputată, europarlamentară și apoi vice-președinta țării. În ultimul ei mandat a fost foarte activă în relația cu bulgarii de pretutindeni, inclusiv cu cei din România. A fost adepta organizării unui referendum pentru amânarea aderării la euro. A criticat aspru modelul oligarhic din spatele guvernului Jelyazkov.

***