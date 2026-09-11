Bugetul Metrorex pe 2026 prevede pierderi de 295,5 mil. lei și investiții de 2 mld. lei/ Guvernul a aprobat doar 60% din subvențiile solicitate de companie

Metrorex estimează venituri de 1,797 miliarde de lei și cheltuieli de 2,093 miliarde de lei în 2026, potrivit bugetului de venituri și cheltuieli aprobat vineri prin Hotărâre de Guvern. Compania prognozează o pierdere de 295,5 milioane de lei, în scădere cu 5,31% față de anul 2025.

Veniturile totale prevăzute pentru acest an sunt cu 23,19% mai mici decât cele realizate în 2025. Veniturile din exploatare reprezintă aproape integral structura veniturilor totale, cu o pondere de aproximativ 99,997%.

Subvențiile acordate Metrorex de la bugetul de stat sunt estimate la 761,49 milioane de lei în 2026, în scădere cu 12,77% față de nivelul înregistrat la sfârșitul anului trecut. Suma reprezintă 59,65% din necesarul de compensație fundamentat de companie, estimat la 1,276 miliarde de lei.

165,5 milioane de călători prognozați pentru 2026

Potrivit bugetului, compania estimează o creștere a veniturilor din producția vândută cu 9,55%, în timp ce veniturile din serviciile prestate, respectiv transportul călătorilor cu metroul, ar urma să crească cu 7,84% față de 2025.

Metrorex își bazează estimările pe indicatorii de trafic prevăzuți în Contractul de servicii publice pentru perioada 2025–2029 și în Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară, precum și pe evoluția estimată a cererii de transport.

Astfel, numărul de călători transportați este prognozat să crească de la 153,27 milioane în 2025 la aproximativ 165,5 milioane în 2026.

Veniturile din subvenții pentru investiții sunt estimate la 308,1 milioane de lei în acest an.

Principalele proiecte de investiții

Pe partea de cheltuieli, Metrorex a programat un nivel total de 2,093 miliarde de lei, cu 21,08% sub cheltuielile realizate în 2025.

Cheltuielile cu personalul sunt estimate la 1,070 miliarde de lei, cu 38,4 milioane de lei peste nivelul înregistrat anul trecut. Din această sumă, cheltuielile de natură salarială sunt prevăzute la 973,8 milioane de lei, în creștere cu 3,71% față de 2025.

În același timp, sursele necesare finanțării investițiilor sunt estimate la 1,958 miliarde de lei, în creștere cu 78,77% față de cele realizate la sfârșitul anului 2025.

Printre principalele proiecte pentru care sunt prevăzute cheltuieli de investiții se numără Magistrala 5, pe secțiunea Râul Doamnei–Eroilor, Magistrala 6, care va asigura legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă–Otopeni, achiziția de trenuri și echipamente asociate, precum și extinderea Magistralei 4 pe secțiunea Gara de Nord–Gara Progresul.

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