Bugetul MApN pe 2025, suplimentat cu 1,6 mld. lei: înzestrarea armatei, infrastructură militară, extinderea bazei de la Mihail Kogălniceanu

De Vladimir Ionescu

24 decembrie, 2025

Guvernul a aprobat, în ședința de marți seara, două hotărâri de suplimentare a bugetului Ministerului Apărării Naționale, respectiv cu 1,3 miliarde de lei pentru continuarea procesului de înzestrare a Armatei României și cu 300 milioane de lei pentru continuarea procesului de transformare structurală și calitativă a Armatei României.

Potrivit unui comunicat al Executivului, bugetul Ministerului Apărării Naționale pentru anul 2025 a fost suplimentat cu suma de 1,3 miliarde de lei, în vederea continuării procesului de înzestrare a Armatei României, prin asigurarea fondurilor necesare pentru plata obligațiilor rezultate din contractele de achiziție de echipamente militare, precum și pentru finanțarea proiectelor de infrastructură militară.

Suma reprezintă credite de angajament și credite bugetare și se alocă din Fondul de rezervă bugetară al Guvernului, scrie Agerpres.


Modernizarea și extinderea Bazei 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, cu o investiție a Guvernului României de peste 2,5 miliarde de euro, va transforma această locație într-un hub strategic pentru NATO în regiune, capabil să găzduiască până la 10.000 de militari români și aliați, potrivit MApN. Investiția României este structurată pe 20 de ani, cu aplicare în patru etape.

„Ministerul Apărării Naționale derulează o serie de programe de înzestrare destinate creșterii capacității operaționale a Forțelor Armate, incluse în Programul privind transformarea, dezvoltarea și înzestrarea Armatei României, document aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, care reflectă prevederile Acordului politic național privind creșterea finanțării pentru apărare”, precizează Guvernul.

De asemenea, bugetul Ministerului Apărării Naționale pentru anul 2025 a fost suplimentat cu suma de 300 milioane de lei „pentru asigurarea resurselor financiare necesare continuării procesului de transformare structurală și calitativă a Armatei României, în contextul evoluțiilor geopolitice și de securitate actuale, precum și al angajamentelor asumate de România în cadrul NATO și UE”, mai arată Executivul.

***




