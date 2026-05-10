Bugetul Administraţiei Fondului de Mediu 2026: 1,5 mld. lei pentru apă și canalizare, 400 mil. pentru stocarea energiei

Aproximativ 1,5 miliarde de lei vor fi alocate anul acesta pentru lucrări de apă şi canalizare și 400 de milioane de lei pentru un program de stocare cu baterii, conform proiectului de buget pentru 2026 al Administraţiei Fondului de Mediu (AFM).

Programul Rabla pentru persoane fizice va avea un buget de 300 de milioane de lei, menționează proiectul pus în dezbatere publică.

„Am lansat astăzi în consultare publică proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului AFM pe anul 2026! Ce am propus ca alocare pentru programe noi? 1,5 miliarde vor fi alocate pentru proiecte de apă şi canalizare! În anul 2026 trebuie prioritizate proiecte care să aducă servicii publice esenţiale de calitate pentru români. Ţinta anului 2026 este ca proiectele de mediu să nu mai fie percepute şi tratate separat de dezvoltarea locală”, a arătat Diana Buzoianu, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

Principalele alocări din bugetul AFM

Proiectul prevede alocarea a 400 de milioane de lei pentru program naţional de stocare cu baterii.

Pentru 2026, un accent mai mare este pus pe soluţiile de stocare (baterii), nu doar pe producţie, pentru a răspunde creşterii masive a numărului de prosumatori şi presiunii puse pe reţeaua naţională de distribuţie.

Totodată, programul Rabla 2026 destinat persoanelor fizice are o alocare de 300 de milioane de lei, fiind pus accent pe maşinile produse şi asamblate în Europa.

700 milioane de lei sunt direcţionate către programul de iluminat public, proiecte de modernizare a localităţilor. Beneficiile imediate: creşterea siguranţei în comunităţi şi reducerea cheltuielilor cu acest serviciu public.

Administraţiile locale rămân, ca urmare a implementării proiectului, cu mai multe resurse pentru alte investiţii.

250 milioane lei sunt alocate către programul naţional de împăduriri, pentru reconversia terenurilor neproductive, stabilizarea solurilor, reducerea riscului de deşertificare în anumite zone.

